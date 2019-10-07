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 Политика Украины, Общество
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Все про:Андрушко (16) заявление (305) Нацполиция (10189) Яневский (5) Мендель (38)

 Яневский подал заявление в полицию из-за инцидента Мендель с журналистом Андрушко

Журналист Даниил Яневский написал заявление в полицию из-за того, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель оттолкнула корреспондента "Радио Свобода" Сергея Андрушко.

Соответствующее заявление в управление Нацполиции в Соломенском районе столицы Яневский опубликовал в Facebook.

Приводим полный текст заявления:

"ЗАЯВА
про вчинення злочину

Повідомляю Вас про наступні обставини:

З відкритих джерел (мережа Інтернет) мені стало відомо про вчинення злочину службовою особою - Прессекретарем Президента України громадянкою Мендель Юлією Володимирівною.

5 вересня 2019 року, близько 10 години ранку до будівлі Вищого антикорупційного суду, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, прибув Президент України Володимир Олександрович Зеленський зі своїм оточенням, серед яких перебувала і Прессекретар України Мендель Ю.В. Біля входу до приміщення, Президента України чекали представники ЗМІ, серед яких був журналіст програми "Схеми" "Радіо "Свобода" та Першого Суспільного телеканалу Андрушко Сергій Степанович. Як вбачається з відеоматеріалів за посиланням: https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/389325218429171/?t=19

Прессекретар Президента Мендель Ю.В у грубій формі відштовхнула журналіста під час задання ним запитання Президенту та фактично завадила Президенту виконати свій обов’язок, щодо надання відповіді на запитання журналіста відносно висвітлення діяльності посадової особи Офісу Президента України. Таким чином, Прессекретарем, усупереч встановленим її посадовим обов’язкам, що визначені Положенням про Прес-службу Президента України, допущено дії, що не мають нічого спільного з організацією висвітлення діяльності Президента України та забезпечення його зв'язків із засобами масової інформації та створенню для журналістів сприятливих умов для роботи.

Більше того, дії Прессекретаря Президента є протиправними з точки зору кримінального законодавства, оскільки застосувавши фізичний вплив на журналіста Прессекретарем допущено умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності, відповідальність за які передбачено ст. 171 КК України. Здійснивши напад на журналіста, службова особа Мендель Ю.В. з перевищенням повноважень, умисно порушила право журналіста на вільне збирання інформації, унеможливила його доступ до інформації, здійснила вплив у фізичній формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків.

Треба зазначити, що це не одиничний випадок перешкоджання законній діяльності журналістів та виконанню Президентом України своїх конституційних обов’язків з боку даної особи. Так, наприклад, 15 вересня 2019 р. вона відштовхнула журналіста "Радіо "Свобода" Крістофера Міллера від Президента України, чим перешкодила Голові держави завершити відповідь на питання, а журналісту - виконувати свої професійні обов"язки (відеодоказ тут: https://youtu.be/dAA5XfF8XHI).

Вищевказане свідчить про систематичний характер протиправної діяльності службової особи, що загрожує інтересам держави, суспільства, основам та принципам громадянського суспільства, створює негативний образ держави Україна за кордоном.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 55, 56, 214, 215, 216 КПК України, ПРОШУ:

1. Внести мою заяву про вчинення Мендель Юлією Володимирівною кримінального правопорушення за ч.2. ч.3 ст. 171 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені пам’ятку про процесуальні права та обов`язки.
2. У строк передбачений КПК України розпочати досудове розслідування, з підстави вчинення правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ч.2.ч.3 ст. 171 КК України.
3. Повідомити мене, у встановленому законом порядку і терміни, про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування.

Яневський Д.Б "07" жовтня 2019 р".

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Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152517
 
   
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суку будут воспитывать - интересно .а как она будет выглядеть в наморднике и с поводком - прикольно было бы)))
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А шо, андрушко так оттолкнули, шо его парализовало?
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ты ещё скажи что он же не в реанимации, ну не убила же она его в самом деле.
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Шото этот андрушко не возмущался, когда его охрана профэсора пыском в асфальт тыкала. Почему?
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Всячески бить зелёного гада - работа полезная и нужная...
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хоча в конкретному випадку - це піар-акція. Заяву Яневського - відхилять.
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На якій підставі відхилять? Дайте норму законодавства.
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Норму давати не буду. Не юрист. Не пригадаю. Але в моїй практиці був такий випадок:
Моя дружина свого часу мала багато годин перепрацювання, мало вихідних; причому - було вдосталь переходів з другої на першу зміну (тобто, на сон між змінами їй бувало, залишалося дві-три години). Я написав скаргу в Управління праці та соцзахисту (дружина категорично відмовлялася скаржитись). В розгляді скарги по суті (відповідно, і в розслідуванні) мені відмовили, мовляв згідно такої-то норми Закону скаржитись має постраждала особа.
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Як не крути, але всі суди під Коломойським. Тому цю справу прикриють.
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Скоро окажется, что и армию с мовой создал Беня, а не безальтернативная Свыня Яневский подал заявление в полицию из-за инцидента Мендель с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 3661
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а разве не сам Андрушко должен подавать такую заяву? на него ж кидалась пресс как бы секретарь?
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Вообще это недоМендель раздражает до колик. Впервые вижу чтобы секретарь думала о себе как о пупке земли. Что очередной раз доказывает что команда Зе в большей массе какие-то недоразвитые.
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Гнать надо эту бешенную неадекватную тётку. Токсичная дура, проверить на бешенство.
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Ну что за наглая ложь, никто его не толкал, мешала подойти наглому журношлюхе да, но толчка там не было.
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Что за бред, она лишь перекрыла ему дорогу выполняя правда работу охраны, но где тогда заявления на охрану которая постоянно преграждает дорогу к охраняемым лицам.
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Павел Довженко & Илья Шевченко, Вам одного аккаунта мало?
Речь в заявлении не о том что толкнула или блокировала, а об этом:

фактично завадила Президенту виконати свій обов'язок, щодо надання відповіді на запитання журналіста відносно висвітлення діяльності посадової особи Офісу Президента України. Таким чином, Прессекретарем, усупереч встановленим її посадовим обов'язкам, що визначені Положенням про Прес-службу Президента України, допущено дії, що не мають нічого спільного з організацією висвітлення діяльності Президента України та забезпечення його зв'язків із засобами масової інформації та створенню для журналістів сприятливих умов для роботи.
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А чего не сам сывочолый Мародер? У него опыта стучать в мелицию побольше
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З кожним днем, все цікавіше і цікавіше...
Чомусь я відчуваю агресію до данної дівчини, хоча, вона, нічого поганого, ще начебто не зробила...
Можливо в данному випадку відбувається гра колективним підсвідомим... І на її місце вже є достойніший кандидат...
З іншої сторони, я не чув від неї вибачень, за звинувачення в адрес військовослужбовців ЗСУ...
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Этот козлина пер как танк на президента, вопя как больное, охране нужно было его мордой в асфальт ложить без разговоров.
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Он Богдана шёл спрашивать. А защищать есть охрана, и она оценивает степень опасности.
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реакция у "журналистов" почти "молниеносная"...)))))))))))))))))))))) Яневский подал заявление в полицию из-за инцидента Мендель с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 3898
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Интересно, в какой стране запросто журналисту можно подойти к президенту в любое время и начать задавать вопросы? И написать то оно написало, а вот принять - приняли? Яневский подал заявление в полицию из-за инцидента Мендель с журналистом Андрушко - Цензор.НЕТ 7381
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В цивилизованной. Тем более еслт ещё и "слуга народа", или уже Господа уроды?
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