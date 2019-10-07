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 Глава МИД Латвии Ринкевич сегодня посетит Киев для обсуждения поддержки Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в ходе официального визита в Украину планирует провести встречи с Председателем ВР Дмитрием Разумковым, Премьером Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Об этом глава МИД Латвии сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Еду в Украину, чтобы во время встреч со спикером Разумковым, премьер-министром Гончаруком и министром иностранных дел Пристайко обсудить двустороннее сотрудничество и поддержку Украины", - написал Ринкевич.

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Он также сообщил, что примет участие в открытии Латвийского сквера в Киеве и посетит Запорожье, где откроет Почетное консульство Латвии в Украине.

Глава МИД Латвии Ринкевич сегодня посетит Киев для обсуждения поддержки Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152456
 
 
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Hellis‏ @13Hellis_13 15 ч.15 часов назад

Глава МИД Латвии Ринкевич сегодня посетит Киев для обсуждения поддержки Украины - Цензор.НЕТ 7570

Читаю тут про мАндель и ее "правописание" Kyiv.
Господи, а ведь это тело по какому-то там большому конкурсу прошло на должность пресс-секретаря. Судя по всему, в конкурсе участвовали нигде не востребованные дуры, если победила среднестатистическая амбициозная серая мышь.
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Який ще конкурс? Соплємєннікі проходять поза конкурсом.
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Неужто сюда fedjka-fedjka едет из Латвии?
Он не только здесь строчить, но и сквер нам построит, встретится с Пристайко и откроет консульство.
Событие века!
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