EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  1570  54
Материалы по теме:
Все про:МИД (5152) обстрел (8290) Пристайко (209) Золотое (21) Формула Штайнмайера (76)

 Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что запланированное ранее разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) в понедельник, 7 октября, не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ. – Ред.)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - сказал Пристайко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов"

Согласно достигнутым на переговорах в Минске договоренностям, разведение сил в районе Золотого и Петровского должно было начаться в понедельник, 7 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3152472
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Но ведь зеленский же обещал под личное обязательство, что никто не пострадает...
 показать весь комментарий
 
 
Это плевок в лицо пуйлу... у него сегодня днюха, а войска не разводят, как-то не по-пацански Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8045
 показать весь комментарий
 
 
Так опозориться перед шефом! Тепер він йому себе подарить на д.н *****
 показать весь комментарий
 
 
Ну ви ж не думаєте, що це Зєля вирішив дійсно плюнути пуцину в обличчя? 😁 Ви ж не будете стверджувати, що у відтермінуванні відведення вчорашні події не зіграли ніякої ролі? Просто пуйло - далеко, а мітингарі - під вікнами. 😉
 показать весь комментарий
 
 
Клону не привыкать корчить морду что не при делах или он не так понял
 показать весь комментарий
 
 
Напевне його обєсчанія для розумних являють таку ж цінність, як і його зуби, та зрештою, як він сам.
 показать весь комментарий
 
 
а куда отводить в чистое поле? да шоб здох тот чертов клоун.
 показать весь комментарий
 
Всё правильно, деньги утром, вечером стулья. И с ФШ такое же будет.
 показать весь комментарий
 
А вот если кто-то не читал?- какие стулья? Удивительная способность совков в полной мере общался цитатами. Никогда этого не понимал. А если цитаты заканчиваются что вы делаете?
 показать весь комментарий
 
Слушайте, я изо всех сил стараюсь себя вести прилично, но раз вы меня к этому подталкивает, то мне ничего другого не остаётся как

Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4632

Грубо, зато понятно и своими словами.
 показать весь комментарий
 
Ничего не понял: ШТА? А если грубо, то выдашь что-то из «три танкиста и собака»?
 показать весь комментарий
 
Ага, только вот уже подписали ее и теперь еще на нас с ней давить будут при любом удобном поводе. Это успех! Давили только на рашку, а теперь и про нас не забудут из-за клоуна
 показать весь комментарий
 
Ну так продолжим воду в ступе толочь, в сотый раз разводя говорильне про то, кто и в какой последовательности что должен делать. Что вы как маленький...
 показать весь комментарий
 
Адекватные люди бы сказали что вообще не начнется,но к сожалению внешней политикой сейчас заправляют мягко говоря, специфические кадры.
 показать весь комментарий
 
 
Почалось -дочитайте уважно формулу- там не сказано про відведення без обстрілів
 показать весь комментарий
 
Перспектива саммита в Нормандском формате прояснится после разведения сил в Петровском и Золотом и имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.Такую позицию Кремля высказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет сегодня пресс-служба российского МИД. - 7 жовтня
 показать весь комментарий
 
зараз Расшісти це доповнять - ніхто не обіцяв не стріляти при відведенні
 показать весь комментарий
 
 
ну не будут они стрелять семь дней - а шо будет потом - нельзя постоянно на грабли наступать
 показать весь комментарий
 
 
Будут они стрелять.
Собственно это та же отмазка, которой пользовались при Порошенко, чтобы не отводить войска - и очень правильная законная отмазка. Сглупили, что не воспользовались той же отмазкой в Станице.
 показать весь комментарий
 
они на восьмой стрельнут...придётся обратно сводить и так до бесконечности
 показать весь комментарий
 
Літера Т з прізвища Пристайко вже вивалилася. Залишився в заголовку Присайко.
Продовжуйте, Р також зайва.
Писайко - буде те, що треба )))0))0))
 показать весь комментарий
 
 
У Украинцев Писайко, у росиян Письков. У нас будет (ваш вариант):
Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6795
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и отлично - возвращаются к прежней тактике - "не отводим из-за обстрелов". Так можно тянуть до бесконечности.
 показать весь комментарий
 
 
ну так не тягни.поїдь в донецк,скажи своїм впопочленцам нехай перестануть стрілят
 показать весь комментарий
 
Странно, гарант ведь побещал, нужно под обстрелом разводить
 показать весь комментарий
 
 
Гарант обещал - "Если не будет обстрелов". Так что все честно.
 показать весь комментарий
 
 
Вот хитрец, знал ведь что обстрелы не прекратятся
 показать весь комментарий
 
Так і хочется спитати. Шо ЗЕ наживажшся на війні???
 показать весь комментарий
 
 
Путин так походу показывает шо он типо ни при чем: вот, мол, видите, даже на мой ДР эти опочленцы стреляют(хотя он высрет что стреляют они только в ответ)
плешивый ублюдок, желаю шоб он стал очень добрым, так как православный... (в морге будет - очень добрым уж точно))
 показать весь комментарий
 
Тільки прозрєл, чи вчорашні акції по всій країні врозумили?
 показать весь комментарий
 
 
***** підганя патрони, Яременко разказує як будуть здавати Україну - а суки апалченци заважають...
 показать весь комментарий
 
У него сегодня праздник. Пристал к человеку...
 показать весь комментарий
 
 
Розведення лохів, ви почали ще з виборів.
 показать весь комментарий
 
Зелена пліснява зі своєю шайкою хоче відступати з позицій здобутих здоров'ям і життям наших бійців.Це здача територій і громадян *****.Це держзрада
 показать весь комментарий
 
Сегодня не начнётся/ начнётся завтра? Обезьяны на той стороне может чего не дополняло? А возможно, обезьяны на ую вертели все договорённости потому, что за посидеть не стреляя никто не платит?! Так кому это выгодно в конце концов? Барыге, не?
 показать весь комментарий
 
Я ніколи і подумати не міг, що ось так закінчиться війна з рашкою.
 показать весь комментарий
 
 
более циничной власти в Украине еще не было,

Глава комитета Парламента по международным отношениям, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что у Киева уже нет возможности отказаться от соблюдения условий скандальной "формулы Штайнмайера", пишет Диалог.UA.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/191350_1570440145
 показать весь комментарий
 
Навіть у галімих мінських угодах першим пунктом написано перемир'я і відсутність обстрілів, а другим - обмін полоненими всіх на всіх. Поки ці умови не виконані ні про яке розведення (а тим паче - вибори) навіть розмов бути не може!

Щоб починати хоч якісь переговори, треба щоб хоча б 30 днів (а краще 60) на Донбасі не було ЖОДНОГО пострілу. Поки цього немає - в дупу переговори!
 показать весь комментарий
 
 
О, сьогодні у ***** день народження ізхмиздовиповзання?
Користуючись нагодою, хочу принести глибокі вітання з цього приводу:

Через обстріли Петровського та Золотого розведення сил і засобів сьогодні не розпочнеться, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6311
 показать весь комментарий
 
Хитрожопые ЗЕ и Богдан запустили всех своих прикормленных собачат ( Пристайко, Кулеба и т д ) ЗАЬАЛТЫВАТЬ ТЕМУ ПРО ФОРМУЛУ.
Как назначать на денежные потоки- так фио кацапские и еврейские
Как ПОДПИСЫВАТЬ ПРЕДАТЕЛЬСКУБ КАПИТУЛЯЦИЮ - так прикрываются украинскими фамилиями
Иуды
 показать весь комментарий
 
Может они не слышали про формулу зелёнки?
 показать весь комментарий
 
Так еле ж удержали гидранта, чтобы он в Луганск не сбежал!- нужно было бы отпустить чтобы он заходиться с чертами!
 показать весь комментарий
 
ничего, 7 дней сократят до 7 часов. зе-кидалы потом объяснят почему так
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх