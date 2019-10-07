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 "Перепись населения" в ОРДЛО: оккупанты собирают специфическую информацию о местных жителях, - ГУР

Российские оккупационные администрации с 1 октября с.г. начали т.н. перепись населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях. Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в т.ч. о возрасте, национальности, образовании и т.д., так и специфическая, которая касается официального или неофициального трудоустройства в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью", - сказано в сообщении.

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При этом, как отметили в украинской разведке, анкетирование в определенной части граждан вызвало возмущение из-за необходимости давать ответы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использоваться оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3152489
 
 
 Топ комментарии
 
Это они хотят Гончаруку помочь? Тот тоже планирует перепись населения "Перепись населения" в ОРДЛО: оккупанты собирают специфическую информацию о местных жителях, - ГУР - Цензор.НЕТ 5595
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Бурятов и якутов оформляют коренными дамбасюками, чтоб они законно могли остаться в дамбасюцкой милиции?
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Увы,нет.Будет усиление репресий,и преследований.
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Это они хотят Гончаруку помочь? Тот тоже планирует перепись населения "Перепись населения" в ОРДЛО: оккупанты собирают специфическую информацию о местных жителях, - ГУР - Цензор.НЕТ 5595
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Увы,нет.Будет усиление репресий,и преследований.
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Розведення сил на Донбасі зірвалося через обстріли

7 жовтня, 13:02

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Українські військові залишаються на своїх позиціях
Штаб ООС

Розведення сил і засобів в Золотому і Петровському на Донбасі не розпочалося в призначений час через обстріли населених пунктів кілька днів тому.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
«Сьогодні мало б початися розведення, і дійсно про це була домовленість в Мінську нашої переговорної команди. На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні кілька днів тому Петровське і Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було в тому, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», - пояснив він на прес-конференції з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом
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Учёт овцебаранов, сепарастов...............ну и на 10 умножат для выборов.
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По разговорах беженцев там уже половина бурятов и рашистов уже прописавшихся и некоторые даже получили украинские паспорта женившись на местных шлюхах. Видать будут их выдавать за украинцев.
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Бурятов и якутов оформляют коренными дамбасюками, чтоб они законно могли остаться в дамбасюцкой милиции?
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Та не, для українського пенсійного фонду позов готують. Портнов задачу поставив.
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Про це на донецькому форумі вже кілька днів пишуть. Візьміть мене у ГУР, оперативність інформації забезпечу)))
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Бібізян беруть на облік щоб знати всіх поіменно, коли цей зоопарк впихнуть в Україну.
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тем кто так рьяно поливает грязью людей которые живут на оккупированных территориях советую на ютубе посмотреть обращение донецких партизан к российским военным. поэтому когда что там пишете....фильтруйте.
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Чувак, приведи хотя бы один пример деятельности этих "партизан"
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а ты чувак не проси а просто посмотри. понимаю не приятно донецкие мочат "российского старшего брата" но такова жизнь. вы пришли со своим сраным русським миром а вам идите на ... думаю что последнее слово тебе чувак понятно.
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Слов много, а примера ты не привел. До побачення!
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за то какие слова. идите на ... . это же как надо защищать людей что бы в конце услышать такое. .... мне не надо кому то что то доказывать и приводить пример . на ютубе все есть . не включай любимое путинское .....дурака.
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Хотят узнать сколько бюллетеней с галочками напротив чепушилы и пасечника с их гоп компаниями печатать на "выборы",к которым зелю принуждают.
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А ЕС скажет. ...Да все ОК, я,я, натюрлих!
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Поспішають порахувати пенсіонерів з регресами, щоб українському пенсійному фонду рахунок викотить.
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Шутки шутками, а вот жильё под шумок этого дела у тех, кто его оставил, и отжать могут.
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Около двух миллионов беженцев выехало с даунбаса. Остались только самые отмороженные. Вы теперь сами подумайте кто примет участие в голосовании на выборах в ОРДЛО и кого они выберут. Я очень сомневаюсь что кремль разрешит принять участие в голосовании беженцам выехавшим в Украину. Поетому и проводят перепись чтобы подать списки которые Украина должна будет признать.
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Да это всем понятно, всем кроме ЗЕкоманды.
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Есть еще один вопрос
"На каком языке разговариваете?"
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на вопрос о национальности все говорят, скорей всего - рюський, ну или в крайнем случае бурят, чтоб не расстраивать росвермахт
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Не знаю хто як, але моя сім'я ігнорує ций перепис, тому що
1. Вони незаконні і проводяться якимось самозванцями,
2. Не збираємось відповідати на дибілкуваті питання, бо якщо відповідати чесно, то як в 37 році зразу відвезуть в мгб!
3. Будемо брати участь у легітимному перепесі населення, яке проводитиме влада України (хоча не знаємо як це буде робитися).
І ще є побоювання, що цей перепис в ордло, узгоджений з новою зевладою, яка приплюсує отримані цифри окупованих територій до своєї кількості населення і скаже, що нас українців така то кількість.
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