 Пристайко 14 октября встретится с главами МИД стран-членов ЕС

Об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я буду в понедельник встречаться со всеми министрами иностранных дел ЕС. Будем объяснять наши планы", - сказал он, говоря о координации позиций с партнерами в вопросе противодействия российской агрессии.
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел будет заседать 14 октября в Люксембурге.
якшо це расияне---то зваати іх кацапи.
якщо руський люд-- то це спи.зж на стара назв українців. була така держава київська Русь, але не РОСС.
але ніколи не було такого слова росія,
була московія, яку краще звати кацапія, чи кацпстан. і тут ніякі історики не потрібні.
Лугандона
Ты их озвуч, предатель Украины, подстилка Зе, а потом уже расписывайся за нас!!!