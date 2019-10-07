 Пропагандист Вышинский стал исполнительным директором "России сегодня"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы кремлевского пропагандистского информагентства, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА "Россия сегодня", - говорится в сообщении.
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.
28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.
7 сентября в рамках обмена он был доставлен в Россию.
Евгений Калашников
Старая пластинка...ани фсе адинаковые................Бред. Команда Зеленского это люди 21 века. а не "старьё" со спекуляцией на мове-языке, религии........и прочих разъединяющих Украину лозунгах.
04.04.2019 08:56
https://censor.net.ua/news/3120387/tsik_podschital_100_protokolov_zelenskiyi_3024_poroshenko_1595_infografika/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Евгений Калашников
Расслабьтесь. Построена Бизнес шоу Империя! Тысячи людей участвуют, разные направления. Всё это УСПЕШНО и приносит ПРИБЫЛЬ, а не из бюджета деньги крысятся. В отличии от авторитарного алчного Порошенко, Зеленский всем Партнёрам доверяет! И На всех напрвлениях талантливые, профессиональные Люди! А не кумовья, подчинённые, или людишки обязанные на компромате и крючках уголовных дел.
04.04.2019 09:04
Евгений Калашников
Приват, построил Коломойский, Боголюбов, Дубилет....они же первыми Украину защитили, танки, бтры, бмп , самолёты заправили. вооружили экипировали первых добровольцев. Премии за захваченных боевиков, их оружие выплачивали...зеленский с кварталом регулярно ездил к Воинам с концертами, волонтёрили и помогают и сейчас. Только вот не афишируют это как некоторые.
04.04.2019 09:20
Можно быть каким угодно бякой,но иметь яйца,что бы выйти к людям. Но если яиц нет,ты не лидер, ты гавно.
Андрій Януарійович Вишинський (нар. 10 грудня 1883, Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія - пом. 22 листопада 1954, Нью-Йорк, США) - радянський політичний діяч польського походження, юрист і дипломат. У світову історію увійшов як головний державний обвинувач (генеральний прокурор СРСР) на сталінських «показових судових процесах» 1930-х років. Як правник, був запеклим прибічником принципу «презумпції винності».