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 Политика Украины
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 Кремль не может гарантировать отвод вооруженных формирований на Донбассе, - Песков

Кремль заяви, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что наемники РФ будут отведены от линии соприкосновения.

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"Кремль не является стороной конфликта", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий".

"Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы были в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех [лидеров], чтобы все эти мероприятия выполнялись". - заключил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3152508
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский договорится с повстанцами, он тоже не считает россию агрессором.
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Так не проблема. А мы отведем. Ага , вован?
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вот и проявилась ФОРМУЛА..))))))))))))))))
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Будет дєлать шаг к міру, голубь міравой херов
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и чего ругаетесь? сели бы да как Илья подрочили...
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Єто все "хор" поет , Путин молчит и вьіжидает действий , в которьіх можно бьіло бьі обвинить Украину. Вот почему Пуйла нужно через "немогу" вьітаскивать на Нормандский формат. Там РФ официально "сторона конфликта". Потому дед и спрятался на Алтае с Шойгу , грибьі собирают !
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А в Нормандии к нему пытки применять? Я бы еще понял, если бы его северным потоком шантажировали. А так - ну приедет он в Нормандию, скажет то же самое - "мы не сторона конфликта".
Все продвижения в Минсках и Нормандиях - это бли наши проиграши. обусловленные критической ситуацией на фронте - котлами, которые нам устраивала Раша.
Мы смогли остановить эту капитуляцию, так как объяснили Европе, что проводить выборы под обстрелами, и под дулами танков - это как то не по европейски.
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Бездарное командование и привело к "котлам" и Минскам1,2. А насчет СП-2 не переживай, с ним ведь можно поступить , как с СП-1 , по правилам ЕС. Поєтому у Путина сейчас цугцванг , не хочет ехать в Париж , аж пищщит через Пескова. Но , придется . Имхо
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А что, кто-то ожидал другого? Вспомните Бисмарка, лапти ЗЕтупоголовые Кремль не може гарантувати відведення збройних формувань на Донбасі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5620
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Путин оказался еще тупее чем я думал. Мычать о том,что он не причем,когда подписаны документы,чревато расторжением договора,бывшего для него выгодным. И развязывание рук для плана Б с помощью Запада и санкциями.
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Если кураторы лугандоновских обдроченцов не собираются отводить своих придурков, то возникает вопрос: " А с кем тогда наша власть договорилась о отводе войск. И для кого строим мост и освобождаем территорию."
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вопрос очевиден,Украина должна напрямую договариваться с терреспубликами,этим признав их
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многоходовочка от Зе?Ха!ха! повезло пока "слуге"
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Ну какцапьі немного раньше спалились, подобного ответа я и ожидал.
Типа мьі подпишем за мир во всем мире, но за пальбу из дьрьі мьі не отвечаем
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С самого начала своей агрессии Россия,точнее-Путин,выставляет себя только как посредническая сторона,а не сторона конфликта.И эта позиция принципиальна для Путина.Поэтому совсем непонятно,для чего Украина пошла на НЕДОПУСТИМО ВЫСОКУЮ цену в виде имплементации "Формулы Штайнмайера" в одностороннем порядке лишь для того,чтобы затянуть путина за стол переговоров.Неизвестно,с каких причин команда Зеленского решила,что даже вытянув путина на переговоры,удастся остановить войну на Донбассе.Путин не скрывает,что имеет влияние на боевиков,но отказывается "давить на них".Смысл тогда вообще в "формуле Штайнмайера" и "Нормандском формате" ???
Пока Зеленский ещё не успел сделать опрометчивых шагов и народ должен удержать его от принятия пагубного для Украины шага.
На время в таком случае (отказ России от отвода войск) вообще "оставить как есть" захваченные территории,продолжая начатую правильно работу по экономическим преобразованиям.Путин не вечен и не вечны те.кто заправляет российской политикой.Придёт время и усилившаяся украина просто зайдёт потом на Донбасс и без сопротивления вернёт под свой контроль без всяких уступок Москве.Сейчас нужно развивать экономику и усиливать армию.
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Ха-ха-ха, что и требовалось доказать. Клоуны, вас купили и уже продали, где тот бородатый дятел, пусть чего-нибудь расскажет про штангенциркуль и формулу...
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"Все, кому не нравятся Минские договорённости (подписанные Порошенко), автомат в руки и марш в окопы" (с)
Юрий Луценко в 2015м году.
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Первый в строю человекоподобная горилла по фамилии Ярэмэнко?
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Ну, нічого такого.

Просто Зеленського черговий раз витовкли писком у калюжу.
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У кацапов сильно нетрадиционная логика и мораль. Потому с ними о чем-то договариваться - только зря на себя лишних обязательств набирать.
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От і всі "домовленості", а ми маємо, щось виконувати. Викурювати су.... треба з Донбасу а потім з Криму і так і буде, а якщо ні, то З-радник буде в Ростові загравати на балалайці.
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Монику на дрезину без охраны, и в Донецк на переговоры))))))))))))))))))
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Да ты его хрен словишь, опытный деЗЕртир...
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Киев должен договариваться с :
"республиками Донбасса - самостоятельными субъектами в урегулировании этого конфликта"
С кем клоуна послали разговаривать, уже даже не с Путиным.
И с формулами штанмайера будет слово в слово,
вся политика клоуна в этом: вывести кремль из под удара и дать ему возможность безнаказано воевать в Украине.
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А зеле пох. Он своё гнёт вместе с такими же умалишенными. Еще додумается встретиться с чепушилой и защекасечником.
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Его уровень Моторола с гиви, жаль подохли...
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базар в уровень держат - это как раз его..
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Дрыстайка,вас опять набали и кинули,стратеги криворожские..
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козломорді виродки завжди будуть маніпулювати та тицяти нам по больному місцю тим ордлом при потребі. Ситуаця не виправиться, допоки не здохне *****, або допоки сильна країна не притисне збісившогося карлика до стінки.
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Какая неожинанная новость!
Интересно Зеленский готов к личным обнимашкам и селфи с орками?
Да что я спрашиваю - конечно готов! Половая тряпка всегда ко всему готова: чего пожелаете?
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черговий здобуток Зеленої шмарклі та її шобли.
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Нет, ну вы слышали? они *лять не гарантируют! этот ЗЕ мне уже ненавистней чем зек, во мерзота а...
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я знову ж, в 3018-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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все эти псевдокомментаторы с нулевыми рейтингами не что иное как проплаченые порохоботы и очень печально что "цензор нет" скатился до уровня желтой газетенки используемой в качестве подтирки для порошенковских соплей- а позиция бутусова- пиарится с помощью дешевок и сам стал дешевкой- нет у него ни чести ни достоинства / а может и никогда не было/
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Вову с командой ДЛБ прокрутили на мужском члене подотритесь своей договоренностью штаймайера ослы
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Сначала нафуй из дебальцево , только потом можно разводить войска в Донецке и Горловке , на 15 км, то есть сепары должны съе%аться из этих городов, иначе никак
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