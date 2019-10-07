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 Политика Украины, Общество
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Все про:интеллектуальная собственность (54) Минэкономразвития (494)

 Украина подписала Программу сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис Гарри подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 гг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предусматривает создание в Украине Национального центра интеллектуальной собственности.

"Мы планируем создать Национальный центр по интеллектуальной собственности по методологии Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также развить сеть Центров поддержки технологий и инноваций. В перспективе - присоединение Украины к Марракешскому договору об упрощении доступа к опубликованным произведениям", - цитирует министерство Тараса Качку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152457
 
 
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Конец халяной виндузе и свободному торренту.
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Не волнуйся. Как успешно боролись с контрафактом так и будут бороться дальше.
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Ну да, полная шара конечно накрывается ..... Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності - Цензор.НЕТ 2643 Но может быть появится возможность покупать как в цивилизованных странах ..... Например "Microsoft Windows 10 Professional OEM." 99,99 € 15,49 € Ну или Windows 10 Home OEM 99,99 € 12,49 € Кому что надо..... Україна підписала Програму співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності - Цензор.НЕТ 2643

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теперь при каждом "Украина подписала" включается нервный тик.
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нужно было тикать когда Петю отправляли в Минск.
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минск был свободен к трактовкеи порох отыграл его по максимуму, загнав козломордых под санкции пока мы не спеша отжимали серую зону с минимальными потерями по мере роста ВПК. формула швайн-маера не имеет такой свободы и ваЗЕлиновая моника которая не способна даже дать интервью независимой прессе, на переговорах с ****** будет вести себя как маленький мальчик в разговоре с педофилом.
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Специально для порохоботов.
Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Я чё-то запутался: это уже зрада или нет..?
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в школе нужно ввести предмет о том, как писать свой оригинальный текст, свои программы и разработки.
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Бред. Интеллектуальной собственностью занимается миносвиты-науки
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