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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Кучма (1811) минские соглашения (2665) Яременко Богдан (33) Формула Штайнмайера (76)

 Не надо бояться "формулы Штайнмайера" и говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

Глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко считает, что не нужно бояться "формулы Штайнмайера".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в опубликованном видео на своей странице в сети Facebook.

"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - сказал Яременко.

По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе очень опасная позиция, она приведет к изоляции Украины. Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов.

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет жертвы принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - отметил Яременко.

"Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит. И это я говорю со знанием дела, понимая настроения и президента, и депутатской фракции "Слуга народа" - сказал нардеп.

"Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться "один на один" с Россией. Мы должны пройти этот путь до конца. И мы его пройдем. Возможно мы ничего не получим, но, поверьте, мы ничего и не потеряем", - резюмировал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Яременко о выгоде проведения выборов на Донбассе: Получим хоть каких-то "терпимых" представителей для диалога

Источник: https://censor.net.ua/n3152493
 
   
 Топ комментарии
 
У мене таке передчуття, що йолка наступить ще до листопаду. Не надо бояться "формулы Штайнмайера", не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко - Цензор.НЕТ 360
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73% дурников...
Начинайте аплодировать стоя!)))
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якщо капітуляція сталася при Порошенку, то що тоді підписали ви???
при Порошенку не відводили війська!
при Порошенку не легалізували особливий статус ОРДЛО на постійній основі!
годі брехати, зрадники!
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"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет жертвы принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - отметил Яременко."
Источник: https://censor.net.ua/n3152493

Ну что, ЗЕбобики. Проголосовали вы за смену власти, надеясь на этом поживиться.
А получается, что ПОЖЕРТВУЮТ ВАМИ.
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в любой непонятной ситуации всегда обвиняй попередников!!!
Яременко: Українська влада має відмовитися від бажання бізнесу на крові, війні та окупації

Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив дипломат, керівник «Майдану закордонних справ» Богдан Яременко, коментуючи анонсування у Верховній Раді законопроекту про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України.
«Якщо українська влада дійсно думає про те, як виграти війну, як згуртувати суспільство навколо цього завдання, то законопроект про статус тимчасово окупованих територій має перед внесенням на обговорення в зал Верховної ради пройти широке громадське і експертне обговорення.идем далее

Яременко зазначив, що наразі немає закону про референдум. Водночас процедури розгляду законопроєктів, які існують у парламентських комітетах, "відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається".
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Бородатый поц продолжает лепить откровенную херню.

В 2014-м в Минских были четко прописаны обязательства Роиси, про которые Моника Зеленски и этот козел с пи...дой на морде теперь говорят только на словах.
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Кремлевские троянские кони хотят вернуть Украину в Империю Зла! Этого нельзя допустить! Этих турбо капитулянтов надо ссаными тряпками гнать за поребрик!!! Украина тысячи войной потеряла не за то, чтобы эти уроды пришли и сдали независимость Украины России и Путину. За гос измену их всех судить надо и надо суд, чтобы проводили судьи - военные, чтобы был военный трибунал за измену государства! какие же они твари! какая ненависть к ним. аж трясет от злости!
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Я знаю, что вы - демагог редкостный, товарищ Яременко, и даже способны убедить остро нуждающуюся в мужской ласке даму, что лежачий член намного лучше стоячего, но я вас даже слушать не буду. Я уверен, что всем все уже давно понятно. Вчера вас лишь предупредили. Далі будє ....


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Так вы дама ?
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Не надо боятся если получишь бабки и улетишь в Израиль. А если тут остаёшься?
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Кучму надо было добывать еще раньше
Кацапы давно уже схпвали эту сцыкливую и продажную суку
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Яременко заперечив підписання «формули Штайнмайєра»
Однак, Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка, що Україну влаштовують погоджені 1 вересня формулювання.
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Як тоді в 2018 те ж Золоте звільнили, якщо в 2014 капітулювали?
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а чо ти пручаєсся в попу? Тєбя ж уже поімєлі в рот!
Нє бойтєсь новой еротічєской пози - вас уже трахнулі - так шо получайтє удовольствіє
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Импичмент Президенту и досрочные выборы пока Зеля не слил Украину полностью. Импичмент должен провозгласить Майдан!
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Только на Майдан не пускайте Порошенко, потому что он предатель № 1. А то так и будет приходить по 300 человек.
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так вчера и было 10 000 уже , а будет 200 000 , жди
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Если там не будет предателя №1 я первый приеду.
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выдержал паузу... .и нос почесал,психологи поймут
Лжец, рассказывая выдуманную историю, старается почти не жестикулировать, так как жесты могут выдать его.
Если человек врёт, то он неосознанно старается к примеру,спрятаться за книгой, компьютером или телефоном.
Врун часто отводит глаза, чешет нос и т.д. Так он скрывает своё волнение.
Виртуозные вруны всегда знают, что самая лучшая защита - это нападение. Именно поэтому, когда их подозревают во лжи, они заставляют своего собеседника чувствовать себя виноватым. Например, лжец может пристыдить своего оппонента в том, что тот его зря подозревает, и вообще как он мог подумать такое о нем!?
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я тоже понимаю невербалику и психологию. еще он сильно нервничает и часто моргает и глотает слюню. И он почесал нос, когда соврал про то, что в Формуле Штайнмаера нет ничего того, чего нет в Минских договоренностях. А еще заметил, что у него бородка выбрита в стиле манипулятора. Еще я в риторике немного разбираюсь и он очень много манипулирует! Он брехун и манипулятор!
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Минские соглашения власти Украины не подписывали! Их подписывал левый штрих - Кучма, который никакого отношения официального не имеет к власти Украины! И более того этого Кучму нужно судить за гос измену и за то, что он с террористами - этими Захарченками подписывал какие то документы по которым нарушается территориальная целостность Украины.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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А за закон про особый статус Донбасса кого нужно судить? И кто назначил Кучму в Минск в 2014?
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Да кого ты слушаешь!? Они ляпают абышо и ничего, кроме заголовков, не читают - сильно образованные! Не треба боятися "формули Штайнмаєра", не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 695
Не треба боятися "формули Штайнмаєра", не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 681
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А кто Конституцию Украины изменил под ОРДЛО ?
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А що Вова слуга нам брехав що капітуляції нема?🤔
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Це їх в Трускавці так навчили на чорне казати біле і навпаки?
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Теперь я понимаю, почему этого этого жирного зебилоида
При Порохе опустили ниже плинтуса...
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Де ти був гавнюку в серпні 14-го чи в лютому 15-го? Мабуть під Іловайськом, Дебальцевим, правда? Тільки труслива криса, яка ніколи не була в тому ******.зі, може таке писати. Вас, зелених ху.сосів треба спочатку на рік на передок (і не Мендельський) послати, а потім вже дозволити вам іти у владу.
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минские соглашения и формула штангельциркуля - это совершенно разные вещи.
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Почему разные? Это совместное детище Порошенка-Путина. И формула называется Порошека-Путина, это её переименовали для благозвучия в формулу Штангенциркуля. Это как бы эвфемизм для пользования ею Зеленским.
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Холуй яременко, зрадник і колаборант бреше, і вводить всіх в оману, сдавайтесь всі в полон вам дадуть лікарської ковбаси , безкоштовно, за гратами і в резервації.
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пора проводити формуду Шмайсера, або МП-43.
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СН кинула в бой своих промывателей мозгов
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Они в турбо режиме хотят слить все, пока народ еще не одуплился.
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Опять виноваты папередники?А почему тогда при Порохе все эти формулы прятались под сукно и даже Меркель согласилась что первым пакетом идёт блок безопасности,а потом выборы.Как только пришел Зебил все стало наоборот.
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Это все, кто писал против России и все, кто выступал против России и все, кто воевал против России завтра получат срока и завтра к ним в хаты будут вламываться красные КГБисты. Эти Зеленские и Слуги херовы сдали все Путину!
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сколько эта мразь будет портить воздух?
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Только на Майдане надо отсекать Порошенка от народа, и тогда на Майлан выйдут миллионы.
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Заголовок - зачёт! Бутусов ******** кормит - сейчас обед!
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Пока порошенко не объявят подозрение о сдаче интересов Украины, до тех пор будет идти колотнеча в стране. Причин - море. Хватит церемониться с этой тварью.
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Капитуляция уже произошла, поэтому мы её и подписали.
Такое даже не каждый зебил переварит с первого раза.
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В 2014 году, никакой капитуляции Украины не было, хотя и было отступление под давлением превосходящих сил врага. Временное отступление - не капитуляция.
По логике Ярёменко получается так: раз капитуляция произошла, Зе-команде ничего не остаётся, как её усугубить!
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Решающее слово в принятии закона об особом статусе Донбасса - за Радой, но это будет согласованная с РФ позиция - нардеп Яременко
Не треба боятися "формули Штайнмаєра", не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 5540
Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко подчеркивает, что подготовкой законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей займется Верховная Рада при содействии Офиса президента, но это будет согласованная с Россией позиция.
"Готовить (законопроект) будет Верховная Рада Украины. Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений… Решающее слово - за Верховной Радой", - сказал Яременко в комментарии журналистам в кулуарах парламента.
Он пояснил, что все, что будет касаться статуса Донбасса, будет принято Верховной Радой. "Это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция. И наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса - ИФ) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - отметил нардеп.
Ранее Яременко выразил мнение, что проведение всеукраинского референдума в том числе по вопросам проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, может поставить под угрозу мир.
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Ну конечно же капитуляция уже произошла, вы же, суки зелёные, подписали формулу штанмайера.
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порохнявое! а кто минск- 1 и минск - 2 "организовал"??????
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А ты, кацапская морда, бодрым шагом идёшь на эрогированый детородный орган.
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минск был только для того, что бы время оттянуть и позволить нашей армии укрепится, этого никто не скрывал никогда, сейчас ситуация другая, и пошли вы все нахер со своими формулами.
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"оттянули"? "укрепились"? и...пять(!) лет жили под обстрелами от "перемирия" до "перемирия"!!!!!
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а что, нужно было капитулировать и жить в гетто рашистском? нет уж.
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под идиота косишь? или по жизни такой??
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Не надо ля-ля! Минск и был предательством Порошенко. Он потому и военного положения не объявлял, потому и Конституцию изменил, и закон об особом статусе ОРДЛО. Осталось совсем немного.
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ты или школьник, или с логикой не дружишь. Нам нужно было выиграть время и укрепиться, мы эти вопросы решили, сейчас фронт выровнен, мы окопались и готовы вас пи#дить.
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Оттянуть и дальше что? Послать Минские лесом? И каков итог этого будет - с рашки снимают половину санкций. ЕС умывает руки, ибо они участвовали в создании Минских соглашений и отказом от них Украина "кидает" и Европу. Удастся ли даже с перегруппированной армией отбить Донбасс - вопрос, потому что рашка зашлет туда из приграничья ещё пару корпусов - а с запада уже даже озабоченностей не будет. Лишь обвинения Украине в "торпедировании мирного процесса". Дякуйте Петру за это
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Это формула порошенка -путина. Но для благозвучности её переименовали.
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Ну так отмените, шуты гороховые, вы же теперь власть.
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мужик повторил, то что известно всем и каждому в Украине - сдавать интересы Украины начал еще в 2014 году, порошенко петя после бездарно проведенных военных операций его паркетными "стратегами" муженко и гелетеем!
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То есть получается мы давным давно "капитулировали", так к чему тогда "повторная капитуляция" . Если она уже есть. Что то тут не сходится. Понятно что минские условия так же капитуляция, в остальном нюансы. Но они не были выполнены, а значит фактической капитуляции не было. Запад снимет санкции с РФ, капитулируем мы или нет ( отказавшим проводить минск и формулы в жизнь), так что ненужно нам рассказывать что на этом "построены" санкции. За Крым вообще забыли ( как за Прибалтику в свое время, и не развались СССР, неожиданно для Запада, все бы оставалось по старому) Зе и команда в поисках обертки под видом которой нам хотят всучить капитуляцию Мне вот интересно, в какой бы обертке нам все это пытался бы вручить Пэдро, ( это я о формуле) победи он на выборах, он просто оттягивал эту "новость" для нас, на после победы в выборах 2019, но не сошлось, и эту неблаговидную роль в политическом театре получил Зе. ( ну сейчас начнется... подумал я про себя... Но факт остается фактом так бы и было, вопрос только в обертке и этикетке. А Запад принял свое решение умиротворения агрессора уже давно, а наши олигархи и "элиты" в принципе с этим согласились, риторика здесь только камуфляж . Только не нужно меня "поливать" ни любителям "Пэдро", ни фанатам "Зе" ) - В чем сила брат. Сила в правде. А правда на нашей стороне. Нет капитуляции!!!
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Решающие слово за Украинским народом, который должен выйти на майдан!!!
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Только отсекайте Порошенка от народа. Тогда на Майдан выйдут миллионы.
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этот зебил хоть прочитал те два документы, о которых он сейчас глаголет? или, как и все трускавецкие, слышал звон...?
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Они правда думают, что народ им даст вот так сдать независимость и сдаться России???
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Ви можете пройти цей шлях самі, аж до Ростову., і ще, не лякай нас ізоляцією.
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Это Зеленский изменял Конституцию страны под ОРДЛО? Это он ввёл закон об особом статусе ОРДЛО ? Он придумал с Путиным формулу и переиминовал её в формулу Штейнмайера? Если бы мы не избрали Зеленского президентом, Порошенко был бы единственным и эксклюзивным автором предательства страны.
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Был бы но не стал, а сопля зелёная усиленными темпами сдаёт Украину.
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Формула Штайнмайера - метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола. Поскольку "минские соглашения" не выполнялись обеими сторонами противостояния, в 2016 года министр МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) предложил собственное решение проблемы мира в Донбассе, названное по его имени.
Суть формулы сводится к проведению на данных территориях выборов согласно украинскому законодательству. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ
Т.е. в самих Минских соглашениях формУлы нет (от слова совсем).
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а то, на что подписался чучма - это кусок, выдранный с "формулы", который устраивает нарасеянию.
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Дебил это навсегда. У договоренностей есть цель и есть задачи. Цель минских договоренностей - выиграть время. Задача - восстановить боеспособную Армию. С чем эти договоренности успешно справляются. Каковы цель и задачи имплементировать формулу Штайнмаера? На данный момент нет абсолютно никакой необходимости форсировать события. Только для дебилов - политика факинг отрасль, они в ней ничего не понимают. Уровень умственного развития Зерро - ноль. Потому как потеряли берега и забыли о чувстве самосохранения.
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Прежде всего, капитуляция в головах слуг
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Какая редкая скотина. Подвесить бы тебя суку.
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ну и мразь!зеЛеная мразота!
всех этых упырей нужно гнать на кацапию! Не треба боятися "формули Штайнмаєра", не треба говорити про капітуляцію - вона вже відбулася, - Яременко - Цензор.НЕТ 7192
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Та конечно «поперечники» в большинстве случаев виноваты, НО нельзя(!!!) сравнивать ситуацию в 2014-2015 и ситуацию сейчас (2019)........
Короче: здобули......😡
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