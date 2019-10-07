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Все про:контрразведка (149) СБУ (13898) ФСБ (1388)

 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ

Контрразведчики СБУ продолжают разоблачать попытки вербовки украинцев спецслужбами РФ для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, оперативники установили, что в мае 2019 г. во время пересечения государственной границы на КПП "Новоазовск" жителя Хмельницкой области задержали представители пограничной службы ФСБ РФ.

"Угрожая уголовным преследованием за надуманные правонарушения, представители иностранной спецслужбы заставили нашего соотечественника согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Мужчина под давлением подписал согласие на сотрудничество с органами ФСБ РФ, получил псевдоним и инструкции. Связь с куратором должен был поддерживать через телефонное приложение. Ему приказали собирать персональную и служебную информацию о сотрудниках Управления СБУ в Хмельницкой области и о местах дислокации военных объектов в регионе.

Однако, вернувшись домой, он проигнорировал задачи, обратился в СБУ и подробно рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученные поручения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ фиксирует всплеск незаконных задержаний украинцев спецслужбами РФ

Отмечается, что Хмельницкий горрайонный суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"СБУ еще раз предупреждает, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой украинский гражданин и призывает воздержаться от поездок в страны-агрессора", - подчеркнули в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3152462
 
   
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А зебілам все формула Штанмайера довподоби Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 9321 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 7559
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Чому Цензор не озвучує:
Міністр економіки Тимофій Милованов, вчитель слуг в Трускавці:
"Меня никогда не интересовала особо Украина…, Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать"
З усіх малоросів 73 обрали найяскравіших.
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а шо не так?
країнами агресора є Придністров'я, Абхазія, Білорусь і інше ОРДЛО
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Пздц, блд!
Питання, хто дав завдання наркоману, на кого воно реально працює, що так жопу рве про продаж землі?!
І ********** це питання по всім зустрічам, які він так ненавидить, і по всіх телеканалах, витрачаючи час, що він не переносить!
Цим виродкам, дали завдання знищити Україну!
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А шош ти казав що лавочник мій гетьман, називаючи мене порохоскотом?
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А зебілам все формула Штанмайера довподоби Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 9321 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 7559
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може вже пора починати викривати кадровиків ФСБ на нашій теріторії, а не їх жертв?
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"воздержаться от поездок в страны-агрессора"
Это СБУ такой текст напечатал?
Долго, видать, бухали накануне🤕
Не закусывали совсем. В клавиши не попадают.
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а шо не так?
країнами агресора є Придністров'я, Абхазія, Білорусь і інше ОРДЛО
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Согласен, но тогда будет "в страны-агрессоры"
Кроме того - вы считаете Абхазию и Приднестровье сформировавшимися странами?
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Чому Цензор не озвучує:
Міністр економіки Тимофій Милованов, вчитель слуг в Трускавці:
"Меня никогда не интересовала особо Украина…, Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать"
З усіх малоросів 73 обрали найяскравіших.
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Відразу відчуваєш, що на підході економічні реформи, зростання економіки та збільшення ВВП на 40%. ....
Прямо жоп-й чуєш наближення кінця епохи бідності.

ЗЕбіли, дайош п'ятiлетку за трi месяца... Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жителя Хмельниччини спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 1558
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портнова когда разоблачит вместе с разумковим и богданкой-буряткой?!
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"...в очередь, сукины дети"(с) - сразу после зе..
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Вообще то надо было информацию давать, да только не ту. Указывать ложные сообщения о размещении аэродромов, ракетных баз, подземных центрах управления и тд.
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Ага 🤭
Ракетные базы и аэродромы определяются только с помощью таких агентов из Хмельницкого))
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//// бинго Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування жителя Хмельниччини спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 3036...
Двое мужчин пострадали в результате конфликта в Стерлитамаке (РФ) возле ночного клуба "Синтез". Повздорили посетители, которых не пускали в заведение, и охранники.
При этом последние открыли стрельбу из травматического оружия.
Пострадавшие отправились в травмпункт. Однако, как сообщает ГТРК "Башкортостан", через некоторое время туда ввалились 7-8 неизвестных и начали избивать пострадавших у ночного клуба. В настоящее время по данному делу проводится проверка
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Эта новость имеет отношение к контрразведке СБУ. Наверное.
Но какое?
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