 Даты проведения встречи в "нормандском формате" еще нет, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Даты Нормандского формата ещё нет", - сказал Пристайко журналистам на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

При этом, по его словам, все стороны переговорного процесса готовы к встрече.

"Все условия выполнены. Ищем приемлемую дату. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их озвучивать, пока не будет согласования всех сторон", - рассказал Пристайко.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате.

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