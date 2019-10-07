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 Прокуратура открыла производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года

Генеральная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в феврале 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Генеральную Прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили. Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и незаконном перемещения его через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 г. Согласно указанного заявления открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

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Прокуратура открыла производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года 01

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

28 мая 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3152460
 
   
 Топ комментарии
 
Зачит скоро Порошенко подпалит свой дом и сломает ногу как Гонатрева.
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Это только вершина айсберга. Саакашвили всегда был питбулем против кацапов и мошенников. Они хорошо знают его хватку. И США знает. Думаю без них не обошлась эта подача заявления. А значит парашенко списан как ненужный хлам и пойдет в расход.Положив тем самым начало деолигархизации.
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Все продовжується істерика з приводу «закрити Пороха»... Дятли вважають, що тим зупинять протестний рух???
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Воно ж збиралося в Грузію повертатись ! Чи на білет вирішив підзаробити ?
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Карлсон зробив з Грузією теж саме, що зараз шмаркля намагається зробити з Україною - признати цаповий анклав в Україні, піти на умови кремля й, по суті, здати країну пуйлу... Звідти й співпраця... Й інтерес карлсона завалити Україну й приїхати у Грузію з гаслом - «бачите, навіть Україна не встояла, а що могла маленька Грузія»... Але маленька Фінляндія колись змогла, тому що була єдина проти ворога...
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Так життя побудовано--той хто краде сам,найбільше кричить про злодіїв, лодирю і тупому не подобається розумний і роботящий (а значить не бідний. А Порошенко єдиний з українських президентів, який не став на коліна перед путіним-фашистом. На його дескритацію кинута вся пропаганда московії,наші олігархи, Наші прихильникі азіатсько- московського міра,наші продажні ЗМІ.а також вся наша вата і тупа біомаса. Вилито тони бруду,брехні, полуправди,фейки. Порошенко великий політик і дипломат.з ним рахувався весь світ--тому і заздрикі підключились до його опорочення. Звичайно були і помилки (їх не буває тільки в тих,хто нічого не робить) Але попри всього він не дав знищити Україну путлером.боровся за віру , мову,армію. вклав СВОЇХ два міліарда грошей в розбудову армії.(який президент України вклав в державу свої кошти?) Тому і злість ,тому і травля,але це був найкращий президент за часів України. Тільки історія це підтвердить.
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Он был лучший президент для свинарчуков и пашинских.
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Но-но! Свинарчуки геніальні спеціалісти! З них знято всі звинуваченняя і вони продовжують працювати, входять у найближче оточення Зє!
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та й путену некисло бабла платив в кацапську казну
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Тупішого за поохобота ще не зустрічав https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotu_v_rossii
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Конечно, говорить одно, а делать другое, и теперь у него амнезия - забыл : что сам топил за и продвигал формулу Штайнмайера , хотел имплементировать ее в Украине .
Его завод работал на рашке три года ! Три года он нас позорил, наше первое лицо, платил налоги путлеру. Из-за этого его двуличия и западные санкции были косметическими . Они просто тоже хотели рынок рашки.
Этих позорищ очень много. Как он после перекрытия ордло семенченко вдруг начал визжать , что мы замёрзнем, когда мы уже год якобы получали уголь из Роттердама
Как подавал свет в крым, а его креатура демчишин подписал с рашкой официальный договор, где крым был назван рассейским.
История может подтвердить только то, что порошенко был деструктивным и токсичным для Украины. Он был топовым вором.
Его деятельность должна быть расследована, его место в тюрьме
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Пєрвоє ліцо єврєйской национальності отримувало гроші на знімання фільмів від рахи, крутило бабло у кацляндії, не платило податків, бо всі фірмочки повязані із зєєєлєю офшорні і нічого!
Він же ж єврей, йому можна!

"Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения.
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций.""
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Жагун, ты ещё и позоришь Украину своим неприкрытым антисемитизмом.
Ты ничтожное г
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Пєрвоє ліцо нє єврєйской национальності?
У "пєрвого ліца" нємає офшорних кмпаній?
Пєрвоє ліцо нє отриувало грошей від кацапів?
Я десь збрехав?
Ні? Отже сказав правду.
А як правда може когось зганьбити? Правда є правда.
Може поданих цитат немає у Талмуді?
Що, є? Так у чому справа?
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Формула Штанмаєра- це саме те що вимагав Лавров. І на що погодився Зеленський.Я розумію що ваша пропаганда націлена саме на розумовий рівень виборців Зеленського, але ж тут не всі такі.
Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 3899
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а шо "не так", порохотвари? мы ж помним КАК это было!
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Я своїм жіночим розумом не допетраю, а до чого тут військова прокуратура? Чи там "свой чєлавєк"?
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Противоправные действия военных рассматривает военная прокуратура.
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Його виперли прикордонники. Хоча ДПСУ під МВС. Не знаю.
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А где сейчас чебурек Уже всех алигархов победил и ушел в запой
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Вчера был на майдане, неделю назад был в Лондоне у своей подельницы гонтаревой, а сейчас, может, да, таки в запое, хотя ж диабет у него((
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кацапка, Татьяна Флай Військова прокуратура відкрила провадження щодо видворення Саакашвілі з України в лютому 2018 року - Цензор.НЕТ 5778 до свого х..ла, ну чого ти таке тупе тут ошиваєся. накати бояри, чи ще рецепт не виписали не заробило?
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Все это позорище, когда президента Грузии , гражданина Украины , с мешком на голове вытащили из Украины на неопознанном самолете- должно быть тщательно расследовано.
Свиня Мальдивская поступал соответственно , как свиня Мальдивская, и сейчас так поступает
А кто это не видит, тот либо слепой, либо тупой, либо тролль на зарплате.
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Если чиновник признает, что выполнял преступный приказ, тоже сядет, если прикрыть начальство не захочет.
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Саака пускай сначала у себя на Родине ситуацию разрулит а потом со своими претензиями лезет.*****\\и эти кацапы,грузины,евреи и другие пройдохи ,учащие нас жить.
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Та кто ж тебя научит, ахламон!
Кому это надо)) Живи уже так, ущербное.
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Свій до свого по своє - прокуро же бігав з Міхо разом проти бариги , а пішов служити клоуну, який не покинув свій бізнес6 займається вичиткою текстів своєї фабрики Рошен
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Чия тепер черга бігати на даху будинку? Чи у Петі є пропелер-гвинтокрил?
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А де цей борець в ті часи, коли здаються інтереси України? Чи він і для цього сюди і приїхав? Все роблять, щоб хоть якусь справу порушити для дураків, бо крадіжок немає. Скрізь брехня. І треба спасати людей з великими вухами хот такими формальними справами.
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а що неаконного, якийсь чурчхел хінкальщик, громадянин якось чужої країни незаконно проник на територію і відповідно незаконно перебував, його віймали і викинули. Все законно. Нехай в Грузію повернеться і там розкаже, що справи проти нього незаконно порушили, ото весело буде, років через багато, як вийде.
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Військова прокуратура замість виявлення ворогів на фронті і в тилу, підготовки матеріалі в міжнародні суди за агресію росії, виконує вказівки портянки і богдана, щоб хоч як насолити Порошенко. Це все що треба знати за використання ресурсів під час війни.
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А кнур же знову був рвався в Грузію рятувать ?
Чи то після дози так понесло ?
А тепер зе-банда приплатила, щоб продажне і жадне барило заявочку наклепало ?
Ти все одно погано скінчиш, підлота невдячна.
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скоро эту зеленую шваль подымут на виллы за такое...надя..ефремов..и т.п. преступления..
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Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратур
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За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
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3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
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СААКАШВИЛИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИТ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019 09:54
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
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вот и правильно. сколько верёвочка не вейся...
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Сколько верёвочка не вейся, Саака должен сесть.
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Саакашвили не сядет. А пе - сядет. А ты копеечный бот.
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Саакашвили заочно приговорен в Грузии к 6 годам тюрьмы
По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
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А шо такое Саахкакшвили? Предатель грузинского народа, осужденный преступник, нарушитель украинской границы, принят на содержание в "Дом терпимости СН". Шо он вообще делает в Украине?
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