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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (447) Зеленский (3154) расследование (2577) США (15535)

 Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать со Штатами и совместно расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, если американская прокуратура обратится с соответствующим официальным запросом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью японскому агентству Kyodo. Издание пересказывает слова Зеленского.

"Он (Зеленский. - Ред.) также сказал Трампу, что если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве, в соответствии с внутренним законодательством Украина может начать расследование путем создания совместного следственного комитета", - пишет Kyodo.

По утверждению агентства, Зеленский также добавил, что в соответствии с Конституцией Украины президент не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам рассматривать конкретные дела.

Зеленский также отрицает, что президент США Дональд Трамп подталкивал его к расследованию против Байдена.

"На меня никогда не оказывали давления, и не было никаких условий для проведения встречи с Трампом или получения оружия взамен", - сказал Зеленский.

Зеленский также сказал, что "Украина не должна быть втянута в скандалы, связанные с президентскими выборами", отметив, что каждая сторона публикует информацию в своих личных интересах.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3152467
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленскому сейчас только планы на будущее строить.
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Зеленскому сейчас только планы на будущее строить.
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Нам щодо Байдена, здається по байдену, чи по барабану. Мазь для лижів і лижі вже купив, Вова? Зеленский заявил, что Украина готова создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - Kyodo - Цензор.НЕТ 8381
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Там Мандель вже приготувала тривожний чумадан і змастила лижі.
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пока богдан из турции не вернется - от зели будут разве что разговоры о "плане" Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 4436..
Оно и о "плане Шт." думает как о хитром таком наркотике из Германии
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Зе! Куда ты лезешь? Я тебя на американские разборки не уполномачивал.!Ты чей президент?
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Вова со своим карманным генпрокурором сильно лоханулся.
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Язык как помело,нажаловалось Трампу что Европа мало денег дает к тому же
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Такім людям необхідно просто казати, що вони дебіли тільки тому,що вони не в курсі! Куди ви пілять лізите, рагулі?! Тепер кожному видно що вами керують кацапи!
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Молодец! Требуй безвиз взамен помощи Зеленский заявил, что Украина готова создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - Kyodo - Цензор.НЕТ 2693. Хотя они что-то уже об этом говорили. У Украины в руках все карты.
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а якщо на виборах виграють деми ти що напишеш?
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Шо? Я казав, шо Байден - лайно??? Ні, так я ж в хорошому сенсі...
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Он срочно создаст совместную комиссию по расследованию давления Трампа...
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Я понимаю, что Зеленский имеет право говорить от имени всей Украины. Вопрос в другом - надо ли Украине встревать в разборки в Белом доме. При любом развороте имиджа Украине это не прибавит
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Не всей . Лично я ему такого права не давал . Он имеет право говорить лишь от имени 73% идиотов . Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 9367 .
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Нет, не надо. В интервью соственно Зеля об этом и сказал и был достаточно осторожным.
А вот в разговоре с Трампом вместо дипломатии проявил глупость и разбрасывание понтами вместо дипломатических ответов.
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Зеленский когда нибудь потребует от США выполнения их обязательств по будапештскому меморандуму или так и будет телефонным поддакивателем Трампу?
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«Зеленскій патрєбуєт..:»- він в своїх дітей тільки може «патрєбовать».
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Не може. Він сам казав, що його шестирічний синуля на нього тисне
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а почему Яценюк с Порошенко не потребовали? Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 1343
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Ну я тоже так думаю что и их в тюрьму вместе с Кучмой за невыполнение законов. И т к Зеленский как и они не выполняет законы его тоже к ответственности.
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Рукоплещу. Только этот комитет должен оставаться в Украине на постоянной основе. И применяться ко всем коррупционным делам. Раз уж решились.
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Дурень.. А раптом Байден переможе ?
Куди ти сунеш, блазню ?
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Видимо, Зеленский добивается санкций... против Украины.
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И что? топили против Трампа, а он победил, и что с того? топили бы за него - лучше жить стали бы? не те масштабы, чтобы на них глобально влиять.
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Собственно тут все верно сказал:

"если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве, в соответствии с внутренним законодательством Украина может начать расследование путем создания совместного следственного комитета"

Ничего лишнего - съехал на официальное обращение американской прокуратуры. Тут все верно сказал...если бы еще в разговоре с Трампом не наколотил дурных понтов...
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МОНИКА!
Трамп уже сказал на весь мир...что с тобой даже говорит не хотел!)))

Заставили...
Геополитик ты наш..
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хтось ще сподівається, що Моніка зможе стати нормальним політиком?
Рейган з грайливим ротиком, мля
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Моника Зеленски таки соснула. Не удержалась. Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 8733

Вот только импичмент грозит не Байдену, а тому, кому Моника отсосала.
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Ойвсьо!!! Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 495 Моника Зеленски - вершилка судеб в геополитике.
Галантерейщик и кардинал - это сила!!!
Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 9469
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И тут ЗЕня выдает в ответ...
- Дональд...я плавно становлюсь на колени....
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Пускай же говорять собаки:
"Ай, Моника! Знать она сильна,
Что лает на Осла"

😃
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Видать скоро всей страной будем курить гаванскую сигару... может кожаную
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Украина поможет США.
Всё ок.
И если байден не виноват то
И боятцо ему не чего.
Вот пэдру,то да..
Судьба лазаренка светит пэдру.
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Что вы собрались расследовать - зарплату работника частной фирмы ?
Или защищать продажного экс прокурора Шокина ?
На кого только Шокин не наезжал, обломал зубы аж об сына Байдена ...
Зеленский на стороне Шокина - кто бы сомневался .
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Всё правильно делает Зеленский. Сейчас он поможет Трайпу посадить коррупционера Байдена, потом Трамп поможет Зеленскому швырнуть за решётку коррупционера Порошенко. Вот это вот и есть международное сотрудничество, а не ваши ПАСЕшные глубокие озабоченности и серьёзные обеспокоенности.
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о,румынский кацап Зеленский заявил о готовности создать совместный со Штатами следственный комитет по делу Байдена, - СМИ - Цензор.НЕТ 8631.будете с зелебеней и ****** кочевряжить-будет как с чаушеску
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Судя по реакции Зелебени (точнее, по её отсутствию), он вчерашний перформанс вашей восьмипроцетной отары вообще не заметил
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Скорее, мечты о светлом будущем, которое вряд ли наступит.
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Трампу плевать на Украину со всеми Порошенками.
Трампу важно утопить конкурента Байдена и замять свой импичмент.
А Зеленскогму он скажиет: иди к путину садить Порошенка.
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Но что-то ж мы должны получить от Трампа, если таки поможем ему такого опасного соперника слить в унитаз. Явно ж не просто так ссоримся с демократами. Как только они вернутся к власти, они это Украине обязательно припомнят.
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Членограй не бачить що отримає пенделя від народу і злетить з табуретки.
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гібридний,ти скоріше злитиш з дивана ніж Зе з табуретки,бо пьєтро вже довонявся.
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Моніка стабільно піддавлює трампового самовисуванця.
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Ну будем смотреть захочет США расследовать дело или нет
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Своим заявлением Зе помогает Трампу избежать импичмента и остаться на второй срок, что крайне не выгодно Украине.
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Самолюбование и отвага
Смотрите.
Люди искусства - а мы для простоты приравняем "Квартал 95" к искусству, хотя в меня сейчас плюнули Луи Си Кей и все живые Пайтоны...
Люди искусства, они по большому счёту делятся на две категории.
Одни - художники. Вторые - артисты.
И первые и другие могут быть хорошими или плохими, успешными или нет, но между ними есть большая разница.

Первые занимаются своим делом потому, что нравится процесс, и/или потому, что они не могут им не заниматься.
Вторые занимаются своим делом потому, что им нравится результат. Аплодисменты, интервью, поклонницы кидают лифчики, вотэтовсё.

Если это понять, то становится ясно, почему некоторые творческие люди в момент успеха совершают странные поступки. Почему у молодого Майка Олдфилда после оглушительного успеха отъехала крыша, и он много лет не выступал, и в целом вёл затворнический образ жизни. Почему Фил Шульман ушёл из Gentle Giant (вы, возможно, не знаете, что это, но история прогрессивного рока делится на "после Gentle Giant" и "да ну, ***** какая-то") - почему он ушёл из группы и стал учителем музыки в школе.
Потому что они принадлежали к первой категории.

У первых локус контроля, как правило, внутри. У вторых - как правило вовне.
И главное: вторые, как правило, зависимы от валидации, то есть одобрения извне. Первые, как правило, ложили на валидацию болт.

Владимир Зеленский, несомненно, относится ко второй категории. Будучи успешным комиком, он исключительно зависим от одобрения аудитории - от одобрения и валидации извне.

Сейчас, находясь в роли президента страны, он поменялся примерно ... никак. Он исключительно зависим от того, как его оценивают окружающие. Избиратели. Депутаты. Трамп. Путин.

Когда вы поймёте это, или примете за рабочую гипотезу, автоматически появится логика и смысл во многих вещах, которые мы наблюдаем:

- Почему Зеленскому создают "тёплую ванну", в которой журналисты не задают неудобных вопросов, а в стране никаких протестов, всё отлично?
Потому что у него крайне высока потребность в валидации.

- Почему Зеленский заискивает перед Трампом? Почему так важна встреча с ним?
Потому что у него крайне высока потребность в валидации.

- Почему было открыто уголовное дело про ролик, где Зеленского сбивает машина?
Потому что ему обидно. Потому что у него крайне высока потребность в валидации.

- Почему Зеленский так ненавидит Порошенко?
Потому что тот не принимал Зеленского всерьёз. А у него крайне высока потребность в валидации.

- Почему Зеленский отдал этого какеготама, просрав позиции в деле МН17, и готов был на всё, чтобы вернуть пленных?
Потому что он хочет быть успешным. Особенно в той области, где "не справился" Порошенко, который Зеленского обидел. Потому что у него крайне высока потребность в валидации.

- Почему Зеленский так хочет любой ценой добиться мира, даже если придётся просрать страну?
Потому что он хочет быть успешным. Особенно в той области, где "не справился" Порошенко, который Зеленского обидел. Потому что у него крайне высока потребность в валидации.

- Почему Зеленский занимается х.....нёй и вычитывает шутки "Квартала" про себя, вместо того, чтобы заниматься делом?
Потому что у него крайне высока потребность в валидации.

И так далее. Вот прямо чуть ли не все странные поступки объясняются одними и теми же словами.
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И если это я понимаю, то будьте спокойны, это понимают и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Москве.
И это будут использовать. И будут его нагибать и им манипулировать. И от этого нет защиты, кроме 12 месяцев психотерапии, инсайты, личностный рост, вотэтовсё.

И каждый раз, когда он будет чувствовать, что его прокинули, что им воспользовался Трамп или Путин, будет только хуже, потому что потребность в валидации будет возрастать, как и стресс от неудовлетворённых амбиций.
Зеленський заявив про готовність створити спільний зі Штатами слідчий комітет у справі Байдена, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6033

Что из этого следует?

1. С уличными протестами президент Зеленский и его команда будут идти по всем нам хорошо знакомым стадиям модели Кюблер-Росс, чи как там её. Denial, Anger, Bargaining, Depression ... и пятой возможно не будет, нам ***** будет на четвёртой, с недееспособным президентом.
Отрицание, Гнев, Торг, Депрессия, и только потом Принятие, но это не точно.

Прямо сейчас мы наглядно наблюдаем первую стадию: Отрицание. Мы наблюдаем её в последнем ролике Зеленского, мы наблюдаем её в постах Богдана, мы будем наблюдать её на телеканале 1+1, где нам расскажут, что всё отлично, и в отсутствии реакции Банковой.

Здесь важно понимать, что стадия "Торг" не будет предполагать собственно торгов с протестующими. Она будет предполагать торг - признавать сам факт их существования, или нет.

2. Уличные протесты не являются эффективным методом давления на Зеленского, поскольку в этом сценарии в принципе нет развития событий, где он получил бы необходимую валидацию. Грубо говоря, что бы он ни сделал, он не будет чувствовать, что его похвалили, одобряют и не получит нужной ему валидации.

3. Не существует реального сценария, при котором Зеленский бы получил поддержку 25%, заняв бескомпромиссную позицию и превратившись в "ястреба", такой себе косплей кровавого Пастора. Понятно, почему это нереально? Это не даст валидации 75% и валидации авторитетных для Зеленского мировых лидеров.

Кроме того, важно понимать, что Зеленский нацелен на instant gratification - немедленное получение удовлетворяющего результата. Сценарий "зато когда-нибудь потом меня канонизируют и напечатают портрет на деньгах", который удовлетворял Порошенко, здесь неприемлем - результат нужен сразу, немедленно, сейчас. Это было хорошо видно на примере обмена пленными: стратегические выигрыши мгновенно и без раздумий приносятся в жертву сиюминутному выигрышу.

4. Стадия отрицания может тянуться очень долго и очень масштабно, учитывая опыт пиарщиков Зекоманды в построении виртуальных реальностей. И упорство в решении этой задачи. Вплоть до того, что, возможно, будут арестовывать за посты в соцсетях, чтобы не портили картинку успешного президентства.
*
Что же в таком случае нужно делать и как строить стратегию поведения?
Понятия не имею.

Владимир Завгородний
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Комитет по подписи Кучмы под штайнмаеровской капитуляцией создай, головнокомандувач.
За что погибли 13 тысяч солдат и офицеров ВСУ ?
За "внутренний конфликт с шахтёрами и парикмахерами" что ли ?
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МОНИКА!
куда ты лезешь наркоша притрушеный?
Не хватало Украине еще врагов в лице Демократов США!!!

ДОЛ..Б ТЫ МЕЛКИЙ!!!
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Так могут и до Лолиты Мальдивской добраться...
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Моника, Трамп не Лукашенко с ******. Изберут другого президента (не дай бог для тебя Байдена), и ты окажешься в дураках. В принципе, ты уже в дураках с первого твоего дня на посту президента. Единственный минус, что ты всю Украину на дно тянешь.
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"По утверждению агентства, Зеленский также добавил, что в соответствии с Конституцией Украины президент не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам рассматривать конкретные дела."
а как же "100% свой человек"?!
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mozet nenado vmesivatsia.Amerikancy vobce togda nebudet imet s vami del.Vam eto nado?
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ох!бл! чисто перец! куда ты лезешь безпородный?
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