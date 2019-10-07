 Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

Награда присуждена Уильяму Келину (США), Питеру Ретклифу (Великобритания) и Грегу Семенца (США) за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Они выяснили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

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Они получат 9 млн шведских крон (примерно $900 000), которые разделят между собой.

"О фундаментальном значении кислорода знали давно, но как клетки адаптируются к изменениям его уровня, оставалось неизвестным. В этом году награжденная премией работа раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом", - пишут в комитете.

В комитете считают, что открытие данных ученых "имеют фундаментальное значение для физиологии", а также они "проложили путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями".