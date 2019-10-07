 Украина подписала Программу сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.
Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предусматривает создание в Украине Национального центра интеллектуальной собственности.
"Мы планируем создать Национальный центр по интеллектуальной собственности по методологии Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также развить сеть Центров поддержки технологий и инноваций. В перспективе - присоединение Украины к Марракешскому договору об упрощении доступа к опубликованным произведениям", - цитирует министерство Тараса Качку.
99,99 €15,49 € Ну или Windows 10 Home OEM 99,99 €12,49 € Кому что надо.....
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.