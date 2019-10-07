 Прокуратура открыла производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Генеральную Прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконном перемещения его через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 г. Согласно указанного заявления открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшие месяцы планирую приехать в Грузию, мы теряем родину, - Саакашвили

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

28 мая 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.