 Спонсоры кампании Трампа пытались повлиять на смену руководства "Нафтогаза", - Associated Press

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода", об этом сообщило информагентство Associated Press.

По данным издания, предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман вместе с нефтяным магнатом Гарри Сарджентом III якобы стояли за попыткой сменить председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева на родившегося в России гражданина США Андрея Фаворова.

Aгенция ссылается на анонимные источники и доклад, написанный в посольстве США в Украине. В Офисе президента Украины отказались комментировать эти сообщения. Так же комментариев не предоставили Парнас, Фруман и Сарджент.

Как отмечает издание, Фаворов говорил своему бывшему партнеру в энергетической отрасли США, что воспринял встречу с этими тремя лицами как потенциальный "шантаж".

Как выяснили журналисты-расследователи Центра исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP), Лев Парнас и Игорь Фруман также устраивали встречи с украинскими чиновниками для адвоката президента Трампа Руди Джулиани, когда он интересовался потенциальными конкурентами Трампа на выборах 2020 года.

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Сейчас три комитета Палаты представителей Конгресса США осуществляют по Трампу расследование об импичменте, связанное с его высказываниями во время телефонного разговора 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время звонка, согласно жалобе правительственного информатора, Трамп якобы попросил Зеленского о помощи в расследовании относительно потенциального конкурента на выборах 2020 Джо Байдена и его сына Хантера.

Палата представителей уже вызвала для допроса в рамках расследования Парнаса на 10 октября, а Фрумана на 11 октября.

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