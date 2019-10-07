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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский на следующей неделе планирует посетить Латвию, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Латвию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас планируем визит президента в Ригу. Я думаю, это может произойти уже на следующей неделе", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичом в понедельник в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич

Источник: https://censor.net.ua/n3152488
 
 
 Топ комментарии
 
В Латвии моника ещё не позорилась.
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В Ростов через Ригу?
Обратили внимание, как только в Киеве кипишь, шествие или митинги, "боевой Бурят" в памперсах сразу на лыжи, то во Францию, то в Турцию. Хитрит узкоглазая.
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Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом
https://biz.censor.net.ua/news/3152485/zelenskiyi_poruchil_uprostit_torgovlyu_s_okkupirovannym_donbassom
Тепер можна і в Латвію.
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А як він займатиметься керівництвом 95-го "РОШЕН" ? он-лайн?
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Надо ловить наркоманку Монику, чтобы не убежала!
А когда поймаем нужно её повесить на березке!
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Поедут в Ригу, но промахнуться и поедут в Юрмалу. И все вместе: "Юр-мала, Юр-мала, Юр-мала, Юр-мала" Хлопаем в лодоши
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відвідає "Дзінтарі", де він так славно пожартував про Україну-порноакторку
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В Ростов через Ригу?
Обратили внимание, как только в Киеве кипишь, шествие или митинги, "боевой Бурят" в памперсах сразу на лыжи, то во Францию, то в Турцию. Хитрит узкоглазая.
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пусть тебя Моника он туда с собой вместе со Штанмайером заберет... НАВСЕГДА!!!
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В Латвии такие сепары не нужны. В Латвии у сепаров отбирают паспорта и выдают справки запрещающие голосовать и занимать государственные должности
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Представляю, какой сейчас мандраж у латвийского преза. Вова уже трампа почти перевернул, а тут латвия..
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Або щось згорить там, або обвалиться. Зельцман бідоносець.
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Шляется, шляется по заграницам, а в результате сдает Украину козломордым. Какой же это президент? Зеленский на следующей неделе планирует посетить Латвию, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6520
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а с народом не хочет свидится, который его вчера приглашал на встречу? Зеленский на следующей неделе планирует посетить Латвию, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5180
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Латвия - это, конечно, хорошо, но я хочу спросить у Щели, когда ты, п....р, снизишь коммуналку?
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Сбор в размере 1% предлагают брать со всех валютообменных операций в наличной форме. Соответствующие инициативы содержит проект закона №2208, который 3 октября зарегистрировал в Верховной Раде нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.
Автор документа предлагает направлять собранные средства на развитие молодежного спорта. В пояснительной записке он обращает внимание, что в скандинавских странах уровень вовлеченности детей в различные спортивные мероприятия и секции достигает 85%. При этом, согласно профильной правительственной программе, к 2020 году в нашей стране это показатель должен достичь всего 13%.
Как Украина пришла к банкноте в 1000 гривен. История крупных номиналов
Одной из причин такой статистики автор считает скудные бюджетные ассигнования. В 2019 году на спорт в казне выделили 3,7 млрд грн. Из которых только 23% направляются на развитие.

Новый сбор, уверен нардеп поможет исправить такое положение дел. Кроме того, он будет стимулировать людей отказываться от наличных. Поскольку налог, согласно его задумке, не будет применяться к безналичным операциям. В том числе при покупке или продаже валюты в мобильных приложениях онлайн.
А чтобы финучреждениям было не с руки обманывать государство, нардеп предлагает также установить новый штраф - за невыдачу расчетного документа плательщикам сбора на развитие спорта.https://ubr.ua/finances/taxes/v-ukraine-khotjat-vvesti-novyj-naloh-na-obmen-valjuty-3887222
Тобто не мрій про зниження ціни на комуналку.
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Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом
https://biz.censor.net.ua/news/3152485/zelenskiyi_poruchil_uprostit_torgovlyu_s_okkupirovannym_donbassom
Тепер можна і в Латвію.
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Там же його торговиє партньори. Тому і наказав ністрілять.
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Я даже догадываюсь зачем. Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич
Уверен что после посещение Зеленским Латвии та снимет санкции с Рашки Зеленский на следующей неделе планирует посетить Латвию, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5921
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Видать Сцарю Малоросу поступила разнарядка с Кремля...еще и там Премьера скомпрометировать...
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лучше бы Литву - у меня там есть пару знакомых мишка бройлес (извиняюсь братаны - подзабыл литовский) miško broliai
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Хотя, это я погорячился - никто за нас НАШИ проблемы решать не будет ! Ни ЕС, ни США... И даже, иногда так кажется , Господь....
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депутатку від "Слуги народу" застукали в пікантній ситуації...
на сторінці в соціальній мережі політика зазначено, що вона заміжня....
момент із нардепом від фракції "Слуга народу" Юлією Грішиною...
Зеленский на следующей неделе планирует посетить Латвию, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3186
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Що характерно, вчора так і не виник поперед народом. Мабуть, мимоволі нацуранив такий тин сечі (та бонусом паркан калу), що в такому краєвиді виходити можливості ні.
Зате за межу зібрався моментально. Питання - нахріна?
...
Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич
Підозріло...
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Гастроли? Зе, рояль взял? Большего от тебя там не ждут.
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Хоть к черту на рога ,только вон из Украины навсегда, капитулян обосцаный.
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