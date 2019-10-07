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 "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по энергетической безопасности Европы, - министр энергетики США Перри

Министр энергетики США Рик Перри считает, что газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на энергетическом форуме в Вильнюсе в понедельник.

"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", - сказал Перри .

В результате реализации проекта "Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", заявил он.

Кроме того, по словам министра, газопроводы Nord Stream и Turk Stream ("Турецкий поток"), которые прокладываются из России в Германию и Турцию, "позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину".

В совместной декларации, которую подписали в Вильнюсе Перри и министры Литвы, Латвии и Эстонии, говорится, что США будут оказывать Балтийским странам стратегическую и техническую поддержку и помогут защитить их энергетическую инфраструктуру от кибернетических атак после их отключения от постсоветской системы и синхронизации с сетями Западной Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Дания не выдаст разрешение, то есть другие варианты маршрутов "Северного потока-2", - министр энергетики РФ Новак

В декларации подчеркивается, что сейчас очень важно "повышать кибербезопасность стратегической энергетической инфраструктуры Балтии".

Литва надеется на участие американских предприятий в модернизации компьютерных систем управления энергосетями SCADA, улучшении защиты от вторжения, также планируется обмен специалистами информацией. "Мы хотим застраховаться, чтобы в таких ситуациях иметь и техническую поддержку США", - сказал журналистам литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, за полгода намечается создать платформу сотрудничества специалистов.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил на форуме, что диалог США и Европы в энергетике в настоящее время особенно важен в плане обеспечения безопасности Балтийских стран и Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр энергетики США Перри предлагал включить американцев в совет НАК "Нафтогаз", - Politico

"Фрагментированная инфраструктура, стремящиеся оказывать влияние поставщики энергии и кибернетические вызовы, привлечение инвестиций и модернизация сектора - это вызовы, с которыми сталкиваются многие государств", - сказал Науседа. - Мы стремимся к более диверсифицированному, лучше интегрированному, основанному на инновациях и конкурентному рынку энергии. Нам также нужно общее, основанное на чистой энергии будущее".

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергосистемы и зависимы от российской энергосети. Чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3152459
 
 
 Топ комментарии
 
А какая разница по какой трубе продавать газ? По УкрГТС или по СП-2 ? Или американцы хотят и украинскую ГТС перекрыть и продавать свой газ, но дороже?
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європа продала свої цінності хуйлу
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Европа в безопасности только когда весь газ будет покупать в США и вообще во всем слушаться, как в 1946 году. Только при условии, что США будут иметь 60% мирового ВВП, может быть мировая безопасность.
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особисто для тупорилого повторю -твого рила
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Так не в первой уже. Европа и у ссср покупала энергоресурсы во всю... если бы не эта конченная европейская политика, то совок развалился бы еще раньше.
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Европа рьяно защищает только одни ценности - ЛГБТ.
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А какая разница по какой трубе продавать газ? По УкрГТС или по СП-2 ? Или американцы хотят и украинскую ГТС перекрыть и продавать свой газ, но дороже?
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Естественно, а зачем американцам беспокоиться об украинской ГТС, де-факто работающей на их конкурента на газовом рынке Европы? Понятно, что если они с этого рынка пид@рнут газпрём, то и Украина 3 миллиарда в год потеряет.
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Как говорят в Украине: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Так что они с радостью потеряют 3 миллиарда $ в год. США правда найдут, но это потому что они умные. И это правильно будет.
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Обсудили друг с другом кацапчики свои бредни? В спам.
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Про це і говорять німецькі ЗМІ.
Німеччина будує термінал зрідженого газу та плюс "Північний потік 2"
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Шизики. Взялись комментировать, так почитайте хоть азы по теме!!! СП1 в 2022 закончится, на Южно рюском месторождении было газа на 10 лет. СП2 заменит СП1 и усЁ. Поэтому американцы хотели своим сжиженным заместить растущее потребление ЕС сверх ГТСУ.
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Это где же такое можно почитать? Даже на этом сайте все новости говорят о том, что СП-2 -- это замена УкрГТС. Ссылку пожалуйста.
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Даже, ссылку, где же, как же...? Иди ты Н..., так понятно? Еще раз-Взялись комментировать, так почитайте хоть азы по теме!!! Сунь свое рыло в описание этих проектов, общедоступная информация.Там и маршрут, и запасы и срок эксплуатации. Работай!
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Да, так понятно. Понятно, что никакой информации у тебя нет. По крайней мере достоверной информации. А вот грубить ты умеешь.
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Все Государства думают о собственной выгоде.
Пора и нам задуматься об этом.
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Европа в безопасности только когда весь газ будет покупать в США и вообще во всем слушаться, как в 1946 году. Только при условии, что США будут иметь 60% мирового ВВП, может быть мировая безопасность.
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Увы, это уже малореально. Даже если завалить до нуля рашку - доля мировой экономики среди развитых стран из-за этих жалких процентов не изменится.
Чтоб ВВП Штатов было больше 50% от мирового - может помочь только новая мировая война. Да и не против рашки, а для того, чтобы помножить на ноль потенциалы Китая, Японии, Индии и других стран Двадцатки
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Гансы,эманюэли и им сочувствующие пока не прохавают на своём горбу кацапскую "любовь",лизать им не перестанут.
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Uze dengi vydelini na to s EC po Brell.Nado podkliucytsia s EC rabota idiot.Po gazu my teper pocty vsio pokupajem cerez terminal s Norvegiji zyzeny gaz,no i amerika mozet byt postavcyk N1 zyzenogo gaza
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По газу ви тепер отримуєте все з Росії, тільки дорожче, тому що через термінал.https://baltnews.lt/vilnius_news/20190426/1019083440/Lithuania-Russia-spg-put-plit.html

А відключення від БРЕЛЛ у вас тільки на 2025 рік намічено, і не факт, що відбудеться, тому що Європа зменшує фінансування з 2021 року.
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Da po Brell poxoze tak i budet no dengi ne to sto umensili,a oni uze u nas na ciotu na eto,daze pol goda nazad oni byli.Komentirujte sto sami neznajete.Da Novotek prodajiot no ona ne ruskaja kompanija tam akciji Franciji Total i Kitaja skupleny.Tam oni otkrestilis ot ruskoj vlasti.No oni tolko 10% prodali nam,glavny partnior jest Norvegija u nas po gazu.amerikancy toze vazny no poka s nix my malo kupili
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Газ у Новатек з російських родовищ, але ви можете вважати його французьким. Якби той же газ йшов до вас по трубі, він був би дешевший.
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Da mezdu procim u nas baltnews jest zaprecionaja SMi,poskolku tam tupyje ruskije troli rabotajet "Північний потік-2" завдасть нищівного удару по енергетичній безпеці Європи, - міністр енергетики США Перрі - Цензор.НЕТ 7287
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Балтньюс знаходиться на литовські домені, а хто там у вас що забороняє - вирішуйте самі.
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I ecio nam neklejte rosiju potomu sto oni otstali ot nas na 30 let po urovniu zyzny.Po vsem parametram.
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З Півночі - північний потік, який поставить на коліна євроекономіку, з Півдня - нова хвиля мігрантів. Зсередини - деєвропеїзація Англії з її брекзитом. Що залишиться від Європи?
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А як Північний Потік поставить на коліна євроекономіку, якщо газ по ньому дешевше, і значить європейські товари будуть більш конкурентоспроможними?
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Меркель і Макрон,дуже хочуть кацапського ґазу від військового злочинця путіна*****, тому тиснуть на Україну,щоб ми капітулювали! То хто вони є макрони і меркелі? Посіпаками воєнного злочинця *****.
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Интересную такую гиперлогистику продемонстрировали США с поставками СПГ в Литву - купили СПГ в РФ в "Новатеке" Ямал-СПГ и пригнали газовоз в Литву и там его отгрузили - контрактные обязательства выполнены, ура! Может и Польшу таким же Макаром будут обеспечивать - весело и красиво! Таким же образом США продавали уголь, а действительно, чего гонять сухогрузы через океан, когда вот он уголь под боком и по вполне разумной цене - молодца!
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85% kuplenogo v etom godu gaza Litve jest norvezski gaz.Da jest i Novotek no oni govoriat sto oni privatnaja kompanija i so vlastiu rosiji neimejet del ,otgruzka idiot so Franciji Total kompaniji.To jest tut gaz smeseny alzyr i rosija mozet byt.
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Vy vriote sto my kupili s Jamal.Net kupili so Franciji zavoda terminala.Da mozet byt u nix byl i ruski gaz,no mozet byt i alzyra ili drugoj strani.Total oni prodajut gaz skupaja s raznix stran.Ocen xoroso komentirovat kogda sami nicego neznajete,tolko s ruskix TV info u vas "Північний потік-2" завдасть нищівного удару по енергетичній безпеці Європи, - міністр енергетики США Перрі - Цензор.НЕТ 7216
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Справу можна мати тільки з американцями Європа вже не раз продавала Україну кривавій,концтабірній Московії.
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Американцы, в лице Трампа, уже сказали: решайте с Хутиным все сами. Можете ещё Обаму спросить, при нем Крым отобрали.
Печально, но США тоже уже не мировой полицейский
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Даже у США уже не хватает денег что бы быть мировым полицейским. И для США, и для ЕС главное благополучие своих граждан. Это только страны третьего мира постоянно ведут какие-то "святые войны" - даже в ущерб себе.
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Ну это следствие развития общества потребления. Ещё чуть больше полвека назад западные страны могли пойти в бой за свободу и демократию. Вторая мировая - один из примеров этого. Захват Польши был для Гитлера одним из этапов восстановления довоенных границ империи. Не объяви Франция и Великобритания войну - он бы так и пошел бы на восток.
Сейчас же все решают интересы общества потребления. Никакой западный политик не скажет "я могу обещать вам только пот, кровь и слезы" - его или не изберут, или просто заставят уйти в отставку.
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- слюшай нэ покупай шавурму в этом ларьке - она плохой и луди там плохие ! - а где купить ? - в мой ларёк покупай - пальчики оближещь !
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