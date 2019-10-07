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 Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что ситуация вокруг телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского вредит Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

"Меньше всего, чего мы бы хотели в ситуации, когда у нас есть война с Россией, чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько много проблем, - это быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов накануне их выборов", - заявил Пристайко.

Глава МИД Украины отметил, что Зеленский сказал Трампу, что лично для себя считает вмешательство в выборы "самой большой угрозой", и "этого не допускает, и не может представить, чтобы кто-то из украинцев вмешивался в чужие выборы" в других странах, тем более в США.

"Это действительно вредит нам. Мы стараемся объяснить о том, что расследования, которые должны вестись и по Burisma, и по другим компаниям, - они должны проходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми", - подчеркнул он.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сын Байдена получал от Burisma ежемесячно $100 тыс., хотя не имел опыта работы в энергетике, - Трамп

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152506
 
 
 Топ комментарии
 
Насправді цей скандал вже зробив неможливим нормальний діалог Зе із Світовими лідерами, бо обговорення посла США було порушенням дипломатичних правил. Тобто тепер ця історія не скандал, а набагато гірше.
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Це доказ того, що Зе світовий лідер. Подивіться, він обігнав президента Китаю, і навіть Трампа та ху..ла, хоча вони на коні, в "качалку" недарма ходив! І костюм у нього самий красивий.Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3183
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...ХА -ХА КАК ВИТИЕВАТО СКАЗАНО ДАДУТ ПОД..... НУ ВЫ ПОНЯЛИ....
ЗЕЛЕНСКОМУ..
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та ви що! Зеля ж найталановитіший політик **********!!!
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Насправді цей скандал вже зробив неможливим нормальний діалог Зе із Світовими лідерами, бо обговорення посла США було порушенням дипломатичних правил. Тобто тепер ця історія не скандал, а набагато гірше.
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да ты шо)) именно по этому он и предлагает Трампу сейчас совместное расследование - где логика
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Богдан, скотина ленивая! Где ты шастал когда Трамп звонил шмаркле? Без твоего суфлирования оно и наговорило на скандал который "вредит Украине".
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А на пуя было пороть чушь? Дома не кого пороть?
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Упс!!! А мы и не знали! Спасибо , что просветил. Только вот сам Зеленский как оценивает собственные слова в разговоре с Трампом насчет Генерального прокурора? Хотелось бы услышать из первых уст.
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Це доказ того, що Зе світовий лідер. Подивіться, він обігнав президента Китаю, і навіть Трампа та ху..ла, хоча вони на коні, в "качалку" недарма ходив! І костюм у нього самий красивий.
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Мне на картинке нравится ЗЕ - в первых рядах
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у політиці зюзя вже себе проявив
тепер дайте йому хірургічне втручання на мозку очолити, чи місію на Марс
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Питання: Хто обрав більшого ідіота, ми чи американці?Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4089
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в любом случае в США если идиот то он под контролем,у нас нет
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типа - сам отговаривал лепшего друга и хорошего парня?
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Надо признать, американцы обошлись с Украиной некрасиво.
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Объясните кловуну, что политика - это НЕ сцена!!!
И его смазливая, продажная рожа позорит Украину.
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Че серьйозна??? А пачьєму?? Он жє такой прііікольний...🤕
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По моему ,откажись Байден от президентской гонки и Трамп будет голым.Однако у демократов нет больше харизматичных лидеров.У демократов -гонки престарелых.Байдену -76,Сандерсу -78,ещё одной даме,наступающей им на пятки - 70.У республиканцев положение-тоже швах.Трампу -74 И деменция бьёт неотвратимо.
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https://bitter-onion.livejournal.com/2484400.htmlСкандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6954BITTER-ONION.LIVEJOURNAL.COMТарас Чорновіл про «Формулу Штанмаєра»Ну що, колеги, припливли… Мене запитують, чому після вчорашнього підписання ніби то «формули Штанмаєра» я нічого не написав. А що писати? Що все не є погано, усе наба...

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Та шоб тебя ЗЕбил дурнуватый, тот трам утопил, будет тебе наука! черт галимый.
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