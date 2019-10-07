EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  15637  232
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3154) Донбасс (19559)

 Зеленский упростил въезд и выезд с оккупированных районов Донбасса, а также перемещение товаров в ОРДЛО, - Указ

Президент Владимир Зеленский подписал Указ об упрощении въезда и выезда с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также перемещении товаров на оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в Указе Президента Украины №738/2019 "О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда / выезда", датированном 7 октября.

"С целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда / выезда "Станица Луганская" и других контрольных пунктов въезда / выезда постановляю:

1. Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации безотлагательно принять в установленном порядке мероприятий, связанных с восстановлением до 27 ноября 2019 г. разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также обустройством контрольного пункта въезда / выезда "Станица Луганская", обеспечив, в частности:

- налаживание эффективного взаимодействия субъектов, вовлеченных к ремонтно-восстановительным работам;

- доступ исполнителей ремонтно-восстановительных работ на соответствующие объекты и их безопасность;

- круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники;

- своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец;

- бесперебойное функционирование контрольного пункта въезда / выезда "Станица Луганская".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни", - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска. ДОКУМЕНТ

2. Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры по:

- четкому нормированию вопросов обустройства, содержанию и функционированию контрольных пунктов въезда / выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда / выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию таких контрольных пунктов въезда / выезда определенным центральным органом исполнительной власти;

- проработке вопросов об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда / выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда / выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий, медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

- обеспечению улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар", - говорится в тексте Указа.

Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3152480
 
   
 Топ комментарии
 
ЗеЛя подонок и мразь!
А как же торговля на крови?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Прослушайте срочное обращение майора очевидность

Владимир Завгородний: Дорогие жители Золотого.
Позвольте я на этой картинке объясню, почему вам сегодня приходится писать жалостливые письма на тему "Дорогой Володенька, пожалуйста не отводи войска, чтобы буряты не е@ли нас в сраки".

Зеленський спростив в'їзд і виїзд з окупованих районів Донбасу, а також переміщення товарів в ОРДЛО, - Указ - Цензор.НЕТ 9544

Это потому, что на президентских выборах и парламентских проголосовали чтобы проклятого барыгу убрать и что томос и безвиз на хлеб не намажешь, и чтобы прекратить стрелять, и чтобы колбаса по два-двацать и сериал "Сваты".
Не знаю, чего вы ожидали.
Я правда не знаю, как вы себе представляли развитие событий.
Надеюсь, отвод войск у вас получится намазать себе и на хлеб, и на пирожные, и между булками там промажьте ещё, чтобы входило легче.
https://ibigdan.livejournal.com/24201180.html
 показать весь комментарий
 
 
Импичмент Президенту нужно начинать уже СЕЙЧАС-пока не поздно. И Начинать его должен Майдан. Надеятся на депутатов большинство которых зеленые мрази-это глупо
 показать весь комментарий
 
 
Зеля пообіцяв приїхати в сіру зону в Золотому, не спіши, Майдан тебе туди етапує.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто вас лохонули,и зеленой шмарклей харкнули вам в литцо!
 показать весь комментарий
 
 
От жеж мудило зеленое...

Такое впечатление, что 73% выбрали реального такого сепара, работающего на Роисю и Донбабве, а не Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Это чтобы сюда ехала разная мразь?
 показать весь комментарий
 
 
Клоун піклується про ордловців, молодець
 показать весь комментарий
 
 
Нарколига фонтнний спонсор сепаратизму..гівно прокацапське! Зебілоїди ви дегенерати!
 показать весь комментарий
 
 
ППЦ, террористам открыли двери, Заходи делай что хочешь...
 показать весь комментарий
 
 
всё правильно. мои знакомые старики с той стороны сталкиваются с огромными тяготами при пересечении.
 показать весь комментарий
 
так не будь мудаком и забери их к себе.
 показать весь комментарий
 
 
я, конечно, не мудак. а вот ты, конечно, мудак. так не будь мудаком и забери их к себе.
 показать весь комментарий
 
ты в своем уме? нахер мне нужны твои знакомые?
 показать весь комментарий
 
 
я, конечно, в светлом уме. а ты - нет. нахера моим знакомым пенсионерам ехать сюда, если там и них там дом, сад, огород и скот с которого они живут. Бутылки собирать?
 показать весь комментарий
 
Со стариками не всё так просто... а что я там, а кто я там, а что у меня там...
 показать весь комментарий
 
я не кацап,в и не йду нах. ты йдеш на йух, кацап
 показать весь комментарий
 
Вопрос стоит так: или удобства сейчас или Украина завтра...
 показать весь комментарий
 
ты не на той стороне живешь и права голоса за обычных жителей ордло не имеешь.
 показать весь комментарий
 
Зеленский издал указ ? Да он половины не понимает что там написано ! Подмахнул что Богдан принес и фсьо !
 показать весь комментарий
 
 
Поспішають негідники. Плани у них великі, а графік виконання вже тисне...
Цей маленький подарунок - на день народження *****.
Великий подарунок ***** і кацапам - повну капітуляцію України - до Нового року.
А потім гайда на екзотичні острови до Ростова - доживати на зароблені у ***** гроші.

Зеленський спростив в'їзд і виїзд з окупованих районів Донбасу, а також переміщення товарів в ОРДЛО, - Указ - Цензор.НЕТ 9655
 показать весь комментарий
 
 
смешно наблюдать как порохотвари выпрыгивают из штанов визжа "торговля на крови"! а что вы трындели, когда ваш петя пытался уголек ахметова из "лугондона" разблокировать?? полистайте комментарии на "цензоре" трехлетней давности - все(!) порохотвари, как один были "за" торговлю с "лугондоном"!
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомный, ваша шарашка орала "торговля на крови", в сейчас почему замолкли?
 показать весь комментарий
 
 
Не, вы посмотрите только на этого двуличного зебиленка!)) Значит, то, что зебилье пять лет лило зраду - "торговля на крови", а сейчас позатыкалось, его не волнует))
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх