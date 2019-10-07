 Зеленский упростил въезд и выезд с оккупированных районов Донбасса, а также перемещение товаров в ОРДЛО, - Указ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в Указе Президента Украины №738/2019 "О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда / выезда", датированном 7 октября.

"С целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда / выезда "Станица Луганская" и других контрольных пунктов въезда / выезда постановляю:

1. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации безотлагательно принять в установленном порядке мероприятий, связанных с восстановлением до 27 ноября 2019 г. разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также обустройством контрольного пункта въезда / выезда "Станица Луганская", обеспечив, в частности:

- налаживание эффективного взаимодействия субъектов, вовлеченных к ремонтно-восстановительным работам;

- доступ исполнителей ремонтно-восстановительных работ на соответствующие объекты и их безопасность;

- круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники;

- своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец;

- бесперебойное функционирование контрольного пункта въезда / выезда "Станица Луганская".

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2. Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры по:

- четкому нормированию вопросов обустройства, содержанию и функционированию контрольных пунктов въезда / выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда / выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию таких контрольных пунктов въезда / выезда определенным центральным органом исполнительной власти;

- проработке вопросов об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда / выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда / выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

- обеспечению улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар", - говорится в тексте Указа.

Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.