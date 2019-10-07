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 Политика Украины
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Все про:Кулеба Дмитрий (178) Формула Штайнмайера (76)

 "Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба

Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не стоит расценивать как установление мира с Россией.

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил на встрече с бизнес-сообществом в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи",- сказал Кулеба.

По его убеждению, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что РФ и в дальнейшем будет пытаться мешать Украине в развитии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко

"Страгтегическая цель России - разворот Украины, наша стратегическая цель - продолжение курса. Это как ваши конкуренты, их цель задавить вас на рынке, но это не означает, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавила, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричны", - сказал чиновник.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3152466
 
 
 Топ комментарии
 
К власти пришли аферисты высочайшей квалификации. Столько еще интересного впереди.
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2019 - 102,57 млрд.

2020 - 102.55 млрд.
Вперше за 5 років бюджет МО не зростає, з урахуванням інфляції зменшується.
Все що потрібно знати про оборону країни від зебілів.
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А они никуда и не уходили с 1990 года.
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К власти пришли аферисты высочайшей квалификации. Столько еще интересного впереди.
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А они никуда и не уходили с 1990 года.
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А до них були святі правидники під керівництвом Святого Петра, так?
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Реакция на фразу "При Порохе такого не было"

1. ааа, очередной порохобот! Вали куда подальше.
2. да нее, всё норм, это порохоботы опять Зелю обсирают
3. смешно, конечно, но и правда не было...
4. уже не смешно ни куя! Хватит такое творить в стране!
5. бл-ть да это же полный п-ц! Верните суки Пороха!
"Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2441 "Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5558
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Полагаете, население уже дозрело до 5-го пункта ? Вряд ли. Они скорее всего застряли на 3-м.
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Да мне кажется пункт 4 уже.
Но проблема в том, что когда будет 5 пункт будет уже поздно что-то менять...
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Никто и не сомневается в том,что вековой враг будет гадить. Но у этого гада есть одно больное место - коррупция и самодурство. И чтобы победить его,нужно самим от этого избавиться.
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чёт не понял а что с Россией война ?? а военное положение объявят ? а когда бомбить будут ?
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Кулеба - наивный идиот. Поставишь подпись под формулой и все века тебя будут проклинать украинцы как проклинают Хмельницкого
И выражение появится " ШО ТЫ КУЛЕБИШЬ, предатель. Или НЕ КУЛЕБЬ "
А Беня тем временем денежки считает 😀😀😀
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2019 - 102,57 млрд.

2020 - 102.55 млрд.
Вперше за 5 років бюджет МО не зростає, з урахуванням інфляції зменшується.
Все що потрібно знати про оборону країни від зебілів.
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Вчера в теме Впомощь кабмину изучала танки

"Соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5870
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Из современных танков достойные последний Леопард и Меркава. Есть ещё кацапская Армата, но она немного не подходит. "Угода щодо Донбасу і мир з Росією - це різні речі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6806
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ПРАВИТЕЛЬСТВА ЦИВВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН ТРАТЯТ НАЛОГИ ГРАЖДАН НА ИХ ЗАЩИТУ.
А в Украине на беню из израиля
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ХОЧЕШЬ МИРА - ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ.
НОзеленык бобики хотят выступать на сцене хремля с белым флагом
и надеются еще выжить
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договоренности с кацапстаном о судьбе територии Украины...хм...
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Звісно, ідіоте. Миру з рашкою ніколи не буде. Буде наша капітуляція вашими ручками.
ВИРОДКИ !
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Соглашение по дамбасу и все? А разве ето не соглашение по всей Украине? Фактически ето соглашение на федерализацию всей Украины и в результате разворот Украины на 180 градусов. С дня подписания Украина становится федеративной республикой и без согласия днр и лнр не имеет права вступать ни в ЕС ни в НАТО.
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Конечно, ведь это - возвращение блудных сыновей, которые решили почудить, это не агрессия паРаши....
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Трепло поганое, ответь: кто будет платить $ 200 лярдов за восстановление Донбасса ?
И кто виноват в гибели 13 тысяч солдат и офицеров ВСУ ? Шахтёры и парикмахеры донецкие что ли ?
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Надо всем выходить на майдан и требовать отставки всех этих жуликов!!!
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