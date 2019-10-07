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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Пристайко о возможном срыве РФ договоренностей по Донбассу: У нас есть планы и В, и С, и D, но говорить о них рано

Если Россия не будет выполнять договоренности уже после имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, то у Украины есть планы В, С и D.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время совместной с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, имеет ли Украина альтернативные планы действий на случай, если Россия не будет выполнять договоренности уже после имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, министр сказал: "Что касается того, имеются ли у нас планы В, С и D - да, действительно, у нас имеются эти планы, но, очевидно, мы не будем о них говорить, пока у нас есть та возможность, которая сейчас будет обсуждаться лидерами в "нормандской четверке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко

Ранее Пристайко сообщил, что пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" ничего не означает.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3152518
 
   
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Зря, думать никогда не мешает, но тебе можно))
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Обирали українці Президентом коміка! Але він кудись подівся Залишилась Моніка!
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Ничего у них нет... кроме капитуляции.
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И кто их убирать будет? Хотелось бы на это посмотреть.
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мусоров пошлют из ППС на быстроходных Приусах..
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Тех которых кавказцы под кабаками лупят...
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А ще був наказ зібрати всіх воїнів дивану з "Цензору" та направити колоною на бойових диванах до лінії фронту відбивати зраду і щоб не вийшло капітуляції.
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До буквы Z далеко, ее зюзи где-то подо Львовом будут имплементировать...
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Конечно не будет. Просто после имплементации формулы *****-лаврова-штанмайера не будет перед кем выполнять обязательства - Украины не станет. На её месте появится малоросийская губерния.
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Где "сегодня вышли те люди, которые склонны поговорить" ?
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чел про вчерашнюю поддержку Зе на Майдане толкует..
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Ты видишь какие организованные патриоты, и сцену и все остальное взяли сами скинулись и оплатили, и патриоты с партии ЕС, и те кто не проползли в 8% (справа громад) также сами взяли бесплатно пришли спасать страну от капитулянтов
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в этот тяжелый для всенародного Президента момент мы должны провести альтернативный Майдан !
За федерализацию!
За русский язык!
За автономию Донбасса!
За амнистию повстанцев!
За восстановление Донбасса Украиной!
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"Копытить" - это не просто лучший выход.
Это выход единственный.
Но ведь не сядет на лисапед, и не поедет к Порошенко защиты просить.
С другой стороны, может, там семья в заложниках.
А может, лисапед сломался.
Все может быть.
Но "копытить" таки единственный выход.
Остаться живым, я так понимаю слово "единственный".
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Вас уже послали!
Кремль не может гарантировать отвод вооруженных формирований на Донбассе, - Песков
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Мне кажется что кроме алфавита на министр больше нихуа не знает и не может.
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Это минимальная из проблем.
Они в Квартале и арифметику плохо знают, задешево Украину продают.
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як зраду робити, то в них є вся латинська абетка планів (в чому особисто я дуже сумніваюсь)
а як малому бізнесу допомгти, чи вчителям зарплатню добавити, то краще не питай
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наївний.хйло через всіх ваших портнових, єфремових і ко вже знає про всі ваші плани.
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А под каким номером хорватский вариант ? Я такий бильше ******** ))) Пристайко о возможном срыве РФ договоренностей по Донбассу: У нас есть планы и В, и С, и D, но говорить о них рано - Цензор.НЕТ 8227
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Давай, Квартал, сразу к плану "П" ("пушной зверек") переходи, потому что ВТОРОЙ ПОШЕЛ:

"Bruno Le Maire (Брюно́ Ле Мэр ) министр экономики и финансов Франции на совещании у премьер-министра Édouard Charles Philippe (Франции Эдуа́р Шарль Фили́пп ) у нас нет возможности участвовать в каких бы то ни было программах финансирования проектов экономической помощи за пределами утвержденной процедуры ЕС. (Группа внешнего мониторинга)"
(отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Немцы денег на "ре-интеграцию ЛДНР" не дали, и французы не дадут.
Пристайко, скажите, не таите, по какой цене вы продаете РФ Украину?
Ну, сколько вы взяли за, скажем, Мариуполь?
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Ну, сколько вы взяли за, скажем, Мариуполь? Ну, сколько вы (те кто были властью на момент когда забирали Крым) взяли, скажем, за Крым?
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Россиянин, а тебе не повесят?
Ведь повесят, россиянин.
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Это какое же ботаническое разнообразие.
Богат растительный мир.
Животный тоже богат, судя по Кварталу, какое же там разнообразие паразитов.
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"будет обсуждаться лидерами в "нормандской четверке"(с) - эта "приставка" абсолютно без мозгов. зе-лохи еще не поняли, что никто их слушать не собирается, тем более на высшем уровне. ну разве что без штанов и с роялем...
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Пристайко на границе с Польшей: "У нас есть план X, Y, Z, но пока об этом рано говорить"...
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План «Б» - бежать

План «С» - *****ться

...
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план работы зеленского на первые 100 дней готов на 95% (с)
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Вы надеетесь реально обмануть *****? А вы не думали что после подписания формулы *****-штанмаера и после признания автономии ордло вы уже никому не нужны будете со своими планами. Вы свою задачу по капитуляции уже выполнили. В кремле сидят более опытные волки которые уже на 100 шагов вперед все ваши планы просчитали. Им нужно было главное чтобы вы сделали первый шаг на скользкую горку а дальше уже покатитесь как снежный ком.
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а что он бог чтоли? обычный хитрожопый карлик, с ЧСВ выше млечного пути.

никто автономию ОРДЛО не признает, а в кремле сидят не опытные волки, а воры, которых обхитрить можно легко. Вспомните генерала Золотова для начала - это что, волк такой?) Он же тупой как пробка, и таких там процентов 60.
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Нота МИД Украины , должна бы была выглядеть так. 7 октября 2019 г. Киев. "В связи с тем что противоположная сторона, не отводит незаконные вооруженные формирования и продолжает проводить систематические обстрелы наших позиций, даже на согласованных участков разведения сил. Украина официально оповещает все стороны "нормандского формата", что отзывает все подписанные ранее договоренности. И подписи своих представителей просит считать аннулированными." ВСЕ !!!
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Україну від вашого плана ШахерМахера ковбасить, то я боюсь представити ваші інши плани.
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Хаха кацапы уже даже не хотят наверно,а пистайко,нет,у нас есть планы мы всё равно выполним формулу хочется вам или нет
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І нарешті є план Ze - вкрасти та тікати.
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у вас может быть бессчетное количество планов... но Украина у нас одна...(у нас!!)
не надо экспериментов...хватит позориться...откройте глаза и закройте рот...подумай-те еще...
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таки собираются Зе имплементировать формулу в украинское законодателсьтво. И спрашивать никого не будут.... Проговариваются на каждом шагу и сами того не замечают...
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Почитал - сплошной трэш от порохоботов, ни одного нормального поста с попыткой разобраться. А повороты идут один за одним - Раша похоже уже пошла на попятную, и это нам выгодно. Получается что она уже не поддерживает Минский план, мир на Донбассе, как это заявляли Медведчук с Рабиновичем )
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да тут процентов 80 из них - это ботоферма, которая активизировалась.
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Проблема в том, что патриоты - понятие, которое забрали себе правые и ультраправые, хотя в украине масса людей, которые каждодневными делами улучшают Украину и работают ради нее, или популяризируют Украину на западе.
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Давайте может с "D" начнем , может он лучше. Огласите весь список пожалуйста . Хотя думаю что все они сводятся к "Ж".
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Они реально собираются прописать особый статус в Конституцию!
Они или имбецилы запредельной стадии, или окончательно завербованные предатели.
Объяснить логически желание опозорить себя и страну на века просто невозможно.
Ни Молдова, ни Грузия на это не пошли. Хотя российские войска находятся на их оккупированных территориях. Хотя российская авиация бомбила грузинские городда. Хотя население этих стран в разы меньше Украины. Хотя возможности для достойного отпора у этих стран изначально отсутствуют и в случае войны они будут оккупированы 100%.
Но никто даже под угрозой оккупации не стал пресмыкаться перед агрессором.
И кто знает, может именно эта готовность сражаться до конца и стала залогом того, что агрессор остановился и перестал стрелять.
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Дрыстайко там письков уже тебе план "херъ" озвучил, тупица!
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Ой, ребята! Пока у вас сплошное Гэ получается Пристайко о возможном срыве РФ договоренностей по Донбассу: У нас есть планы и В, и С, и D, но говорить о них рано - Цензор.НЕТ 8519
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Забил может специально справоцировать внутринний конфликт между ВСУ и ДОБРОБАТАМИ, это продуманный ход, потом только и разговоров будет про гражданскую войну в Украине!
По всем признакам это специально делается, тут что-то не так!
Этого ушлепка нужно гнать в три шей!
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