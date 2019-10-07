 Пристайко 14 октября встретится с главами МИД стран-членов ЕС

Об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я буду в понедельник встречаться со всеми министрами иностранных дел ЕС. Будем объяснять наши планы", - сказал он, говоря о координации позиций с партнерами в вопросе противодействия российской агрессии.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел будет заседать 14 октября в Люксембурге.

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