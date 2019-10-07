 Прокуратура открыла производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Генеральную Прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконном перемещения его через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 г. Согласно указанного заявления открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.
12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
28 мая 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
Его завод работал на рашке три года ! Три года он нас позорил, наше первое лицо, платил налоги путлеру. Из-за этого его двуличия и западные санкции были косметическими . Они просто тоже хотели рынок рашки.
Этих позорищ очень много. Как он после перекрытия ордло семенченко вдруг начал визжать , что мы замёрзнем, когда мы уже год якобы получали уголь из Роттердама
Как подавал свет в крым, а его креатура демчишин подписал с рашкой официальный договор, где крым был назван рассейским.
История может подтвердить только то, что порошенко был деструктивным и токсичным для Украины. Он был топовым вором.
Его деятельность должна быть расследована, его место в тюрьме
Він же ж єврей, йому можна!
"Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения.
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций.""
Ты ничтожное г
У "пєрвого ліца" нємає офшорних кмпаній?
Пєрвоє ліцо нє отриувало грошей від кацапів?
Я десь збрехав?
Ні? Отже сказав правду.
А як правда може когось зганьбити? Правда є правда.
Може поданих цитат немає у Талмуді?
Що, є? Так у чому справа?
Свиня Мальдивская поступал соответственно , как свиня Мальдивская, и сейчас так поступает
А кто это не видит, тот либо слепой, либо тупой, либо тролль на зарплате.
Кому это надо)) Живи уже так, ущербное.
Чи то після дози так понесло ?
А тепер зе-банда приплатила, щоб продажне і жадне барило заявочку наклепало ?
Ти все одно погано скінчиш, підлота невдячна.
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html