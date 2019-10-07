 Не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в опубликованном видео на своей странице в сети Facebook.
"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - сказал Яременко.
По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе очень опасная позиция, она приведет к изоляции Украины. Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов.
"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет жертвы принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - отметил Яременко.
"Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит. И это я говорю со знанием дела, понимая настроения и президента, и депутатской фракции "Слуга народа" - сказал нардеп.
"Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться "один на один" с Россией. Мы должны пройти этот путь до конца. И мы его пройдем. Возможно мы ничего не получим, но, поверьте, мы ничего и не потеряем", - резюмировал нардеп.
Суть формулы сводится к проведению на данных территориях выборов согласно украинскому законодательству. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ
Т.е. в самих Минских соглашениях формУлы нет (от слова совсем).
всех этых упырей нужно гнать на кацапию!
Короче: здобули......😡
Поиск врагов и делегирование им ответственности - это тяжелая продолжительная болезнь,
это не понос, который современная медицина научилась купировать.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
А касательно 2014, Климкина и т.д. - мы посмотрим на факты. А они таковы, что ничего не было принято и никто из наших не собирался ничего выполнять, при этом расиюшка была под санкциями...а вот теперь как раз посмотрим, что будет...
ВРАНЬЁ .!! Для лохов сойдёт . А во вторых - oба Минска хоть и были подписаны но , они не работали !! Вот что самое главное . Петро на них согласился ( ибо выхода небыло, потому что армия х. йла вошла на Донбасс , а Запад давил на перемирье ) , но тут же сделал всё возможное чтобы эти договорняки заблокировать ,, чтобы они не работали . По сути , х,йло остался в дураках . А теперь пришёл Зеленский и всё разблокировал , по своей воле . Теперь Украина в дураках , а в кремле пьют шампанское . Пабьеда блин , Украина сдалась , чего ж и не выпить . .
8. Пункт 3 ФШ устанавливает, что местные выборы в ОРДЛО проводятся через 90 дней после утверждения Верховной Радой закона о местных выборах, разработанного с участием представителей ОРДЛО.
9. Пункт 4 ФШ устанавливает, что кандидаты на этих выборах [независимо от числа и тяжести совершенных ими преступлений. - А.И.] получают неприкосновенность.
10. Пункт 5 ФШ устанавливает, что в результате этих выборов [после их завершения и подтверждения их соответствия нормам ОБСЕ со стороны ОБСЕ. - А.И.] на смену временной неприкосновенности в силу вступает неограниченная во времени амнистия.
11. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает ни наступления мира, ни прекращения огня, ни вывода российских войск с территории ОРДЛО (утверждения В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен наступить мир. Произойти полное прекращение огня, выведение зарубежных военных формирований»).
12. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает размещения украинских пограничных подразделений на украинско-российской границе (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября «Мы все понимаем, что на украинско-российской границе, с нашей стороны, должны быть украинские пограничники»).
13. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает проведения обмена пленными (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой»).
14. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что проведение выборов не пройдет под дулами пулеметов, автоматов и иного оружия, поскольку в ФШ нет требований ни о выводе зарубежных войск и вооружений, ни о разоружении боевиков (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов».
15. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы пройдут завтра (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра…? Нет… Завтра выборы на Донбассе? Нет.») Согласно пункту 3 ФШ выборы должны пройти не завтра, а через 90 дней после утверждения Верховной Радой Украины закона о местных выборах в ОРДЛО, разработанных с участием представителей ОРДЛО. 90 дней в политическом смысле - это, возможно, даже быстрее, чем завтра в обыденном.
16. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы в ОРДЛО пройдут, как утверждает В.Зеленский, «с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей».
17. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский утверждает: «Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате. Будет ли там подписываться новый закон «Об особом статусе»? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе. В сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом». В этом утверждении содержится признание (возможно, неосознанное) того, что Верховная Рада Украины самостоятельно не будет разрабатывать и принимать этот закон: Будем ли мы его сами разрабатывать…? Нет.
18. В.Зеленский утверждает, что этот закон будет написан совместно. Совместно с кем? Очевидно, с представителями ОРДЛО, всем украинским обществом. Точно так, как это и установлено «формулой Штайнмайера», к которой новые власти Украины присоединились 1 октября 2019 года по требованию президента В.Зеленского.
19. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский спрашивает: «Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет. Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, в котором подтвердили согласование позиций по тексту этой формулы».
Это страусиная уловка.
Направление идентичных писем с принятием на себя одинаковых обязательств в адрес одной и той же международной организации означает согласование позиций, или общее соглашение, сторон. Точно так, как это и сказано самим В.Зеленским в его обращении.
Кроме того, совместная работа представителей Украины с представителями ОРДЛО в политической группе нормандского формата идет с самого начала его появления. Именно с технологией этой совместной работы согласились новые украинские власти, направив соответствующее письмо спецпредставителю председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе М.Сайдику.
20. Наконец, ни один из пунктов ФШ не только не требует возвращения Украине Крыма, Севастополя, Керченского пролива, аннексированных Российской Федерацией, но и вовсе не упоминает их (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она [ФШ. - А.И.], что Украина признает аннексию Крыма…? Нет.»). Отсутствие упоминания актов аннексии в международном документе, согласованном агрессором и жертвой агрессии, означает признание аннексии де-факто.
Таким образом:
- «формула Штайнмайера» со стороны Украины была согласована и утверждена П.Порошенко и П.Климкиным;
- интерпретация «формулы Штайнмайера» президентом В.Зеленским не соответствует действительности;
- имплементация «формулы Штайнмайера» в жизнь означает полную и безоговорочную капитуляцию Украины перед Путиным.