 Глава МИД Латвии Ринкевич сегодня посетит Киев для обсуждения поддержки Украины

Об этом глава МИД Латвии сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Еду в Украину, чтобы во время встреч со спикером Разумковым, премьер-министром Гончаруком и министром иностранных дел Пристайко обсудить двустороннее сотрудничество и поддержку Украины", - написал Ринкевич.
Он также сообщил, что примет участие в открытии Латвийского сквера в Киеве и посетит Запорожье, где откроет Почетное консульство Латвии в Украине.
Читаю тут про мАндель и ее "правописание" Kyiv.
Господи, а ведь это тело по какому-то там большому конкурсу прошло на должность пресс-секретаря. Судя по всему, в конкурсе участвовали нигде не востребованные дуры, если победила среднестатистическая амбициозная серая мышь.
Он не только здесь строчить, но и сквер нам построит, встретится с Пристайко и откроет консульство.
Событие века!