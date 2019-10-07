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 Политика Украины
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Все про:МИД (5152) обстрел (8290) Пристайко (209) Золотое (21) Формула Штайнмайера (76)

 Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное ранее разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ. – Ред.)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - сказал Пристайко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов"

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3152472
 
 
 Топ комментарии
 
Но ведь зеленский же обещал под личное обязательство, что никто не пострадает...
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Но ведь зеленский же обещал под личное обязательство, что никто не пострадает...
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Это плевок в лицо пуйлу... у него сегодня днюха, а войска не разводят, как-то не по-пацански Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8045
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Так опозориться перед шефом! Тепер він йому себе подарить на д.н *****
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Ну ви ж не думаєте, що це Зєля вирішив дійсно плюнути пуцину в обличчя? 😁 Ви ж не будете стверджувати, що у відтермінуванні відведення вчорашні події не зіграли ніякої ролі? Просто пуйло - далеко, а мітингарі - під вікнами. 😉
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Я вот не могу понять логику пуйла. Он, пуйло, хочет что бы мы отвели войска, так какого черта ты своим повстанцам в приказном порядке не можешь сказать, что бы те перестали стрелять. Вот я не верю, что у него нету рычаго влияния. Значит, таки, обстрелы были из-за акций на Майлане, дабы отвлечь внимание...
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всьо логічно - гнобіть нада по нарастающєй
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Клону не привыкать корчить морду что не при делах или он не так понял
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Напевне його обєсчанія для розумних являють таку ж цінність, як і його зуби, та зрештою, як він сам.
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а куда отводить в чистое поле? да шоб здох тот чертов клоун.
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Я думаю в места постоянной дислокации. Сомниваюсь, что военные пойдут в чистое поле сидеть, они же не партизаны все таки...
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Пристайка аж завлибався -поки що пронесло
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Всё правильно, деньги утром, вечером стулья. И с ФШ такое же будет.
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А вот если кто-то не читал?- какие стулья? Удивительная способность совков в полной мере общался цитатами. Никогда этого не понимал. А если цитаты заканчиваются что вы делаете?
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Слушайте, я изо всех сил стараюсь себя вести прилично, но раз вы меня к этому подталкивает, то мне ничего другого не остаётся как

Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4632

Грубо, зато понятно и своими словами.
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Ничего не понял: ШТА? А если грубо, то выдашь что-то из «три танкиста и собака»?
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Ага, только вот уже подписали ее и теперь еще на нас с ней давить будут при любом удобном поводе. Это успех! Давили только на рашку, а теперь и про нас не забудут из-за клоуна
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Ну так продолжим воду в ступе толочь, в сотый раз разводя говорильне про то, кто и в какой последовательности что должен делать. Что вы как маленький...
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Адекватные люди бы сказали что вообще не начнется,но к сожалению внешней политикой сейчас заправляют мягко говоря, специфические кадры.
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Так оно и так понятно, что вряд ли начнется (во всяком случае держу за это кулаки). Но адекватные люди не могут этого заявить во всеуслышание - Европу нужно убедить в обратном. Вот и приходится морочить голову. Европу нужно убедить: вот, мы стараемся, но кацапы все сводят насмарку. Полюбуйтесь, к миру с кем вы нас призываете.
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Почалось -дочитайте уважно формулу- там не сказано про відведення без обстрілів
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Перспектива саммита в Нормандском формате прояснится после разведения сил в Петровском и Золотом и имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.Такую позицию Кремля высказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет сегодня пресс-служба российского МИД. - 7 жовтня
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зараз Расшісти це доповнять - ніхто не обіцяв не стріляти при відведенні
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Так есть формула или нет формулы, вот вопрос для Вас или для рашистов? ФШ невозможно узаконить , поскольку нужно вносить законопроект, который вряд ли будет иметь название и суть ФШ .
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ну не будут они стрелять семь дней - а шо будет потом - нельзя постоянно на грабли наступать
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Будут они стрелять.
Собственно это та же отмазка, которой пользовались при Порошенко, чтобы не отводить войска - и очень правильная законная отмазка. Сглупили, что не воспользовались той же отмазкой в Станице.
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А смысл тогда той стороне нарушать, если отвод - это не для них капитуляция?
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они на восьмой стрельнут...придётся обратно сводить и так до бесконечности
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Літера Т з прізвища Пристайко вже вивалилася. Залишився в заголовку Присайко.
Продовжуйте, Р також зайва.
Писайко - буде те, що треба )))0))0))
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У Украинцев Писайко, у росиян Письков. У нас будет (ваш вариант):
Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6795
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Або ще з весни - Сцикун. Альтернативний варіант - Пан Писюган.
Бо:
а) проігнорив інтерв'ю з красунечкою Яніною (😍), хоча вона ж запрошувала - "Володимире, ну ти ж не сцикун?";б) відмовився написюганити паркан сечі на аналіз.
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Ну вот и отлично - возвращаются к прежней тактике - "не отводим из-за обстрелов". Так можно тянуть до бесконечности.
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ну так не тягни.поїдь в донецк,скажи своїм впопочленцам нехай перестануть стрілят
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Странно, гарант ведь побещал, нужно под обстрелом разводить
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Гарант обещал - "Если не будет обстрелов". Так что все честно.
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Вот хитрец, знал ведь что обстрелы не прекратятся
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Так і хочется спитати. Шо ЗЕ наживажшся на війні???
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Путин так походу показывает шо он типо ни при чем: вот, мол, видите, даже на мой ДР эти опочленцы стреляют(хотя он высрет что стреляют они только в ответ)
плешивый ублюдок, желаю шоб он стал очень добрым, так как православный... (в морге будет - очень добрым уж точно))
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Тільки прозрєл, чи вчорашні акції по всій країні врозумили?
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***** підганя патрони, Яременко разказує як будуть здавати Україну - а суки апалченци заважають...
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У него сегодня праздник. Пристал к человеку...
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Розведення лохів, ви почали ще з виборів.
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Зелена пліснява зі своєю шайкою хоче відступати з позицій здобутих здоров'ям і життям наших бійців.Це здача територій і громадян *****.Це держзрада
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Сегодня не начнётся/ начнётся завтра? Обезьяны на той стороне может чего не дополняло? А возможно, обезьяны на ую вертели все договорённости потому, что за посидеть не стреляя никто не платит?! Так кому это выгодно в конце концов? Барыге, не?
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Зеленый клоун вместе со своим бородатым хозяином-барыгой наживаются на войне.
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Плохо,шо нет 'фишки"шоб за бредовый срач лайки ставить.
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Я ніколи і подумати не міг, що ось так закінчиться війна з рашкою.
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более циничной власти в Украине еще не было,

Глава комитета Парламента по международным отношениям, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что у Киева уже нет возможности отказаться от соблюдения условий скандальной "формулы Штайнмайера", пишет Диалог.UA.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/191350_1570440145
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Навіть у галімих мінських угодах першим пунктом написано перемир'я і відсутність обстрілів, а другим - обмін полоненими всіх на всіх. Поки ці умови не виконані ні про яке розведення (а тим паче - вибори) навіть розмов бути не може!

Щоб починати хоч якісь переговори, треба щоб хоча б 30 днів (а краще 60) на Донбасі не було ЖОДНОГО пострілу. Поки цього немає - в дупу переговори!
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???
Це Ви де таке каліцтво знайшли ?
Посилання не надаю, сподіваюся, що здатні самі знайти.
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О, сьогодні у ***** день народження ізхмиздовиповзання?
Користуючись нагодою, хочу принести глибокі вітання з цього приводу:

Через обстріли Петровського та Золотого розведення сил і засобів сьогодні не розпочнеться, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6311
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Хитрожопые ЗЕ и Богдан запустили всех своих прикормленных собачат ( Пристайко, Кулеба и т д ) ЗАЬАЛТЫВАТЬ ТЕМУ ПРО ФОРМУЛУ.
Как назначать на денежные потоки- так фио кацапские и еврейские
Как ПОДПИСЫВАТЬ ПРЕДАТЕЛЬСКУБ КАПИТУЛЯЦИЮ - так прикрываются украинскими фамилиями
Иуды
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Может они не слышали про формулу зелёнки?
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Так еле ж удержали гидранта, чтобы он в Луганск не сбежал!- нужно было бы отпустить чтобы он заходиться с чертами!
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ничего, 7 дней сократят до 7 часов. зе-кидалы потом объяснят почему так
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Почему? Прям под обстрелами проводите отступление войск ВСУ, а боевики сразу же займут Золотое и вырежут все население которое помогало украинцам.
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Вы только вдумайтесь, украинская армия покидает украинские населенные пункты с украинским населением на украинской земле под предлогом какой то формулы путинской шлюхи сранмаера которая с ****** парилась в сауне
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Ща зелебобикам все правильно покажут по Г+Г, а потом медленно сварят как лягушку в кипятке.
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І дякувти Богу. Сподіваюся, що і не почнеться.
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Ви же через кучму ж дали лист Сайдіку, Підтвердили, що будуте відводити наші війська? А що тепер? Будете відводити? Якраз пішов дощик і в полі бруд і все грузне, то коли війська підуть зі своєї замлі?
Це якби ми стояли під Ростовом і Воронежем, то відходили б, а так чому ми відходимо???
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Потому, что там просрали, а теперь барыг облизываем.
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Читаю сегодня новостную ленту такое чувство что 95 квартал в лице власти сегодня дает дневное шоу без сожаления чуством неприятия слушать и смотреть невозможно
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Бу-га-га😄 Зовсім не тому, що Білецький грозився туди зайти)
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Ни один смертный не способен хранить секрет. Если молчат его губы, говорят кончики пальцев; предательство сочится из него сквозь каждую пору. З. Фрейд
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Значит есть чувство самосохранения а то висел бы на елке вместе с зелей!
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Падли, Зебидло, ви виведіть звіди старих людей, жінок, все цивільне населення, а потім відступайте. Ганьба україножерам-хохмачам!!! Слава Україні! Смерть ворогам!
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Всё теперь эту мантру каждую неделю толкать будут. У хряка научились.
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Щоб вже остаточно педаль в асфільт - Зе треба зараз взяти та підлабузно-солодко публічно привітати ***** з днем ізхмиздовиповзання.
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Не 7 дзён без абстрэла трэба даваць, а мінімум 2 месяцы. Спешка патрэбна толькі пры лоўлі блох.
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