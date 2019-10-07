 Кремль не может гарантировать отвод вооруженных формирований на Донбассе, - Песков

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что наемники РФ будут отведены от линии соприкосновения.
"Кремль не является стороной конфликта", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий".
"Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы были в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех [лидеров], чтобы все эти мероприятия выполнялись". - заключил он.
Все продвижения в Минсках и Нормандиях - это бли наши проиграши. обусловленные критической ситуацией на фронте - котлами, которые нам устраивала Раша.
Мы смогли остановить эту капитуляцию, так как объяснили Европе, что проводить выборы под обстрелами, и под дулами танков - это как то не по европейски.
Типа мьі подпишем за мир во всем мире, но за пальбу из дьрьі мьі не отвечаем
Пока Зеленский ещё не успел сделать опрометчивых шагов и народ должен удержать его от принятия пагубного для Украины шага.
На время в таком случае (отказ России от отвода войск) вообще "оставить как есть" захваченные территории,продолжая начатую правильно работу по экономическим преобразованиям.Путин не вечен и не вечны те.кто заправляет российской политикой.Придёт время и усилившаяся украина просто зайдёт потом на Донбасс и без сопротивления вернёт под свой контроль без всяких уступок Москве.Сейчас нужно развивать экономику и усиливать армию.
Юрий Луценко в 2015м году.
Просто Зеленського черговий раз витовкли писком у калюжу.
"республиками Донбасса - самостоятельными субъектами в урегулировании этого конфликта"
С кем клоуна послали разговаривать, уже даже не с Путиным.
И с формулами штанмайера будет слово в слово,
вся политика клоуна в этом: вывести кремль из под удара и дать ему возможность безнаказано воевать в Украине.
Интересно Зеленский готов к личным обнимашкам и селфи с орками?
Да что я спрашиваю - конечно готов! Половая тряпка всегда ко всему готова: чего пожелаете?