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Все про:медицина (1867) Нобелевская премия (161)

 Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

Объявлены имена обладателя Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Награда присуждена Уильяму Келину (США), Питеру Ретклифу (Великобритания) и Грегу Семенца (США) за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Они выяснили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

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Они получат 9 млн шведских крон (примерно $900 000), которые разделят между собой.

"О фундаментальном значении кислорода знали давно, но как клетки адаптируются к изменениям его уровня, оставалось неизвестным. В этом году награжденная премией работа раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом", - пишут в комитете.

В комитете считают, что открытие данных ученых "имеют фундаментальное значение для физиологии", а также они "проложили путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями".

Источник: https://censor.net.ua/n3152513
 
   
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Рад за них и жалею, что это были не украинские учёные.
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Не переживай, зеленский получит нобелевскую премию мира и разделит ее с пуйлом Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие механизма адаптации клеток к кислороду - Цензор.НЕТ 830
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тайна 73% зебілів відкрита!
вся справа в рівні кисню!
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Наш лукаш уже шнобелевскую премию получал за тупость, надо и вашего клоуна премировать
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Тема цього дослідження була давно відома, бо вивчали народи (тібетці...), які живуть з малою кількістю кисню. Але самі дослідження цікаві для переселення народів у високогірні регіони Землі, де людство не встигло все забруднити пластиком.
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коли ми покриємо Землю пластиковим шаром у 2 метри, можна буде пересунутись трошки вище)
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Шановний Ali Hasan, тут мова не про феномен, а про ноумен.
Скоріше так.
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Нужно было присудить доктору Радуцкому , за разработку его нового метода лечения зебилизма .. !! Нобелевскую премию по медицине присудили ученым из США и Великобритании за открытие механизма адаптации клеток к кислороду - Цензор.НЕТ 9277 .
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