 Суд отклонил иск братьев Кличко о защите чести и достоинства против канала "1+1"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "1+1".
"Телеканал "1+1" удовлетворен решением суда и ещё раз подчеркивает, что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на неё не влияют ни менеджмент, ни владельцы. Мы и в дальнейшем продолжим разоблачать уголовные дела в столице, и любые попытки оклеветать канал не остановят ведение журналистских расследований", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 июля мэр Киева Виталий Кличко и его брат, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко подали иск на телеканал "1+1".
Кличко заявил, что против него развернута широкая кампания по его дискредитации: "Это и информация о каких-то надуманных производствах против меня, которые, кстати, инициируют соратники Януковича".
Также ранее мэр Киева Кличко заявил, что намерен подать в суд на гендиректора "1+1" Ткаченко. По мнению Виталия Кличко, последние материалы телеканала "1+1", в которых речь идет о его работе, носят манипулятивный характер.
Недопрезидент бомбит шляпой на пианино, этот товарисч с приклеенным болтом...
Мое мнение что Моника вовсе не он..
--------------
А вот как раз именно на этом- на полном отсутствии указания причин, базируются все вбросы. Это чтобы срач поднять так делают в новостях.
А насчет крыс - обратись к своим напомаженым геям в бретании.
пусть они тебе расскажут КАК они твари брехливые кинули Украину. ХЕРанты балабольные. мания вяличия у гритсшитбалаболен бритнии та еще.
А тебе лично на НАШЕМ, украинском форуме делать "нечего". Иди к своим лондонцам (хотя ты для них лишь гастарбайтер без права голоса).
Вывод: 1+1 продажные твари!
Пройти все инстанции с известным результатом тут и потом засудить 1+1 до дыр в международном суде.
Со дня на день, будет Майдан..
Посмотрим куда будет бежать Моника Вафлински, и его ***********...
Хто б сумнівався..
Власть Коломойского работает только на Коломойского.