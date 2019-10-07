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 Политика Украины
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Все про:выборы (23028) 1+1 (95) Василевская-Смаглюк (2)

 На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая несколько лет проработала на канале "1+1", а этим летом была избрана в Верховную Раду, поделилась историей об атмосфере в коллективе канала во время президентских выборов 2019.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Нардеп подтвердила информацию о том, что большая часть людей не симпатизировала Зеленскому и не воспринимала уклона "Плюсов" в пропаганду.

В ответ на вопрос, правда ли, что в период президентской гонки имели место некоторые трения в коллективе, Василевская-Смаглюк сказала: "Ну, я не могу сказать, что ровно половина была "за", а половина – "против". Или 70% "за" и 30% - "против". Были люди - и это были люди из руководящего состава, и группа из журналистов первого эшелона, которые действительно не воспринимали Зеленского. И да, они злились на другую часть, которая делала сюжеты про Зеленского".

Также нардеп сообщила, что сюжеты о Порошенко были проектами Дубинского.

"то были проекты Дубинского. Я этого не касаюсь, пускай он комментирует…Так вот, я про Зеленского не сделала ни одного сюжета. Ни за, ни против. Я делала сюжеты, когда появились представители новой власти, когда были назначены начальник Генштаба, новый начальник налоговой. Я брала у них интервью и всегда задавала неудобные для новой власти вопросы про связи с тем же Коломойским, например. То есть у меня всегда была полная свобода. Мне не стыдно ни за один свой сюжет", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Полный текст интервью с Ольгой Василевской-Смаглюк читайте здесь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проверка общества на возможное назначение Богдана генпрокурором, - избранный нардеп от "Слуги народа" Василевская-Смаглюк об "отставке" главы ОП. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152458
 
 
 Топ комментарии
 
Эпично! Шлюха Коломойского, пролезшая в парламент на хайпе зекоМанды, переобувается в прыжке! На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 2699

Чёрт, давай складывай мандат и "виходи оттуда, розбійник!"

На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5223
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КЛЮЧЕВОЕ В ЭТОМ ПОНОСЕ ОТ СЛУЖАНКИ....
были журналисты............. теперь они наверное БОМЖИ или Памятники.... На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5898
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Ключове у цієї журналістки: " Я нічого не робила, я нікого не піарила, це все - Дубінскій, а я - чесна!" Нічого на думку не спадає? А мені здається,що служка почала розуміти куди вляпалася і наперед тистарається дитанціюватися від цього всьоно.
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Эпично! Шлюха Коломойского, пролезшая в парламент на хайпе зекоМанды, переобувается в прыжке! На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 2699

Чёрт, давай складывай мандат и "виходи оттуда, розбійник!"

На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5223
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Да он сейчас скажет что это фейк и порохоботы взломали его страницу.
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Прочитав Портнова і не бачу підстав йому не довіряти. Він розуміє, що бурят дилетант в цих справах і його жарти вилізуть йому боком. П'ята точка Портнова підказує йому, що якщо нічого не зміниться, то всю зелень скоро знесуть. Він це вже проходив.

На "1+1" были журналисты, которые не воспринимали Зеленского и злились на тех, кто делает о нем сюжеты, - нардеп Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 5528
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Им бы день простоять да ночь продержаться, а там и суд подойдет, и бене пять с полтахой лярдов за Приват дадут и еще два лярда за его нестерпимые моральные страдания и всю неисчерпаемую скорбь еврейского народа докинут. А что с Украиой будет - им почти по пояс. Так что "скоро знесуть" - их устраивает вполне. Если, конечно, не слишком скоро.
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Верим! Лохотрон работает! Журнашлисты Г+Г самые чезныя!!!
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Четвертая власть обдурила народ и привела к власти предателей Украины и Украинского народа! тупо развели! Беня Шустеру сказал, что у меня есть свое СМИ и я знаю, как эти шоу разводят людей. Сам не заметил, как слил эту инфу.
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Трускаветские академики начали что то подозревать. Оказывается, не все так гладко в Зе королевстве. В связи с формулой Штанмайера и непонятным односторонним отводом войск начались брожения у слуг народа. И если в окружении гаранта здравый смысл, инстинкт самосохранения не победит бабло то к весне может начаться грандиозный шухер.
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Боже ж мой, это какой же она нвциональности? На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7950
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#Зеленський поздоровив Путіна з Днем Народження, і побажав йому щастя, здоров'я і довгих років, і це не #КУМЕдія
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ЗАПАХЛО ПАЛЁНОЙ АВТОРЕЗИНОЙ И ЖУРНАШЛЮХИ Г+Г ЗАДУМАЛИСЬ О СВОЁМ БУДУЩЕМ
На "1+1" були журналісти, які не сприймали Зеленського і гнівалися на тих, хто робить про нього сюжети, - нардепка Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1666

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Дешевле люстрировать на стадионах , что бы другим не повадно было😐
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