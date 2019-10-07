 Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
"Я хочу вам сказать, что "формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Это важнейшая точка. А сама формула только объясняет, как они будут применяться. Эти законы должны согласовать наше общество, наши депутаты", - заявил Пристайко.
Министр также отметил, что "пока не будет понятно, какие линии есть, трудно говорить о результате".
Напомним, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объяснил последние действия власти по решению конфликта на Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что у властей есть планы действий на случай, если в процессе реализации предусмотренных формулой Штайнмайера договоренностей что-то пойдет не так.
цифру одну Баканов иную а третьи силы третью у ЗЕ чтото случилось --дают
заднюю по крайней мере врубили тормоза.... Богдан свалил у Турцию на воздушных
шарах со своей подругой полетать.. на всякий случай подальше от всего... а
вдруг бабахнет... Пристайко вдруг нервно оттерминовывает развод сил поскольку
мол обстрелы ля ля а что их до 7 жовтня не было вообще???!! и так далее еще из
за океана новости для ЗЕ очень поганенькие второй свидетель который присутствовал,
кадровый человек разведки при разговоре Трампа с ЗЕ и слышал как Трамп «ставил
раком» ЗЕ по телефону…. только приближают конец Трампа и Зеленского… и
Путина.. да -да я недавно сказал что будет какой- то очень важный существенный форс
-мажор, который не будет ни в Киеве, ни в Москве, но очень сильно разделит
Россию и Украину против даже их желания... я о лидерах.. так вот думаю судьба
Украины и России будет Решаться на Капитолийском холме Вашингтона
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
у селищі Котовского діє ОПГ 47-річного Мамуки Наріндашвілі.
Там тіки Саакашвілі тепер не вистачає..
Если орки купят в России, то от перемены слагаемых ничего не поменяется - это затраты при любом раскладе.
А вот если продать - это прибыль. Если орки продут что-то в России, значит кто-то другой на её территории этот товар не сможет продать. Но если продать на внешних рынках - это чистая прибыль, которая может использоваться на содержание оккупантов.
Давным давно, другой Вовочка сказал, что капиталист за двойную прибыль продаст нам верёвку, на которой мы его и повесим.
Прошло сто лет и ничего не поменялось. ЕС покупает у России нефть и газ, а строят ракеты с ядерным зарядом, которые направлены на Берлин и на Париж. Несколько лет назад ещё один Вовочка заявил открытым текстом фрау и мусьё, что поставит Тополя в Калининградскую область и долбанёт по Берлину и по Парижу, если тем что то не нравится и они захотят поменять продавца нефти и газа. Обосравшись, те даже на Северный Поток 2 согласились.
Так что думайте на берегу, с кем торговать или нет.
По логике комерция с орками невозможна по определению - какие налоговые документы они предоставят на оккупированных территориях? Через какие банки будут проходить транзакции? Возить наличку через линию фронта?
Ну а не порешают, значит торговли с ними не будет, будем искать других партнеров (надеюсь что это уже делается)
Формула?
Ні,не чули..
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова! Не тимчасово, а НАВІКИ!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристрій, такий само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку.
ЗєКоМанда продає Україну по шматочку!
полное ощущение временщиков..
Нема кому лайкати за Зєєєєлю, кудись зникли ті хто гавном поливав Пороха. Ну, ще лишилося їх трохи, але ж їх тепер вдесятеро менше!
От і прикрили рубрику.
какой закон вы согласовывали с обществом п-дуны
Источник: https://censor.net.ua/n3152499
То есть это "ничего", что "формула штангенциркуля" означает, что в Украине имеет место быть "внутри-украинский конфликт"?
Пристайко, а не пойти ли тебе вместе с хидрантом до Луганска не останавливаясь?
Как клопы под дустом.
"Фабрику ботов", которая клеймила "порохоботов" нашли, а фабрику "порохоботов" - нет.
Славика Вакарчука, которому Конституция не запрещает есть говно и класть детородный орган на избирателей, ботоферму нашли. Гриценко - нашли. У "быдло выбранного" - там вообще жир течет.
Фейсбук удалил "Фабрику ботов" Владимира Зеленского стоимостью в 2 миллиона долларов. Было удалено 168 аккаунтов, 149 страниц и 79 групп.
Быдло, как так получилось, что никаких ботоферм Пороха до сих пор не нашли? А у вашего "быдло выбранного" - нашли! Или это теперь уже не важно?
Такое бывает, когда зеленая плесень попадает в головной мозг.
Чем опасна зеленая плесень для человека?
Грибок при попадании во внутренние органы человека может вызвать тяжелые заболевания - бронхиальную астму, цирроз печени, злокачественные и доброкачественные новообразования.
Боты, которые наезжают на "порохоботов", делают детские ошибки типа "муки и мочи", "порохоботы" - нет.
Обещали после выборов, "порохоботы" исчезнут, потому что им не будут платить, а мы не исчезли. Мы до сих пор живые и легитимные. Продолжаем выводить на чистую воду всех и вся.
И все равно мы "порохоскот".
P.S. Все будет Украина! Я узнавал…
Слава Украине!
У партії ЄС є ціла ботоферма, яка очорнює всіх конкурентів на виборах до Ради.
Про це в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 17 липня, розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
А назад вони повертатися і не збираються... Ростов, Москва, Рубльовка...
«***** своих не бросает»...
За тиждень отримають Ізраїльський пачпорт от і все.
ОППАНА!
А ЗДАЧА ПІДОРАШЦІ ТЕРИТОРІЙ ТЕЖ «нічого не значить» ?
от і весь "особливий статус"
можна це навіть у конституції прописати
2. То, что мы подписали вовсе не страшно, а совсем даже наоборот.
3. Мы это уже подписали и нарушить нельзя.
4. Раньше были подписаны документы с похожим названием поэтому мы не виноваты в том, что предали Украину.
5. То, что мы подписали, ничего не значит.
И все это несут представители одной и той же банды Коломойского.
Это уже даже не сцанье в глаза зебилам. Это уже справление нужды по-большому на всю тупую голову 73%.
Втім, добру справу зробити ніколи не пізно
А ОТСТУПЛЕНИЕ наших войск с занимаемых позиций - это что, какая-то другая, секретная формула им. Вовы Зе (позывной "Сцыкун")?
Эй, люди кому эта адея нравится? Кто поддерживает половых тряпок?
Кто хочет мыра на условиях оккупанта? Кто хочет потерять свободы? Кто хочет снова "новоросисии"? Кому с первого раза не дошло?
Кто хочет, чтобы взорвалась вся страна? Кто хочет, чтобы потом её спасать зашли "мыротворцы" из России?
года, в результате которой повесил на российский бюджет
две гордые свободные республики. .........Теперь он хочет
также превратить "ЛДНР" во вторые Абхазию и
Югоосетию, но так, чтобы платил за это удовольствие
украинский налогоплательщик................. Формальное
нахождение "ЛДНР" в составе Украины позволит Путину с
одной стороны бесконтрольно хозяйничать в этом регионе,
а с другой делать это за счёт Киева. Плюс депутаты от
ОРДЛО в Раде.................. А это уже даёт возможность
контролировать внешнюю и внутреннюю политику
Украины. Поэтому в ситуации, когда "проиграно всё, кроме
чести", у Зеленского есть возможность увильнуть от
почётной обязанности содержать кремлёвских
марионеток................Поэтому, когда Донбасс де-факто
отделён от Украины, нужно сделать всё, чтобы отделить
Украину от Донбасса. ..........Таким образом конфликт
окажется замороженным до "лучших времён", а Украина
получит долгожданный мир и одновременно лишит
Кремль рычагов давления....................из каментов
На этом зрада закончилась, тушите свет )