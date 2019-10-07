 Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Хмельнитчины спецслужбами РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, оперативники установили, что в мае 2019 г. во время пересечения государственной границы на КПП "Новоазовск" жителя Хмельницкой области задержали представители пограничной службы ФСБ РФ.

"Угрожая уголовным преследованием за надуманные правонарушения, представители иностранной спецслужбы заставили нашего соотечественника согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Мужчина под давлением подписал согласие на сотрудничество с органами ФСБ РФ, получил псевдоним и инструкции. Связь с куратором должен был поддерживать через телефонное приложение. Ему приказали собирать персональную и служебную информацию о сотрудниках Управления СБУ в Хмельницкой области и о местах дислокации военных объектов в регионе.

Однако, вернувшись домой, он проигнорировал задачи, обратился в СБУ и подробно рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученные поручения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что Хмельницкий горрайонный суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"СБУ еще раз предупреждает, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой украинский гражданин и призывает воздержаться от поездок в страны-агрессора", - подчеркнули в ведомстве.