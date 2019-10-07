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Все про:Минобороны (5998) обстрел (8290) Донбасс (19559) Золотое (21)

 Наемники РФ 20 минут били по Золотому - один из участков разведения сил. С начала суток - 7 вражеских обстрелов, - Минобороны

С начала текущих суток, 7 октября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 7 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск. При этом 5 раз вооруженные формирования РФ и ее наемники сознательно нарушали Минские соглашения минометными обстрелами позиций ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Почти с полуночи, по направлению от поселка Доломитное оккупанты выпустили 3 мины калибра 82 мм и вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим защитникам поселка Майское.

После 7:00 опять же от Доломитного враг выпустил 14 мин 120-го калибра по защитникам Новолуганского.

С 8:00 в течение 20 минут, противник вел обстрел в районе участка разведения н.п. Золотое, применяя по направлению от оккупированного города Первомайск станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

С 10:00 под вражеским огнем из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения оказались наши защитники Луганского.

Кроме того, российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм выпустили после 08:30 утра 8 мин по защитникам Чермалыка, около 11:00 - 5 мин в районе Новолуганское, и с 11:10 - 3 мины по защитникам поселка Гладосово", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко. ВИДЕО

Как отметили в Минобороны, украинские воины вели адекватные оборонительные действия, применяя очередные средства.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь среди защитников Украины нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3152509
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский лично гарантирует безопасность! 🤦🏼‍♂️
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До Зебила и компанании не доходит у войны нет сроков,нет такого я планирую закончить войну через год,Украина войну не начинала всё зависит от мордора а она не захочет просто так уйти,это понятно всем кроме Зе
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как раз зебилам повод развести войска
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Зеленский лично гарантирует безопасность! 🤦🏼‍♂️
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Формула Штайнмайера - это капитуляция, поэтому держитесь дорогие жители Золотого, обстрелы - это навсегда.
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как раз зебилам повод развести войска
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Дєдают шаг к міру, хдєта пасєрєдінє...
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Вот видите, не хотят сепары чтобы мы отвели оттуда свои войска.
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Это что бы мы активней "разводились", я так понимаю?
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До Зебила и компанании не доходит у войны нет сроков,нет такого я планирую закончить войну через год,Украина войну не начинала всё зависит от мордора а она не захочет просто так уйти,это понятно всем кроме Зе
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АТО будет длиться годыны！（с）
Минск-1, Минск-2.
пэмаразматики, вспоминайте！
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Это ты так Штаны майора стираешь, которые Моника обосрала?
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Пора созывать совет безопасности ООН.
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Скоріше відводьте ВСУ з позицій в чисте поле, бо сєпари їх в окопах ніяк дістати не можуть!
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Це салют! Та сорона вітає препізедента.
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Как же так, они же обещали!? Верните Богдана из Турции, звоните Боканову!!!
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Порохоботы, вот вам и ответ на все ваши истерики. Украина согласилась на мирный план который одобряет и Европа и США, а Россия и сепарьё его нарушают, вся вина теперь на *****, а вместе с виной и санкции и игнор. Украина осталась 100% правой во всем.
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А защитников наших убитых после приказа Зе об отводе и уже и не стрелять, ты воскресиш?или порох до сих пор рулит армией?
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Вы сами на Майдан бегаете и требуете чтобы защитник остались под огнем. Порошенко пять лет их держал под огнем. Зеленский выводит из под огня, опять Зеленский виноват?
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И какой по твоему конечный пункт вывода войск Киёв или Львов?
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Зебил не выводит из огня он ещё больше делает для распространения войны,война будет,так как мордор этого хочет,зебил еще больше усугубляет так как все может перерости в гражданскую войну и за таких даунов зебильных как ты тянущий белый флаг капитуляции за "мир" и остальными проукраинскими патриотами которые чтят и помнят больше 10 000 погибших за землю который твой клоун отдает без боя врагу
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Шановний Пане Зеленский ви би краще це не на форумі цензора.нет розповідали, а обговорювали це з лідерами антиросійської коаліції. Ато вони схоже поки що не знають про таку видатну перемогу Української дипломатії.
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Мир цивилизованный знает и этого достаточно.
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устойчивое перемирие!!!
из Золотого уже можно отводить войска??? и запускать туда копов для охраны порядка???
или еще пыль и гарь не осела????
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Якось підзабулось формулювання"принуждение к миру".Чи не пора застосувати?
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Арестович: -никакой Аваков не спасет, если военные выйдут на протесты, тогда все решится за несколько часов
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Что-то 5 лет не выходили несмотря на все котлы и брошенных в ДАПе на погибель киборгов, и взорванные склады с боеприпасами на млр- ды.
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