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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11248) программа (143) Гончарук_Алексей (149) Василевская-Смаглюк (2)

 "В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп СН Василевская-Смаглюк

В программе деятельности Кабмина хотелось увидеть четкие сроки и цели, какие законопроекты мы должны будем принять, какие новые органы создать или ликвидировать, как это вообще должно происходить. И, конечно, обоснования всем цифрам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Нардеп считает, что в проамме кабмина не хватает конкретики, четких сроков и целей.

"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал. На встрече депутатов с правительством спросила у Гончарука: "Почему мы станем болеть на 10% меньше сердечно-сосудистыми заболеваниями и на 20% онкологией и почему у нас воздух очистится на 20%? Я хочу, чтобы он очистился на 73%. Откуда вообще такие цифры, с чего вы их взяли?". Это похоже на "за все хорошее против всего плохого". И дело тут не в статистике, как раз Укрстат работает по лучшим мировым стандартам. Дело в том, как будут достигаться те или иные проценты? Где план?" - заявила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, Гончарук объяснил, что к каждому пункту плана будет прилагаться документ, который еще предстоит разработать. Там и будет якобы выписано, как достичь всего, что запланировано.

"Но зачем нам программа без конкретики? В программе хотелось увидеть четкие сроки и цели, какие законопроекты мы должны будем принять, какие новые органы создать или ликвидировать, как это вообще должно происходить. И, конечно, обоснования всем цифрам", - отметила нардеп.

"Ко мне после встречи подошел Владислав Криклий с вопросом: "Оль, ну почему вы нас все время критикуете?" Я его очень уважаю, но честно сказала: "Ну как можно было подать такой план? Это же позорище". Пообщалась и с другим министром. Она мне объяснила, что они собирались подать Гончаруку свои предложения с планом реализации, но он сказал, что этого не нужно делать. Если образно перевести поручение Гончарука министрам, то все выглядит примерно так: напишите мне сочинение на тему "Как я проведу следующие 5 лет". Но если мы это примем, вы же понимаете, что на год у правительства иммунитет", - рассказала Василевская-Смаглюк.

На вопрос, почему обошли вопрос деокупации Крыма и реинтеграции Донбаса, нардеп ответила: "Мне кажется, потому что еще непонятно, как должно быть. Все зависит от переговоров в Нормандском формате, как пройдет следующий процесс передачи пленных и так далее. И первую скрипку тут играет Офис Президента и парламент, а не Кабмин".

По словам нардепа, в программе правительства ее "больше интересовали Минэкономики, Минфин, Минздрав, Минэкологии, все то, о чем спрашивают люди".

Полный текст интервью с Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.

Напомним, на сайте Верховной Рады обнародовали Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

4 октября премьер-министр Алексей Гончарук представлял программу в Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Чего греха таить? Я могла бы уже за месяц работы в ВР нелегальным миллионером стать", - нардеп Василевская-Смаглюк

Источник: https://censor.net.ua/n3152469
 
   
 Топ комментарии
 
Авжєж...
Цікаво спостерігати за "еволюцією" ЗЕботів від "торгівлянакровізокупантомредути" до "винехочетезакінченнявійни!", "штанмайєар і розведення-це мир"...Як таке вкладається і співіснує в головах?...
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Цікаво чия це повія від наркоманів? Хто в курсах відпишіться.
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мне тоже интересно, какой наркоман под такой новостью написал такой пост
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Оказывается, на время протеста, наркоман Богдан сбежал в Турцию, а наркоман Зеленский прятался у Авакова на базе Нацгвардии

P,S. А ты где прятался пидарок? Напиши сваой адресок - я буду мимо проходить тебе горлышко перережу или прострелю. Как ты хочешь сдохнуть, наркоша ЗЕчмо?
"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп СН Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1621 "В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп СН Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6034
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там где заканчиваются аргументы - начинаются угрозы, правда ведь?)
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МистерАлексиус, гнилозубый, только мокшанские ******** как ты употребляют слово ведь.

Попадись ты мне в руки - я бы тебя заживо обоссал до смерти.
Чурка мокшанская. откуда ты рвань обоссаная?
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м-да, серьезно вас бомбит, аж страшно за вас
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МистерАлексиус, слы. так откуда ты гнилозубый мокшанский поклонник ЗЕленой Сопли?
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я из киева. а ты?
И я не поклонник зеленой сопли. Я задолбался читать оскорбления в интернете, особенно на адрес тех людей, которые такого не заслуживают. Особенно от тех, кто кроме оскорблений, ничего по существу сказать не может. Но время расставит все по местам.
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Мокшанский киевлянин который употребляет в разговорах чисто угро-финские выражения- правда ведь?)

Слы, азиатский ******, где ты в Киеве обитаешь, беззубый?
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Вам краще "чи не правда"?) можете заканчивать этот спектакль с угрозами расправы. Всем со стороны все видно и понятно, кто есть кто))
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благодаря вам пополнил список оскорблений, спасибо)))
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Напомнило песню )) - Не..Ну все понятно...Но шо конкретно ? )))
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Авжєж...
Цікаво спостерігати за "еволюцією" ЗЕботів від "торгівлянакровізокупантомредути" до "винехочетезакінченнявійни!", "штанмайєар і розведення-це мир"...Як таке вкладається і співіснує в головах?...
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кабміну не вистачає чарівної палички.
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не нравится план правительства ? - кури свой !
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Чого цієї курки так багато сьогодні?
Кому воно треба...
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Где план?" - заявила Василевская-Смаглюк.

Здається вже скурили "В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6949
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Правильно . Деньги с налогов не должны иди на образования, а на пенсии для евреев в Израили
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Суть: "лавухи нетутя - кудой прешься, нищеброд? на складьі иди, тама грузчики надоть!"
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Президент Украины Зеленский поздравил голосовавших за него учителей с Днём учителя:"В целом план действий, предложенный правительством, меня разочаровал", - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4942
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Чувствуют крыси что корабль пойдёт на дно и бежать ?
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Буга-га... Якби повітря очистилося на 73%. Про що це вона? Співпадіння?
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Элементарные истины, кторые Ганчарук не воспринимает и от этого пустота.
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Не читаючи жодне з варнякань цієї мавпи: ти - ідіотка, кругла і повна, бо злигалася з кодлом.
Вступити в служки уродів - діагноз, який не лікується, істоти вляпалися на все життя.
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Беня дал денег Бутусову или что? Чего её целый день тут нам парят. Она голосует на каждом важном голосовании одинаково с дубинским и бужанским и часто противоположно всей остальной зеленой фракции, потому что эта компашка часть от беня-аваков
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Эти с 1+1 прям отряд диверсантов в слуге народа)))
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всю программу можно назвать популизм для лохов
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