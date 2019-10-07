 Пристайко о возможном срыве РФ договоренностей по Донбассу: У нас есть планы и В, и С, и D, но говорить о них рано

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, имеет ли Украина альтернативные планы действий на случай, если Россия не будет выполнять договоренности уже после имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, министр сказал: "Что касается того, имеются ли у нас планы В, С и D - да, действительно, у нас имеются эти планы, но, очевидно, мы не будем о них говорить, пока у нас есть та возможность, которая сейчас будет обсуждаться лидерами в "нормандской четверке".
Ранее Пристайко сообщил, что пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" ничего не означает.
Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.
За федерализацию!
За русский язык!
За автономию Донбасса!
За амнистию повстанцев!
За восстановление Донбасса Украиной!
Это выход единственный.
Но ведь не сядет на лисапед, и не поедет к Порошенко защиты просить.
С другой стороны, может, там семья в заложниках.
А может, лисапед сломался.
Все может быть.
Но "копытить" таки единственный выход.
Остаться живым, я так понимаю слово "единственный".
Кремль не может гарантировать отвод вооруженных формирований на Донбассе, - Песков
Решат остаться без оружия - пусть остаются, - Яременко о местных боевиках, которые воевали против Украины на Донбассе
Яременко о выгоде проведения выборов на Донбассе: Получим хоть каких-то "терпимых" представителей для диалога
Они в Квартале и арифметику плохо знают, задешево Украину продают.
а як малому бізнесу допомгти, чи вчителям зарплатню добавити, то краще не питай
"Bruno Le Maire (Брюно́ Ле Мэр ) министр экономики и финансов Франции на совещании у премьер-министра Édouard Charles Philippe (Франции Эдуа́р Шарль Фили́пп ) у нас нет возможности участвовать в каких бы то ни было программах финансирования проектов экономической помощи за пределами утвержденной процедуры ЕС. (Группа внешнего мониторинга)"
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Немцы денег на "ре-интеграцию ЛДНР" не дали, и французы не дадут.
Пристайко, скажите, не таите, по какой цене вы продаете РФ Украину?
Ну, сколько вы взяли за, скажем, Мариуполь?
Ведь повесят, россиянин.
Богат растительный мир.
Животный тоже богат, судя по Кварталу, какое же там разнообразие паразитов.
Легалізуй гідропоніку!
План «С» - *****ться
...
никто автономию ОРДЛО не признает, а в кремле сидят не опытные волки, а воры, которых обхитрить можно легко. Вспомните генерала Золотова для начала - это что, волк такой?) Он же тупой как пробка, и таких там процентов 60.
не надо экспериментов...хватит позориться...откройте глаза и закройте рот...подумай-те еще...
Решат остаться без оружия - пусть остаются, - Яременко о местных боевиках, которые воевали против Украины на Донбассе
Яременко о выгоде проведения выборов на Донбассе: Получим хоть каких-то "терпимых" представителей для диалога
Они или имбецилы запредельной стадии, или окончательно завербованные предатели.
Объяснить логически желание опозорить себя и страну на века просто невозможно.
Ни Молдова, ни Грузия на это не пошли. Хотя российские войска находятся на их оккупированных территориях. Хотя российская авиация бомбила грузинские городда. Хотя население этих стран в разы меньше Украины. Хотя возможности для достойного отпора у этих стран изначально отсутствуют и в случае войны они будут оккупированы 100%.
Но никто даже под угрозой оккупации не стал пресмыкаться перед агрессором.
И кто знает, может именно эта готовность сражаться до конца и стала залогом того, что агрессор остановился и перестал стрелять.
По всем признакам это специально делается, тут что-то не так!
Этого ушлепка нужно гнать в три шей!