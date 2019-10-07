 Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.
"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ. – Ред.)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - сказал Пристайко
Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.
Грубо, зато понятно и своими словами.
Собственно это та же отмазка, которой пользовались при Порошенко, чтобы не отводить войска - и очень правильная законная отмазка. Сглупили, что не воспользовались той же отмазкой в Станице.
роса, роса ...
Продовжуйте, Р також зайва.
Писайко - буде те, що треба )))0))0))
Бо:
а) проігнорив інтерв'ю з красунечкою Яніною (😍), хоча вона ж запрошувала - "Володимире, ну ти ж не сцикун?";б) відмовився написюганити паркан сечі на аналіз.
плешивый ублюдок, желаю шоб он стал очень добрым, так как православный... (в морге будет - очень добрым уж точно))
Глава комитета Парламента по международным отношениям, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что у Киева уже нет возможности отказаться от соблюдения условий скандальной "формулы Штайнмайера", пишет Диалог.UA.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/191350_1570440145
Щоб починати хоч якісь переговори, треба щоб хоча б 30 днів (а краще 60) на Донбасі не було ЖОДНОГО пострілу. Поки цього немає - в дупу переговори!
Це Ви де таке каліцтво знайшли ?
Посилання не надаю, сподіваюся, що здатні самі знайти.
народженняізхмиздовиповзання?
Користуючись нагодою, хочу принести глибокі вітання з цього приводу:
Как назначать на денежные потоки- так фио кацапские и еврейские
Как ПОДПИСЫВАТЬ ПРЕДАТЕЛЬСКУБ КАПИТУЛЯЦИЮ - так прикрываются украинскими фамилиями
Иуды
Це якби ми стояли під Ростовом і Воронежем, то відходили б, а так чому ми відходимо???