 Зеленский на следующей неделе планирует посетить Латвию, - Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас планируем визит президента в Ригу. Я думаю, это может произойти уже на следующей неделе", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичом в понедельник в Киеве.

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