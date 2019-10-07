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 Политика Украины, Общество
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Все про:Укроборонпром (788) Арахамия (73) Смелянский (11) Ермак Андрей (28)

 Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и назначил туда Ермака и Смелянского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Также президент прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №734/2019.

"Назначить членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром": Ермака Андрея Борисовича - помощника президента Украины; Смелянского Игоря Ефимовича - генерального директора акционерного общества "Укрпочта" (по согласию)", - говорится в указе.

Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" подписал контракт с компанией Baker Tilly Ukraine на проведение аудита. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3152483
 
   
 Топ комментарии
 
Добро пожаловать неоСвинарчуки от Зеленского!
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Свинарчуков нужно вернуть в Укроборонпром, а то криворукая власть без них ничего сделать не может!!!
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От перемены мест, хрен что по сути поменяется. Там должны быть авторитетные люди. с безупречной репутацией и послужным списком. А это всё сброд "трускавецкий".
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Свинарчуков нужно вернуть в Укроборонпром, а то криворукая власть без них ничего сделать не может!!!
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Цадик Ермак, лижет лучше чем Арахамия, за это Зеленський вивів із наглядової ради "Укроборонпрому" Арахамію і призначив туди Єрмака і Смілянського - Цензор.НЕТ 4563 "солнцеликий" и назначил его в "Укроборонпром".
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Добро пожаловать неоСвинарчуки от Зеленского!
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это не нео-свинарчуки, это тру-свинарчуки! Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и назначил туда Ермака и Смелянского - Цензор.НЕТ 6815
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Не встиг Арахамія попрацювати Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и назначил туда Ермака и Смелянского - Цензор.НЕТ 8039 Далі теж будуть швидко знімати з посад?
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От перемены мест, хрен что по сути поменяется. Там должны быть авторитетные люди. с безупречной репутацией и послужным списком. А это всё сброд "трускавецкий".
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Не только... Там и левые проходимцы есть...
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Ну ось, слідом за Данилюком потягнулися в... і маловідомі волонтери. А Єрмак - таки "смотрящий" пуцина при Зєлєнскому. В гарно робить свою справу. "Фурор", який викликав своїм візитом у політичних і комедійних колах США Зєлєнскій, багато в чому заслуга Єрмака.
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"При активном содействии президента Франции Эммануэля Макрона и пассивном содействии президента США Дональда Трампа готовится пакт между Россией и Западом. В этом пакте ряд условий, одно из которых - возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Результатом пакта должен стать уход Владимира Путина в отставку. В таком случае он получит гарантии безопасности. Реализуется ли этот пакт, мы сейчас не знаем. Пока все в процессе. Думаю, это заявление Путина - один из шагов в рамках этого пакта, а самым первым шагом был обмен пленными в начале сентября. Путин любит такие иезуитские ходы: я подверг критике телеканалы, но они независимы, поэтому не выполнили то, что я сказал. Это полная ерунда, но он любит такие закидоны. Типа, мне телеканалы не подчиняются. Он так все время делает - у него независимый суд, прокуратура. "Они сделали наоборот? Ну, что я могу сделать. Я президент простой", - отметил Белковский. -сайт гордона

l
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А Украине какая разница - уйдёт Путин в отставку или нет ?
И нужны ли эти области Украине, в качестве "особых районов" ?
И кто будет платить $ 200 миллиардов за их восстановление ?
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Ты лучше скажи-КТО их будет восстанавливать?!Клоуны с 95 квартала или тупые рыги которые закрыли на понконтрольной территории донбасса более 70% предприятий....и ЧТО там будут востанавливать?!!!!!Всё старьё...и заводы и их продукция!!!! Разве что инопланетяне с Альфа центавры что то сделают...))))
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Всё так; кроме того, подпись Кучмы автоматически снимает вопрос о репарациях, т.е. "Украина сама виновата". Дедуля наваял себе на 111-ю статью.
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73% до сих пор не могут снижение тарифов и повышение зарплат оценить...
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Они даже не могут понять кто это сделал вместе. Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и назначил туда Ермака и Смелянского - Цензор.НЕТ 7946
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главное преЗедент на месте!можно спать спокойно! Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и назначил туда Ермака и Смелянского - Цензор.НЕТ 2563
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А покажите нам ЭТО МЕСТО... А то, что-то, последние дни, его не видать - куда-то, "заныкался"... "При Порохе, такого не было..." - тот всегда, публично, давал оценку подобным событиям, каким было вчерашнее "Вече"...
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так это технологии разумкова,делать вбросы противоречивой информации,смотреть реакцию,все подлые делишки всегда делаются в темноте и они максимально завуалированы
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То не Разумкова технологии... "Солнцеликий", в РФ, подобное, уже второе десятилетие, практикует...
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понятно что разумков это продолжение технологий с лубянки,не получилось военным путем привели к власти манкуртов
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похоже, что свинарчука заменили на смелянского. теперь оборудование, точно возить будет укрпочта.
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Ну да! 150 Javelin из штатов! Интересно, ценник до 100 евро за штуку в накладной менять будут? Зеленський вивів із наглядової ради "Укроборонпрому" Арахамію і призначив туди Єрмака і Смілянського - Цензор.НЕТ 6214

Транспортные компании из Жовківського району Львівської області уже обеспокоены нарастающей конкуренцией. Зеленський вивів із наглядової ради "Укроборонпрому" Арахамію і призначив туди Єрмака і Смілянського - Цензор.НЕТ 9573 Зеленський вивів із наглядової ради "Укроборонпрому" Арахамію і призначив туди Єрмака і Смілянського - Цензор.НЕТ 6214

Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание:
МОРЕМ временно не шлем коммерческие партии и товары дороже 100 евро.
Морские отправки возможны только с официальным прохождением таможни.
О изменениях будем сообщать дополнительно.
Спасибо за понимание.

Уважаемые клиенты!

В связи с усилением контроля со стороны таможенной службы просьба добавить скан копии ваших паспортов и скан копии паспортов ваших получателей в личный кабинет (1 на каждую посылку которая отправляется еженедельно)
В случае не добавления скан копии паспорта или добавления копии несоответствующей оригиналу - ответственность за прохождение таможни ложится на клиента.
В случае если у вас не хватает получателей либо нет возможности их добавить обратитесь пожалуйста к вашему менеджеру для решения вопроса.
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Гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского? Они там вообще с головой не дружат?Источник: https://censor.net.ua/n3152483
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В 1995 году вместе с родителями переехал в США и получил американское гражданство. Он паспорт свой сдал или это Супрун №2
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Дубинский же уже ясно сказал - "Слуги мвф". Беня там бамбук курит за отступные.
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от перестановки клоунов в цирке будущая участь Вазелиновой Моники не меняется...
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Ермак пішов торгувати з Росією замість Свинарчука
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Читайте! Про зговор трампа и зеленского!
Далее идет переписка Волкера с Сондландом, показывающая, что условием проведения встречи в верхах является публичное заявление Зеленского о требуемых расследованиях.

[09.08.19, 17:35:53] Гордон Сондланд: Моррисон может назначить даты, как только Ермак подтвердит.
[09.08.19, 17:46:21] Курт Волкер: Отлично! Как ты этого добился?
[09.08.19, 17:47:34] Гордон Сондланд: Я не уверен, что я этого добился. Я думаю, что президент (Трамп - И.А,) сначала действительно хочет получить то, чего он хочет.
[09.08.19, 17:51:18] Гордон Сондланд: Во избежание недоразумений, может быть полезно попросить Андрея подготовить черновой вариант заявления, чтобы мы могли точно видеть, что они предлагают охватить (в «расследовании» - И.А.). Даже если Ze даст пресс-конференцию, они могли бы просуммировать все в кратком заявлении. Что думаешь?
[09.08.19, 17:51:42] Курт Волкер: Согласен!

> Далее обмен посланиями Волкер - Сондланд - Джулиани. На этот диалог следует обратить особое внимание. В нем Волкер, официальный спецпредставитель США, спрашивает частное лицо Джулиани, о том, что он, официальный спецпредставитель США, должен сказать лидеру иностранного государства, чтобы частное лицо Джулиани было этим удовлетворено. Другой официальный представитель США Сондланд одобряет действия своего коллеги.

[09.08.19, 11:27] Курт Волкер: Привет, господин мэр! Прошлой ночью был хороший разговор с Ермаком. Он был доволен вашим звонком. Говорит, что Z сделает заявление. Можем ли мы все созвониться, чтобы обговорить, какие советы я должен дать Z о том, что он должен сказать? Хочу быть уверенным, что мы сделали все правильно. Спасибо!
Гордон Сондланд: Хорошая идея, Курт.
Руди Джулиани: Да, вы можете позвонить сейчас

> Диалог Волкер - Ермак через два дня.

[10.08.19, 16:56:15] Андрей Ермак: Привет, Курт. Пожалуйста, дайте мне знать, когда вы можете поговорить. Я думаю, что можно сделать это заявление и упомянуть все эти вещи, которые мы обсуждали вчера. Но это будет логично сделать только после того, как мы получим подтверждение даты (визита Зеленского в Вашингтон - И.А). Мы хотим сообщить о дате визита, о наших ожиданиях от визита и наших гарантиях в связи с визитом. Давайте обсудим.
[10.08.19, 17:01:32] Курт Волкер: Хорошо!
[10.08.19, 17:02:18] Курт Волкер: Я согласен с вашим подходом. Давайте составим заявление и используем его текст, чтобы получить дату, и тогда PreZ сможет сделать его (заявление - И.А.)
[10.08.19, 17:26:17] Андрей Ермак: Хорошо
[10.08.19, 17:38:43] Курт Волкер: Отлично. Гордон (Сондланд - ИА) также может присоединиться.
[10.08.19, 17:41:45] Андрей Ермак: Отлично
[10.08.19, 17:42:10] Андрей Ермак: Как только у нас будет дата визита, мы проведем брифинг для прессы, объявим о предстоящем визите и наметим наше видение перезагрузки отношений США и Украины, включая, среди прочего, Бурисму и расследование вмешательства в выборы.
[10/10/19, 5:42:30 PM] Курт Волкер: Звучит отлично!

> Волкер - Сондланд, обсуждают еще через три дня, что должен сказать украинский президент. Волкер предлагает текст заявления Зеленского, в соответствии с которым Украина должна по сути взять на себя обязательство о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года и о поиске «доказательств», реабилитирующих Россию и Манафорта по делу о Рашагейте.

[13.08.19, 10:26:44] Курт Волкер: Особое внимание следует уделить проблеме вмешательства в политические процессы США, особенно в связи с предполагаемым участием некоторых украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех имеющихся фактов и эпизодов, в том числе связанных с Бурисмой и выборами в США в 2016 году, что, в свою очередь, предотвратит повторение подобной проблемы в будущем.
[13.08.19, 10:27:20] Гордон Сондланд: Отлично. Отправим Андрею после нашего разговора
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Концентрация войск на границе Беларусь - Украина + видео
https://charter97.link/ru/news/2019/10/6/350863/
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"Проект "Новороссия" только начинается. В кратчайший срок не Луганск и Донецк, а вся Украина будет нашей", - кремлевский пропагандист Соловьев. ВИДЕО
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Моніка з Банкової ці цидульки підписує чи уже з Ростова? Виходь до людей, курва, поки просять, бо гірше буде!
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Переставляє ліжка в борделі Кварталі.
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Юзика туда забыл впихнуть в отдел тяжелого вооружения.
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"ХАроший" челАвек, пральный. "Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на "формулу Штайнмайера" ""Мирное урегулирование Киев и Москва обсуждают не через советника Владимира Путина Владислава Суркова, курирующего нормандский формат, а через вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака, который организовывал обмен пленными и который имеет контакт с Ермаком. Через канал Козак-Ермак сейчас идут все переговоры между Киевом и Москвой"
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Осталось ввести в СНБО осветителя и звукооператора с 95-го квартала...
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правильно, почтальона в набсовет укроборонпрома!
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Походу все клоуны уже при должностях.
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года Украина не выдержит это явление "слуги народа"
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Бізнеспартнер "єдиноросов" буде керувати зброєними проектами України...
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А как символично!В 16 веке московский царь послал Ермака завоёвывать Сибирь...а теперь в 21 веке,московский царь послал Ермака завоёвывать Укроборонпром!!!!!!!!((((
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