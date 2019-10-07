 Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич

"Мы должны продолжать держать вопрос непризнания оккупации и аннексии Крыма в международной повестке дня, а также держать давление и санкции, которые были введены за Крым", - сказал он на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он признал, что в рамках ЕС периодически встает вопрос ослабления санкций в отношении России за невыполнение Минских соглашений, но не тех, что касаются Крыма.
всьо!
прям очень жосткий тролинг)))))