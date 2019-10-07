 Суд отклонил иск братьев Кличко о защите чести и достоинства против канала "1+1"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "1+1".

"Телеканал "1+1" удовлетворен решением суда и ещё раз подчеркивает, что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на неё не влияют ни менеджмент, ни владельцы. Мы и в дальнейшем продолжим разоблачать уголовные дела в столице, и любые попытки оклеветать канал не остановят ведение журналистских расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля мэр Киева Виталий Кличко и его брат, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко подали иск на телеканал "1+1".

Кличко заявил, что против него развернута широкая кампания по его дискредитации: "Это и информация о каких-то надуманных производствах против меня, которые, кстати, инициируют соратники Януковича".

Также ранее мэр Киева Кличко заявил, что намерен подать в суд на гендиректора "1+1" Ткаченко. По мнению Виталия Кличко, последние материалы телеканала "1+1", в которых речь идет о его работе, носят манипулятивный характер.

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