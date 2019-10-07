EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  2441  103
Материалы по теме:
Все про:гражданство (1013) депортация (317) Саакашвили (2760) Военная прокуратура (801)

 Военная прокуратура открыла производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года

Главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в феврале 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Главную Военную Прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконном перемещения его через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 г. Согласно указанного заявления открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие месяцы планирую приехать в Грузию, мы теряем родину, - Саакашвили

Военная прокуратура открыла производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года 01

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

28 мая 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3152460
 
   
 Топ комментарии
 
Зачит скоро Порошенко подпалит свой дом и сломает ногу как Гонатрева.
 показать весь комментарий
 
Это только вершина айсберга. Саакашвили всегда был питбулем против кацапов и мошенников. Они хорошо знают его хватку. И США знает. Думаю без них не обошлась эта подача заявления. А значит парашенко списан как ненужный хлам и пойдет в расход.Положив тем самым начало деолигархизации.
 показать весь комментарий
 
как у весей ботовской порохосрани.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Та кто ж тебя научит, ахламон!
Кому это надо)) Живи уже так, ущербное.
 показать весь комментарий
 
Свій до свого по своє - прокуро же бігав з Міхо разом проти бариги , а пішов служити клоуну, який не покинув свій бізнес6 займається вичиткою текстів своєї фабрики Рошен
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх