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 Политика Украины
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Все про:админреформа (135) децентрализация (440) Корниенко (43)

 Наша цель - обеспечить Центр предоставления админуслуг в каждой громаде, - Корниенко о децентрализации

В парламентской фракции "Слуга народа" нацелены в рамках децентрализации обеспечить работу Центра предоставления административных услуг в каждой новосозданной громаде.

"Мы хотим в рамках децентрализации реализовать подпроект "тотальной ЦНАПизации". Наша цель – обеспечить в каждой новосозданной громаде ЦНАП (Центр предоставления административных услуг. - Ред.), а в нем реализовывать по максимуму услуги, которые возможно спустить на его уровень. Чтобы у человека не было постоянной потребности выезжать в районный или областной центр", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Корниенко также отметил, что в будущем вполне реальным является "спустить" часть услуг на старост.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новое админтерустройство будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, - Корниенко

"Следующий уровень, – немного на будущее, но тоже реально, – спустить часть этих услуг на старост. Чтобы староста села мог, к примеру, выдавать свидетельство о смерти, о рождении, регистрировать браки, регистрировать бизнес прямо в селе", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3152470
 
 
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с такой рожей как у корниенко - можно проводить только федерализацию..
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п.с. "...староста села мог, к примеру, выдавать свидетельство о смерти, о рождении, регистрировать браки, регистрировать бизнес прямо в селе.."

уфф, старосты будут рады.. регистрировать бизнес в селе))
- А ну-ка, Параска, регистрируй свой бизнес!
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От тільки це почали робити і багато де зробили ДО вас, і за кошти USAID, а з боку "слуг народу" поки що допомоги громадам нуль.
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Чому всі узеленські не голені, як бомжари?
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Представляю эту харю в "Центре предоставления админуслуг"-кружка пива, тарань, банка из под кофе с окурками, перегар....
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Свой судья, шериф, мер и податки. А чиновникам платить по договору с громадами.И геть
вид корыта.
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