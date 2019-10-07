 Глава МИД Латвии Ринкевич сегодня посетит Киев для обсуждения поддержки Украины

Об этом глава МИД Латвии сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Еду в Украину, чтобы во время встреч со спикером Разумковым, премьер-министром Гончаруком и министром иностранных дел Пристайко обсудить двустороннее сотрудничество и поддержку Украины", - написал Ринкевич.

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Он также сообщил, что примет участие в открытии Латвийского сквера в Киеве и посетит Запорожье, где откроет Почетное консульство Латвии в Украине.