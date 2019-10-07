 Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и назначил туда Ермака и Смелянского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №734/2019.

"Назначить членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром": Ермака Андрея Борисовича - помощника президента Украины; Смелянского Игоря Ефимовича - генерального директора акционерного общества "Укрпочта" (по согласию)", - говорится в указе.

Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

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