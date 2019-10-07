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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:закон (2644) Донбасс (19559) Пристайко (209) Формула Штайнмайера (76)

 Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко

В Министерстве иностранных дел рассказали, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Я хочу вам сказать, что "формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Это важнейшая точка. А сама формула только объясняет, как они будут применяться. Эти законы должны согласовать наше общество, наши депутаты", - заявил Пристайко.

Министр также отметил, что "пока не будет понятно, какие линии есть, трудно говорить о результате".

Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что у властей есть планы действий на случай, если в процессе реализации предусмотренных формулой Штайнмайера договоренностей что-то пойдет не так.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Не надо бояться "формулы Штайнмайера" и говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152499
 
 
 Топ комментарии
 
1. Мы ничего не подписывали.
2. То, что мы подписали вовсе не страшно, а совсем даже наоборот.

3. Мы это уже подписали и нарушить нельзя.

4. Раньше были подписаны документы с похожим названием поэтому мы не виноваты в том, что предали Украину.
5. То, что мы подписали, ничего не значит.

И все это несут представители одной и той же банды Коломойского.
Это уже даже не сцанье в глаза зебилам. Это уже справление нужды по-большому на всю тупую голову 73%.
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Тут за мінськ на Пороха бочку Зє!біли катять, але Петро протискав НАШЕ бачення. Спершу безпека (а це неможливо без виведення кацапів та контролю над кордоном).
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова! Не тимчасово, а НАВІКИ!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристрій, такий само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
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Вся ця ганьба не просто так! Це все робиться за грубі гроші від кацапів!
ЗєКоМанда продає Україну по шматочку! Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7107
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Саакашвили здесь не место. Мы сами должны разобраться. Пока не очень получается, но другого пути нет. Сам себе не поможешь, никто не поможет.
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Глупо отвергать импортное лекарство,если оно лучше.
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В турборежимі зрадники приймуть. Знайшли чого переживати
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да нет после вчерашнего Вече того что Аваков типа дал
цифру одну Баканов иную а третьи силы третью у ЗЕ чтото случилось --дают
заднюю по крайней мере врубили тормоза.... Богдан свалил у Турцию на воздушных
шарах со своей подругой полетать.. на всякий случай подальше от всего... а
вдруг бабахнет... Пристайко вдруг нервно оттерминовывает развод сил поскольку
мол обстрелы ля ля а что их до 7 жовтня не было вообще???!! и так далее еще из
за океана новости для ЗЕ очень поганенькие второй свидетель который присутствовал,
кадровый человек разведки при разговоре Трампа с ЗЕ и слышал как Трамп «ставил
раком» ЗЕ по телефону…. только приближают конец Трампа и Зеленского… и
Путина.. да -да я недавно сказал что будет какой- то очень важный существенный форс
-мажор, который не будет ни в Киеве, ни в Москве, но очень сильно разделит
Россию и Украину против даже их желания... я о лидерах.. так вот думаю судьба
Украины и России будет Решаться на Капитолийском холме Вашингтона
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и так во всем...ступили шаг и тут же отказались от него или, как сейчас, - он ничего не значит
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В сірій зоні будуть чергувати збірні загони поліції з Усієї України. ЗСУ хоча б у окопах та бліндажах сиділи. А тут як на вітрині. А шо зєлєнське сафарі на хохлів.
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За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
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А как еще уничтожать армии олигархов ? Один ахметов чего стоит с ордло...
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Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратур
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СААКАШВИЛИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИТ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
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Була в нього влада у Одесі, кого він посадив? Любісінько так співпрацював з злодіями у купі.Трухановим ,Киваловим.....,не кажу вже що місто поділено на кримінальні клани котрі очолюють авторитети з Грузіі такі як Міндія Горадзе на призвисько Лавасогли Батумскій.
у селищі Котовского діє ОПГ 47-річного Мамуки Наріндашвілі.

Там тіки Саакашвілі тепер не вистачає..
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ЗНАЧИТ ЭТИХ ЗАКОНОВ ПОЯВИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО. КТО ПОДАСТ ТОГО НА ВИЛЫ!
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А отвод ВСУ из украинских городов и снятие блокады с окупированных территорий ето тоже ничего не значит? Как говорил *****, курочка по зернышку тук-тук-тук-тук-тук... и росийские уже танки в Киеве и в Львове
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Пебил, а какой смысл блокировать если у них открытая огромная граница с кацапией? Ну не продашь ты какой-то товар в "лднр" так они его могут просто купить с кацапии Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6146
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Главный вопрос не в купить, а продать. То есть получить прибыль, на которую можно содержать оккупированые территории.
Если орки купят в России, то от перемены слагаемых ничего не поменяется - это затраты при любом раскладе.
А вот если продать - это прибыль. Если орки продут что-то в России, значит кто-то другой на её территории этот товар не сможет продать. Но если продать на внешних рынках - это чистая прибыль, которая может использоваться на содержание оккупантов.
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А если орки купят что у нас (например у тебя), прибыль то будет у нас )
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Де факто так. Но возникнут моральные обязательства, так как твои партнёры убийцы и предатели.
Давным давно, другой Вовочка сказал, что капиталист за двойную прибыль продаст нам верёвку, на которой мы его и повесим.
Прошло сто лет и ничего не поменялось. ЕС покупает у России нефть и газ, а строят ракеты с ядерным зарядом, которые направлены на Берлин и на Париж. Несколько лет назад ещё один Вовочка заявил открытым текстом фрау и мусьё, что поставит Тополя в Калининградскую область и долбанёт по Берлину и по Парижу, если тем что то не нравится и они захотят поменять продавца нефти и газа. Обосравшись, те даже на Северный Поток 2 согласились.
Так что думайте на берегу, с кем торговать или нет.
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Я не коммерсант, мне легче. Но считаю что коммерсанты между собой всегда договорятся чтобы было выгодно им обоим (а значит и Украине тоже). Лично я не против. Насчет моральных обязательств - японцы ведь торгуют с американцами, а ведь они сильно воевали
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После войны и сатисфакции наступает честный мир - торгуй сколько хочешь.
По логике комерция с орками невозможна по определению - какие налоговые документы они предоставят на оккупированных территориях? Через какие банки будут проходить транзакции? Возить наличку через линию фронта?
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К счастью это вопрос не ко мне. Все же думаю что по документам и проч. коммерсанты договорятся и порешают, не в первой )
Ну а не порешают, значит торговли с ними не будет, будем искать других партнеров (надеюсь что это уже делается)
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один говорит что не значит ничего, другой говорит что нельзя отказаться без последствий - мля это реально шулеры п-дуны и наперсточники
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Куда им до российских наперсточников, вот те профи так профи, а Квартал у РФ на подхвате, по мелкому играют. Правда, страну сдают по-крупному.
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Шоб непонятно было, кто же обдристал те майоровы штаны...
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А как насчёт действующего до конца 2019 закона про пресловутый особый статус?Порохоботы что-то про это могут сказать?
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Тут за мінськ на Пороха бочку Зє!біли катять, але Петро протискав НАШЕ бачення. Спершу безпека (а це неможливо без виведення кацапів та контролю над кордоном).
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова! Не тимчасово, а НАВІКИ!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристрій, такий само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
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Дочитал до слов "спочатку провести выборы" и дальше читать не стал. Ты же сам знаешь, что эта фраза явный фейк, нафига пишешь бред?
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чего? читаем минск1 и 2 и о как порошенко протискав . выборы амнистия народная милиция... во те то протиснув. обосрался петя в минске. он в минске не за Украину переживал а за 180 миллионов штрафа и судьбу липецкой . 8 миллионов долларов в бюджет россии за один год .
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Вся ця ганьба не просто так! Це все робиться за грубі гроші від кацапів!
ЗєКоМанда продає Україну по шматочку! Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7107
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Если украинская власть и украинские войска сдают свои города, население имеет полное право отказаться от етой власти и не подчиняться ей.
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пока не видел никого,кроме упоротых сепаров и самых тупых,кто воспринимал бы гоп-компанию в качестве власти..
полное ощущение временщиков..
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отказаться от украинской власти? в пользу какой же? другой же ж нет.
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Как вы надоели ******** задушевные. Каждый день сами себе противоречите. Таких наперсточников в Украине еще небыло. Я боюсь что скоро все предыдущих презиков мы будем вспоминать с любовью. ( кроме ****** Кучмы который опять всое рыло всунул, лучше бы о вечном уже задумался а не фантики с парашей подписывать).
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цензор, а куда делись твои 3 наиболее лайкнутых коментария в каждом посте, уже не акутально? Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3521
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Ну так ботоферму Зєєлі Фісбук закрив!
Нема кому лайкати за Зєєєєлю, кудись зникли ті хто гавном поливав Пороха. Ну, ще лишилося їх трохи, але ж їх тепер вдесятеро менше!
От і прикрили рубрику.
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>Эти законы должны согласовать наше обществоИсточник: https://censor.net.ua/n3152499

какой закон вы согласовывали с обществом п-дуны
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""Я хочу вам сказать, что "формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего"
Источник: https://censor.net.ua/n3152499

То есть это "ничего", что "формула штангенциркуля" означает, что в Украине имеет место быть "внутри-украинский конфликт"?
Пристайко, а не пойти ли тебе вместе с хидрантом до Луганска не останавливаясь?
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О, как засуетились гниды.
Как клопы под дустом.
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Интересная история
"Фабрику ботов", которая клеймила "порохоботов" нашли, а фабрику "порохоботов" - нет.
Славика Вакарчука, которому Конституция не запрещает есть говно и класть детородный орган на избирателей, ботоферму нашли. Гриценко - нашли. У "быдло выбранного" - там вообще жир течет.
Фейсбук удалил "Фабрику ботов" Владимира Зеленского стоимостью в 2 миллиона долларов. Было удалено 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп.
Быдло, как так получилось, что никаких ботоферм Пороха до сих пор не нашли? А у вашего "быдло выбранного" - нашли! Или это теперь уже не важно?
Такое бывает, когда зеленая плесень попадает в головной мозг.
Чем опасна зеленая плесень для человека?
Грибок при попадании во внутренние органы человека может вызвать тяжелые заболевания - бронхиальную астму, цирроз печени, злокачественные и доброкачественные новообразования.
Боты, которые наезжают на "порохоботов", делают детские ошибки типа "муки и мочи", "порохоботы" - нет.
Обещали после выборов, "порохоботы" исчезнут, потому что им не будут платить, а мы не исчезли. Мы до сих пор живые и легитимные. Продолжаем выводить на чистую воду всех и вся.
И все равно мы "порохоскот".
P.S. Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!
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"Фабрики порохоботов нет" Ваш бывший подельник вас же и сдал
У партії ЄС є ціла ботоферма, яка очорнює всіх конкурентів на виборах до Ради.
Про це в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 17 липня, розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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Єврей не лише має право брехати гоям, коли це необхідно, але і забовязаний брехати.
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Верим, и все с партии "ЕС" и с тех кто не пролезли в 8% (справа громад) вчера на майдане стояли бесплатно, на сцену и все остальное тоже обычные люди скидывались Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1886
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Ой лол, упоротый ватный шизофреник говорит о себе во множественном числе... 🤦🏼‍♂️
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Эта тушка или кацап, или свидетель люстрации внука Ялынковича и наколотых апельсинов.
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Значит людям с партии ЕС, с тех кто не пролез в 8% (справа громад) не платили, сцену и все остальное скидывались обычные люди, так что ещё? Что-то кроме наколотых апельсинов есть?
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але гройсман - не єс...і ти можеш так сказати...а потім один одного цитувати)
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АЛЕ Ж «БРЕХНЕЮ СВІТ ПРОЙДЕШ....»
А назад вони повертатися і не збираються... Ростов, Москва, Рубльовка...
«***** своих не бросает»...
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Їм ще простіше, вони вийдуть з літака в Тель-Авіві і скажуть: "Я вирішив здійснити алію!".
За тиждень отримають Ізраїльський пачпорт от і все.
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опять врешь . сбу накрыло ваше сборище. все знают один жагун не в курсе.
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Всі це хто? Зє!біли з ботоферми Зє!Люді? Їм методичку підкинули?
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ну там многое чего было и методички и простите я больше не буду и даже я не знал что нельзя и можно ли искупить свою вину. вас там таких шестеро сидело . а компов в два раза больше .
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якщо вона нічого не значить то нахер її підписувати і чому так радіють в московії Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9063
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07.10.19 14:14 Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко»

ОППАНА!
А ЗДАЧА ПІДОРАШЦІ ТЕРИТОРІЙ ТЕЖ «нічого не значить» ?
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"Я хочу вам сказать, что "формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Это важнейшая точка. А сама формула только объясняет, как они будут применяться. Эти законы должны согласовать наше общество, наши депутаты", - нібито це так і є, але вся Україна бачила ваше голосування за законопроекти, яких ви не читали.
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схильні до прокацапського сепаратизму
от і весь "особливий статус"
можна це навіть у конституції прописати
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Нужно сказать, формулы Штайнмайера вещь вообще очень надежная. Немецкий знак качества. Грузия не даст соврать...Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1458
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1. Мы ничего не подписывали.
2. То, что мы подписали вовсе не страшно, а совсем даже наоборот.

3. Мы это уже подписали и нарушить нельзя.

4. Раньше были подписаны документы с похожим названием поэтому мы не виноваты в том, что предали Украину.
5. То, что мы подписали, ничего не значит.

И все это несут представители одной и той же банды Коломойского.
Это уже даже не сцанье в глаза зебилам. Это уже справление нужды по-большому на всю тупую голову 73%.
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4.1 "не надо бояться - капитуляция уже произошла".(с) чубака[яременко]
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Перед тим як йти на війну, вбий зрадника.
Втім, добру справу зробити ніколи не пізно
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"формула Штайнмайера" не означает ничего - cказал МИД Пристайко.

А ОТСТУПЛЕНИЕ наших войск с занимаемых позиций - это что, какая-то другая, секретная формула им. Вовы Зе (позывной "Сцыкун")?
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В Україні всі носяться з формулою Штайнмайєра...Вона переплюнула за популярністю навіть формули Ньютона та Архімеда...
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голосовавшие за гидранта до этих формул не доучились..
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Сколько же вы ещё врать будете,сволочи продажные!Какая же Украина терпеливая,в другой стране вас бы уже всех по асфальту размазали.
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кругом *******,с тарифами,с зарплатой,с открытостью влады, с депутатской неприкосновенностью,с импичментом президента,"торговля на крови" оказывается это уже хорошо,по самому кричущиму вопросу войны и мира оказывается не возможно провести референдум ,внешняя политика здохла как загнанная лошадь,малый бизнес тоже скоро здохнет,вот некоторые достижения новой власти "слуг народа" вопрос-чьего народа?
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договорняк с признаками явными признаками госизмены
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Мінська писулька якою зупиняли просування москалів після військових поразок першого року війни, про яку на заході останні роки згадували хіба що для галочки, навіщось витягнута зебілами на передову, причому в найгіршій інтерпретації кацапів. Де немає згадок що Дебальцево наше, шо кацапи покидають ОРДЛО, повертають кордон. і так далі.
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Вся страна от западной границы до фронта в один голос фактически кричат - нет этой "формуле".
Эй, люди кому эта адея нравится? Кто поддерживает половых тряпок?
Кто хочет мыра на условиях оккупанта? Кто хочет потерять свободы? Кто хочет снова "новоросисии"? Кому с первого раза не дошло?
Кто хочет, чтобы взорвалась вся страна? Кто хочет, чтобы потом её спасать зашли "мыротворцы" из России?
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От придурок. Вже крутиться як вуж на сковорідці.
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Путин извлёк урок из российско-грузинской войны 2008
года, в результате которой повесил на российский бюджет
две гордые свободные республики. .........Теперь он хочет
также превратить "ЛДНР" во вторые Абхазию и
Югоосетию, но так, чтобы платил за это удовольствие
украинский налогоплательщик................. Формальное
нахождение "ЛДНР" в составе Украины позволит Путину с
одной стороны бесконтрольно хозяйничать в этом регионе,
а с другой делать это за счёт Киева. Плюс депутаты от
ОРДЛО в Раде.................. А это уже даёт возможность
контролировать внешнюю и внутреннюю политику
Украины. Поэтому в ситуации, когда "проиграно всё, кроме
чести", у Зеленского есть возможность увильнуть от
почётной обязанности содержать кремлёвских
марионеток................Поэтому, когда Донбасс де-факто
отделён от Украины, нужно сделать всё, чтобы отделить
Украину от Донбасса. ..........Таким образом конфликт
окажется замороженным до "лучших времён", а Украина
получит долгожданный мир и одновременно лишит
Кремль рычагов давления....................из каментов
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Закон об особом статусе домбабве, это вам Зебобики билет в один конец на ростов, без всяких шуток - принимайте и бегите, если успеете
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Идёт откровенная дезориентация украинского общества - один говорит, что подписанная ФШ накладывает определённые обязательства, другой- ничего не значит, а самый "величайший политик в Европе" что это только два предложения
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Пристайкін, хрен тобі а не закон, будеш сосати з зеленими свою формулу, в Ростові.
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в день голосування треба буде підтягуватися до ВР
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Дело в том, что нас подвинули к прямым переговорам с ордло, это и нужно было хутину, Крым вообще не обсуждается, только отвод войск и выборы, и теперь эта тема усиленно забалтывается. Майдан? Да ради Бога, эта ситуация тоже устраивает Кремль. Нигде не проглядываются интересы Украины, вообще, в этом и есть капитуляция, по другому не скажешь.
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Что творится после того как что то Кучма подписал какое то прошение о его расмотрении , ещё нет расмотрения .еще нет сбора и обсуждения 4 стран о решении конфликта . Никто в кремле не чего не сделал и не думает делать для решения этого вопроса ,а наоборот увеличивает и расширяет свою агрессию против Украины . Так почему в Украине уже сдают страну агрессору . Что произошло ? Зеленский наш получается !?
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пока нет желания у Москвы отвести свои войска,согласно уже утверждённому сторонами договору,нехрен принимать никакие "штайнмайерские" законы!!!
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Неужели непонятно, если Россия в Париже выйдет с такой позицией как сказал Песков, то и подписывать там НИЧЕГО НЕ БУДУТ.
На этом зрада закончилась, тушите свет )
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