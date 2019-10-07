 Не надо бояться "формулы Штайнмайера" и говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в опубликованном видео на своей странице в сети Facebook.
"Капитуляция, если и была в Украине, когда была положена основа всего того, что сейчас вдруг начало беспокоить людей - это формула Штайнмайера и так далее, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, где есть все то, на что согласился Кучма в сентябре этого года", - сказал Яременко.
По словам Яременко, отказ от мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе очень опасная позиция, она приведет к изоляции Украины. Эта позиция будет создавать больше проблем, чем давать результатов.
"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет жертвы принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - отметил Яременко.
"Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже произошла. Больше, чем было - никто не допустит. И это я говорю со знанием дела, понимая настроения и президента, и депутатской фракции "Слуга народа" - сказал нардеп.
"Мы должны пройти этот путь минских соглашений, от которых мы не можем отказаться, чтобы не оказаться "один на один" с Россией. Мы должны пройти этот путь до конца. И мы его пройдем. Возможно мы ничего не получим, но, поверьте, мы ничего и не потеряем", - резюмировал нардеп.
"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет жертвы принципиальными вещами, но не жертвовать чем-то в этих переговорах - мы не сможем", - отметил Яременко."
Источник: https://censor.net.ua/n3152493
Ну что, ЗЕбобики. Проголосовали вы за смену власти, надеясь на этом поживиться.
А получается, что ПОЖЕРТВУЮТ ВАМИ.
Яременко: Українська влада має відмовитися від бажання бізнесу на крові, війні та окупації
Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив дипломат, керівник «Майдану закордонних справ» Богдан Яременко, коментуючи анонсування у Верховній Раді законопроекту про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України.
«Якщо українська влада дійсно думає про те, як виграти війну, як згуртувати суспільство навколо цього завдання, то законопроект про статус тимчасово окупованих територій має перед внесенням на обговорення в зал Верховної ради пройти широке громадське і експертне обговорення.идем далее
Яременко зазначив, що наразі немає закону про референдум. Водночас процедури розгляду законопроєктів, які існують у парламентських комітетах, "відкриті для будь-кого, цілком дозволяють тримати всіх громадян України добре обізнаними про те, що відбувається".
В 2014-м в Минских были четко прописаны обязательства Роиси, про которые Моника Зеленски и этот козел с пи...дой на морде теперь говорят только на словах.
Кацапы давно уже схпвали эту сцыкливую и продажную суку
Однак, Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка, що Україну влаштовують погоджені 1 вересня формулювання.
Нє бойтєсь новой еротічєской пози - вас уже трахнулі - так шо получайтє удовольствіє
Лжец, рассказывая выдуманную историю, старается почти не жестикулировать, так как жесты могут выдать его.
Если человек врёт, то он неосознанно старается к примеру,спрятаться за книгой, компьютером или телефоном.
Врун часто отводит глаза, чешет нос и т.д. Так он скрывает своё волнение.
Виртуозные вруны всегда знают, что самая лучшая защита - это нападение. Именно поэтому, когда их подозревают во лжи, они заставляют своего собеседника чувствовать себя виноватым. Например, лжец может пристыдить своего оппонента в том, что тот его зря подозревает, и вообще как он мог подумать такое о нем!?
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
При Порохе опустили ниже плинтуса...
усыпите,оно же больное..
Такое даже не каждый зебил переварит с первого раза.
По логике Ярёменко получается так: раз капитуляция произошла, Зе-команде ничего не остаётся, как её усугубить!
Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко подчеркивает, что подготовкой законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей займется Верховная Рада при содействии Офиса президента, но это будет согласованная с Россией позиция.
"Готовить (законопроект) будет Верховная Рада Украины. Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений… Решающее слово - за Верховной Радой", - сказал Яременко в комментарии журналистам в кулуарах парламента.
Он пояснил, что все, что будет касаться статуса Донбасса, будет принято Верховной Радой. "Это будет не только решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция. И наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса - ИФ) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России", - отметил нардеп.
Ранее Яременко выразил мнение, что проведение всеукраинского референдума в том числе по вопросам проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, может поставить под угрозу мир.
Суть формулы сводится к проведению на данных территориях выборов согласно украинскому законодательству. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ
Т.е. в самих Минских соглашениях формУлы нет (от слова совсем).
всех этых упырей нужно гнать на кацапию!
Короче: здобули......😡