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Все про:насилие (196) Нацполиция (10189) Клименко Игорь (2)

 Вскоре по всей Украине запустят группы реагирования на семейное насилие, - глава Нацполиции Клименко

В Украине запустят группы реагирования на случаи домашнего насилия, а также будет создана общенациональная база данных об уровне насилия в семье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Левому берегу".

"Семейное насилие. То, о чем не принято говорить. Но мы понимаем, как часто женщины и дети страдают в семьях от насилия. Еще в 2017 г. мы запустили в трех регионах пилотный проект под условным названием "Полина" (сокращенно от "полиция против насилия". - Ред.). Это группы реагирования, которые обслуживают исключительно вызовы по домашнему насилию. Результаты работы таких групп – впечатляющие. Поэтому принято решение запустить этот проект по всем регионам Украины", - сообщил он.

Клименко сообщил, что с 2017 года этот проект работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецке Луганской области: "Думаю, совсем скоро дадим старт "Полине" по всей Украине. Это будут первые 45 экипажей, которые получат автомобили, современное техническое оснащение и будут достаточно эффективны.

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Говоря о том, насколько был успешен данный проект в Киеве, Клименко отметил, что он был запущен не так давно, но первые результаты уже достаточно убедительно показали необходимость этого проекта: "Для более эффективной работы требуется специальная подготовка сотрудников, поскольку бывают случаи, когда они не совсем понимают, с чем столкнутся. Случались ножевые ранения от одного из участников конфликта, потому что полицейский не всегда правильно оценивает обстоятельства, когда едет на семейный конфликт. А им там встречаются и наркоманы, и алкоголики, и люди с психическими заболеваниями, и просто агрессивные. Поэтому сейчас работаем над этой системой реагирования".

"Одновременно с введением подразделений, которые будут заниматься противодействием домашнему насилию, мы планируем - совместно с иностранными партнерами - ввести общенациональную базу данных с системой синих, желтых и красных карточек – в соответствии с уровнем насилия в семье. И наличие в досье агрессора таких карточек, для женщины, которая превысила самооборону, должно значительно смягчать ее вину при рассмотрении дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3152494
 
 
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дурня страшна річ.. як в голову зайде, то пропав.. а якщо ще в голову керівника влізе, то пздц усім Вскоре по всей Украине запустят группы реагирования на семейное насилие, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 3704
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а якщо герою Ато, по п'яному ділу зносить бошку і він... гвалтує вашу жінку...
то чи можна провокувати його на вашу сестру?
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Полицейские Мудозвоны.Пусть патрулируют улицы в вечернее время,Особенно в криминальных местах,плотно занимаются сбытчиками контрафакта хмельного,сигарет и наркотиков.Внедряют фотофиксацию нарушений ПДД,без втручання и поборов.
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а нашо.. головні винуватці криміногенної ситуації в країні - сімейні алкаші Незабаром по всій Україні запустять групи реагування на сімейне насильство, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 3423
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Муж жена одна сатана. Вмешаешься завтра они на тебя в суд подадут и раскажут такооее..
Коротче придурок этот Клименко.
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И что они будут делать?? ****** он жену, детей, к примеру, к нему приехали, а он послал их нах..й т.к. в его частную собственность войти без прокурорской бумажки никто не может, все, усрались..... Страдают херней, вместо того чтобы страной заняться!
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Мужчина тоже бывает подвергнут семейному насилию...
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Правильно. А то "беззащитные существа" женского полу совсем осатанели.
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Очередной идиот. Всю жизнь семейными ссорами занимался участковый, который знал всех и все на участке.
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