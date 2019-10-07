 Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ. – Ред.)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - сказал Пристайко

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Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.