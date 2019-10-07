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 Политика Украины
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Все про:МИД (5152) нормандская четверка (703) Пристайко (209)

 Даты проведения встречи в "нормандском формате" еще нет, - Пристайко

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) еще не определена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Даты Нормандского формата ещё нет", - сказал Пристайко журналистам на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

При этом, по его словам, все стороны переговорного процесса готовы к встрече.

"Все условия выполнены. Ищем приемлемую дату. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их озвучивать, пока не будет согласования всех сторон", - рассказал Пристайко.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152471
 
 
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Моника -так значит завтра на том же месте в тот же час?
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Будет. А Порошенко туда тоже в своих кавайных джинсиках припрётся?
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У партии слуга народа появилось новое прозвище- ростовчане.
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Не успеют добежать - судьба Чаушеску всё-таки правильнее. Янек хоть до войны сбежал, А зебобики за налоги укринцев собираются им еще ярмо на шею повесить
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Румыны собирались миллионами на Майданы . Нельзя недооценивать украинцев, Израильские холуи .
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Звичайно що нема, бо якщо ви і надалі будете пропіхувати план капітуляції, то до вас с шмаркачем прийде північний звір (пісец)
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Хоть бы ее и не было. Это будет не "нормандский формат",а "формат опускания паяца".
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Что б даты встреч четко были кацапье надо пороть по -настоящему.У этих кремлевских скотов есть только инстинкты.
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С нетерпением ожидаю эту встречу...уже и попкорн купил...прикольно будет посмотреть как зебобик в очередной раз лизнет ботинок *****...
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