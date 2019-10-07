 "Перепись населения" в ОРДЛО: оккупанты собирают специфическую информацию о местных жителях, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в т.ч. о возрасте, национальности, образовании и т.д., так и специфическая, которая касается официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью", - сказано в сообщении.
При этом, как отметили в украинской разведке, анкетирование в определенной части граждан вызвало возмущение из-за необходимости давать ответы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использоваться оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных.
7 жовтня, 13:02
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Українські військові залишаються на своїх позиціях
Штаб ООС
Розведення сил і засобів в Золотому і Петровському на Донбасі не розпочалося в призначений час через обстріли населених пунктів кілька днів тому.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
«Сьогодні мало б початися розведення, і дійсно про це була домовленість в Мінську нашої переговорної команди. На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні кілька днів тому Петровське і Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було в тому, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», - пояснив він на прес-конференції з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом
"На каком языке разговариваете?"
1. Вони незаконні і проводяться якимось самозванцями,
2. Не збираємось відповідати на дибілкуваті питання, бо якщо відповідати чесно, то як в 37 році зразу відвезуть в мгб!
3. Будемо брати участь у легітимному перепесі населення, яке проводитиме влада України (хоча не знаємо як це буде робитися).
І ще є побоювання, що цей перепис в ордло, узгоджений з новою зевладою, яка приплюсує отримані цифри окупованих територій до своєї кількості населення і скаже, що нас українців така то кількість.