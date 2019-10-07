 Оккупационный суд Крыма приостановил дело освобожденного из российских застенков крымскотатарского активиста Бекирова, - адвокат Ладин

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Алексей Ладин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с ходатайством о приостановлении уголовного дела выступил прокурор, поскольку Бекиров из-за болезней и постоянного лечения пока не может принимать участие в судебных заседаниях. Судья Сергей Деменок поддержал ходатайство стороны обвинения.

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"Суд считает необходимым приостановить производство по делу в связи с тяжелым состоянием здоровья подсудимого Бекирова, препятствующим принимать участие в ходе судебного разбирательства, до его выздоровления", - говорится в решении.

По словам адвоката Ладина, решение суда означает, что заседаний по делу не будет, пока Эдем Бекиров не поправит здоровье.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.

После возвращения Эдему Бекирову провели несколько операций.