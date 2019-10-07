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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

Глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко считает, что не нужно бояться "формулы Штайнмайера".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в опубликованном видео на своей странице в сети Facebook.

"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - сказал Яременко.

По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе очень опасная позиция, она приведет к изоляции Украины. Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов.

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет жертвы принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - отметил Яременко.

"Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит. И это я говорю со знанием дела, понимая настроения и президента, и депутатской фракции "Слуга народа" - сказал нардеп.

"Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться "один на один" с Россией. Мы должны пройти этот путь до конца. И мы его пройдем. Возможно мы ничего не получим, но, поверьте, мы ничего и не потеряем", - резюмировал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Яременко о выгоде проведения выборов на Донбассе: Получим хоть каких-то "терпимых" представителей для диалога

Источник: https://censor.net.ua/n3152493
 
   
 Топ комментарии
 
73% дурников...
Начинайте аплодировать стоя!)))
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У мене таке передчуття, що йолка наступить ще до листопаду. Не надо бояться "формулы Штайнмайера", не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко - Цензор.НЕТ 360
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якщо капітуляція сталася при Порошенку, то що тоді підписали ви???
при Порошенку не відводили війська!
при Порошенку не легалізували особливий статус ОРДЛО на постійній основі!
годі брехати, зрадники!
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Только отсекайте Порошенка от народа. Тогда на Майдан выйдут миллионы.
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этот зебил хоть прочитал те два документы, о которых он сейчас глаголет? или, как и все трускавецкие, слышал звон...?
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Они правда думают, что народ им даст вот так сдать независимость и сдаться России???
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Ви можете пройти цей шлях самі, аж до Ростову., і ще, не лякай нас ізоляцією.
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Это Зеленский изменял Конституцию страны под ОРДЛО? Это он ввёл закон об особом статусе ОРДЛО ? Он придумал с Путиным формулу и переиминовал её в формулу Штейнмайера? Если бы мы не избрали Зеленского президентом, Порошенко был бы единственным и эксклюзивным автором предательства страны.
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Был бы но не стал, а сопля зелёная усиленными темпами сдаёт Украину.
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Формула Штайнмайера - метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола. Поскольку "минские соглашения" не выполнялись обеими сторонами противостояния, в 2016 года министр МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) предложил собственное решение проблемы мира в Донбассе, названное по его имени.
Суть формулы сводится к проведению на данных территориях выборов согласно украинскому законодательству. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ
Т.е. в самих Минских соглашениях формУлы нет (от слова совсем).
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а то, на что подписался чучма - это кусок, выдранный с "формулы", который устраивает нарасеянию.
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Дебил это навсегда. У договоренностей есть цель и есть задачи. Цель минских договоренностей - выиграть время. Задача - восстановить боеспособную Армию. С чем эти договоренности успешно справляются. Каковы цель и задачи имплементировать формулу Штайнмаера? На данный момент нет абсолютно никакой необходимости форсировать события. Только для дебилов - политика факинг отрасль, они в ней ничего не понимают. Уровень умственного развития Зерро - ноль. Потому как потеряли берега и забыли о чувстве самосохранения.
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Прежде всего, капитуляция в головах слуг
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вони не слуги ...вони раби махнатого урода
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Какая редкая скотина. Подвесить бы тебя суку.
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ну и мразь!зеЛеная мразота!
всех этых упырей нужно гнать на кацапию! Не треба боятися "формули Штайнмаєра", не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 7192
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Та конечно «поперечники» в большинстве случаев виноваты, НО нельзя(!!!) сравнивать ситуацию в 2014-2015 и ситуацию сейчас (2019)........
Короче: здобули......😡
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...почему нельзя сравнивать? При Пете можно было вововвать, а сейчас нет. Больше ничего не изменилось.
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Когда будет происходить вывод оккупационных российских войск с Донбасса, то все террористы -боевики могут уйти с ними, и это решит данную проблему. Если же они захотят остаться продолжить террористическую деятельность, то без любого вида оружия и права работы в любых правоохранительных органах. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал нардеп из антиукраинской партии "Слуга видать народа террористов" который и сам продажный сепаратист - капитулянт Б.Яременко. Он подчеркнул, в Минских договоренностях есть пункт о "народной милиции" мы его выполним , но это не значит, что такие должности смогут занять люди из армейских корпусов действующих боевиков выходит в силовом блоке кацапской конфедерации будут одни кровавые нелюди убийцы но не из 1 и 2 армейских корпусов ...Украине нужна эта не подвластна ей террористическая милиция из убийц боевиков ? Это ужасная капитуляция Украины во всей своей красе...Где там якобы националисты, дружины полусепаратиста Авакаяна они что и дальше гоняются за свинурчуками" и не видят как цинично преступно проклятые ЗЕбилы капитулянты эти продажные Слуги кремлёвских фашистов )(уйла убивают Украинскую державу. Быстрей бы уже Майдан не то останемся без своей независимой Украинской державы.
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"Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".
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Забазарить нас решили до упадка,ага щас! Соглашение требует отвода войск, а на линии разведения дальше стреляют наёмники **********, а ублюдок песков говорит, нас там нет, это все вы, но выполнить условия вы обязаны! Так и хочется лично скзать ЗЕ, вова ты мля дурак? да жаль не услышит, шаурмой рот занят или чьей то жопой.
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Слишком много просьб поверить. Где доказательства, зелепутало, что мы ничего не потеряем? Их нет, потому что и ты, и Зе не просили бы " поверьте". Вас надо гнать серьезной метлой, придурки.
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Еще никогда так быстро я не разочаровывался в ново избранной власти за 5 месяцев превратится в позднего Януковича и Порошенка надо уметь набрать команду "профессионалов " и похоронить развитие страны и само понятие государственности Украины как флюгер крутиться угождая всем и врагам а на народ и интересы государства просто положить болт да Зе нет стержня просто студень.
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Завышеные ожидания - признак небольшого ума.
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вам полгода криком орали - оглядитесь, кого вы нам тащите...а теперь скоро придется нести ответственность за свой выбор..."разочарованием" тут не отбудешься...
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Пишу для Вас специально в 2014 пришел в один тур Порошенко который превратил страну в Рошению сейчас пришел зробимо их разом (манипуляция сознанием людей )превратил страну в квартал 95 только тут не шутки а драма и сдача страны , пришел мальчик могильщик после всех презов которые грабили страну допродать и разрушить и он не самостоятельный игрок это просто ширма за которой куча бородатых и пейсатых лиц пахотливо потирают ручки от прибыли у нас в стране за 28 лет не было ни одного национального лидера
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Порошенко и его свита в проблеме войны и мира использует известный прием/ дискурс поджигателя - когда виновный в нарушении противопожарной безопасности, которые привели к пожару, обвиняет в потерях от пожара пожарников: не смогли дозвониться, поздно приехали, долго разворачивались, медленно, неумело тушили, не проявили должного мужества при спасении имущества, оскорбляли расспросами, уточнениями, не высказали сочувствия, должного уважения, не пригласили, не предложили … - список бесконечный и т.п. Таким образом, виновность ПЕРЕВОДИТСЯ на тех, кто пытается спасти ситуацию из того положение, которое осталось от того же Порошенко. И вообще, все чтобы эта власть не делала, все делает злочинно, предательски... И будет делать...

Поиск врагов и делегирование им ответственности - это тяжелая продолжительная болезнь,
это не понос, который современная медицина научилась купировать.
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******* Коля , ты в поджигатели не тех записал .. да и пожарники твои в позе раком нетушат , а назад уползают !!
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На самом деле им всем просто все равно на судьбу людей, от этого в лом напрягаться что бы грамотно наладить систему ответственности. А оправдание это всегда удобно, особенно когда в деле есть третий.
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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"порохобот" - это кто не восхваляет твоего зеленого шлеппера?
А касательно 2014, Климкина и т.д. - мы посмотрим на факты. А они таковы, что ничего не было принято и никто из наших не собирался ничего выполнять, при этом расиюшка была под санкциями...а вот теперь как раз посмотрим, что будет...
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не бойтесь капитуляции, она уже произошла))) классика
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Що цей зелений верзе? Запхни собі в дупу формулу разом з мінськими угодами, в яких немає підписів президента України, а тільки кучмарика підпис, якихось послів та бандитів. . Я не сподівався, що за такий невеличкий строк можна деградувати з людини в зелену мавпу, гр. Яременко.
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Быстрей бы уже Майдан не то останемся без своей независимой Украинской державы.
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Невыполнение Украиной Минского солгашения автоматически снимает с Раши санкции, и сама попадат под санкции ЕС. Скажите спасибо Пете!
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Не звезди . 5 лет Минск не работал и никто санкций с паРаши не снимал . Хватит манипуляций .. !! Не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 9786 .
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Почему же за 4 года санкции так и не сняли? И зачем выполнять Минск, если выполняй или нет, санкции будут сняты?
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Коротко кажучи - "слуги" ***** а не народу Україну вже злили *****. Тепер слово за самим НАРОДОМ якщо він в Україні є а якщо нема то Україні на превеликий жаль кінець,
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Знаете! У мене завжди було відчуття, що цих хлопчиків заслало до нас ФСБ.
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По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе очень опасная позиция, она приведет к изоляции Украины Источник: https://censor.net.ua/n3152493
ВРАНЬЁ .!! Для лохов сойдёт . А во вторых - oба Минска хоть и были подписаны но , они не работали !! Вот что самое главное . Петро на них согласился ( ибо выхода небыло, потому что армия х. йла вошла на Донбасс , а Запад давил на перемирье ) , но тут же сделал всё возможное чтобы эти договорняки заблокировать ,, чтобы они не работали . По сути , х,йло остался в дураках . А теперь пришёл Зеленский и всё разблокировал , по своей воле . Теперь Украина в дураках , а в кремле пьют шампанское . Пабьеда блин , Украина сдалась , чего ж и не выпить . Не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 3877 .
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Хочу отметить фразу: "толпа конструктивного ничего не скажет". Если власть норовит и вступает в Г..., то как толпа должна конструктивно помочь?" Вы у толпы не спрашивали конструктива: "ступить или нет". Это толпа не позволяет вам по Г... маршировать, потому что считает, что не для этого вас выбирала.
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Без обще Украинского референдума они не могут выполнять никакие формулы Штайнмаера!!! Или они совершат государственную измену и армия и полиция вынужденная будет их арестовать и провести трибунал!!!
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У этой волосатой ***** двойной тариф... столько дерьма вылить на Украину за сутки!!!!
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после того, как зеленский окончательно сольёт украину, нужно будет отблагодарить по заслугам не только зеленского, но и таких яременок
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Вначале мьі видели полностью подконтрольньіх путину руководителей республик (автомойщиков, охранников, профессиональньіх безработньіх) они вьіполнили свою функцию и на данньій момент немногие остались в живьіх, а теперь мьі смотрим на подконтрольньіх бене слуг (масажистов, визажистов, комиков) подозреваю что их ждет та же судьба, используют по максимуму и сожгут в огне революции
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Жирный кнур немного подзадолбал охаиванием реальных достижений, при том, что сам он не достиг пока что вообще ничего
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Где были все эти бараны, волающие про Зраду, когда Петя эти Минские проапрувил, а даже проталкивал через РАДУюю Или уже у всех отняло память, по какой причине погибли 4 нацгвардейца под радой... Порохоботы просто та же тупая вата, только в профиль!
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7. Пункт 2 ФШ из письма Ш-Ф от 28 ноября 2015 года недвусмысленно устанавливает, что проект закона о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) готовится не Верховной Радой Украины, а политической подгруппой [нормандской группы. - А.И.], в которой безусловно участвуют представители ОРДЛО. Верховная Рада Украины лишь одобряет текст закона о местных выборах, разработанного с участием представителей ОРДЛО. Согласно п.2 ФШ Верховная Рада Украины обязана утвердить закон о местных выборах, разработанный с участием представителей ОРДЛО, спустя четыре недели.

8. Пункт 3 ФШ устанавливает, что местные выборы в ОРДЛО проводятся через 90 дней после утверждения Верховной Радой закона о местных выборах, разработанного с участием представителей ОРДЛО.

9. Пункт 4 ФШ устанавливает, что кандидаты на этих выборах [независимо от числа и тяжести совершенных ими преступлений. - А.И.] получают неприкосновенность.

10. Пункт 5 ФШ устанавливает, что в результате этих выборов [после их завершения и подтверждения их соответствия нормам ОБСЕ со стороны ОБСЕ. - А.И.] на смену временной неприкосновенности в силу вступает неограниченная во времени амнистия.

11. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает ни наступления мира, ни прекращения огня, ни вывода российских войск с территории ОРДЛО (утверждения В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Мы все понимаем, что Донбасс - это Украина, и там должен наступить мир. Произойти полное прекращение огня, выведение зарубежных военных формирований»).

12. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает размещения украинских пограничных подразделений на украинско-российской границе (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября «Мы все понимаем, что на украинско-российской границе, с нашей стороны, должны быть украинские пограничники»).

13. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает проведения обмена пленными (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Должен состояться обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой»).

14. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что проведение выборов не пройдет под дулами пулеметов, автоматов и иного оружия, поскольку в ФШ нет требований ни о выводе зарубежных войск и вооружений, ни о разоружении боевиков (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов».

15. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы пройдут завтра (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра…? Нет… Завтра выборы на Донбассе? Нет.») Согласно пункту 3 ФШ выборы должны пройти не завтра, а через 90 дней после утверждения Верховной Радой Украины закона о местных выборах в ОРДЛО, разработанных с участием представителей ОРДЛО. 90 дней в политическом смысле - это, возможно, даже быстрее, чем завтра в обыденном.

16. Ни один из пунктов ФШ не требует и не предполагает, что выборы в ОРДЛО пройдут, как утверждает В.Зеленский, «с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей».

17. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский утверждает: «Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандском формате. Будет ли там подписываться новый закон «Об особом статусе»? Нет. Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе. В сотрудничестве и при публичном обсуждении всем украинским обществом». В этом утверждении содержится признание (возможно, неосознанное) того, что Верховная Рада Украины самостоятельно не будет разрабатывать и принимать этот закон: Будем ли мы его сами разрабатывать…? Нет.

18. В.Зеленский утверждает, что этот закон будет написан совместно. Совместно с кем? Очевидно, с представителями ОРДЛО, всем украинским обществом. Точно так, как это и установлено «формулой Штайнмайера», к которой новые власти Украины присоединились 1 октября 2019 года по требованию президента В.Зеленского.

19. В своем обращении от 3 октября В.Зеленский спрашивает: «Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми ДНР или ЛНР? Нет. Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, в котором подтвердили согласование позиций по тексту этой формулы».
Это страусиная уловка.
Направление идентичных писем с принятием на себя одинаковых обязательств в адрес одной и той же международной организации означает согласование позиций, или общее соглашение, сторон. Точно так, как это и сказано самим В.Зеленским в его обращении.
Кроме того, совместная работа представителей Украины с представителями ОРДЛО в политической группе нормандского формата идет с самого начала его появления. Именно с технологией этой совместной работы согласились новые украинские власти, направив соответствующее письмо спецпредставителю председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе М.Сайдику.

20. Наконец, ни один из пунктов ФШ не только не требует возвращения Украине Крыма, Севастополя, Керченского пролива, аннексированных Российской Федерацией, но и вовсе не упоминает их (утверждение В.Зеленского в его обращении от 3 октября: «Предусматривает ли она [ФШ. - А.И.], что Украина признает аннексию Крыма…? Нет.»). Отсутствие упоминания актов аннексии в международном документе, согласованном агрессором и жертвой агрессии, означает признание аннексии де-факто.

Таким образом:
- «формула Штайнмайера» со стороны Украины была согласована и утверждена П.Порошенко и П.Климкиным;
- интерпретация «формулы Штайнмайера» президентом В.Зеленским не соответствует действительности;
- имплементация «формулы Штайнмайера» в жизнь означает полную и безоговорочную капитуляцию Украины перед Путиным.
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