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 Обвал грунта у общежития в Днепре: Городская власть финансово помогает эвакуированным студентам, - ректор "Днепровской политехники" Пивняк

Студенты Национального технического университета "Днепровская политехника", которых 5 октября переселили из второго общежития из-за риска обвала здания, будут обеспечены комфортными условиями проживания, а также для них составят индивидуальные графики обучения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ректор Геннадий Пивняк.

Обвал грунта у общежития в Днепре: Городская власть финансово помогает эвакуированным студентам, - ректор Днепровской политехники Пивняк 01

"Вчера некоторых студентов переселили в одно из общежитий, где идет ремонт. Это были вынужденные меры, так как для нас важнее всего было обеспечить безопасность студентов. Сегодня утром их начали переселять в более комфортные условия. Еще вчера организовали трехразовое питание для всех студентов, которые были эвакуированы из общежития. Будем продолжать это делать и дальше. К решению оперативных вопросов университета очень быстро подключились и городские власти во главе с мэром Борисом Филатовым. Мы чувствуем существенную поддержку, в первую очередь, финансовую для студентов", – заявил ректор НТУ "Днепровская политехника" Геннадий Пивняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС. ФОТО

Обвал грунта у общежития в Днепре: Городская власть финансово помогает эвакуированным студентам, - ректор Днепровской политехники Пивняк 02

В свою очередь глава студсовета горного факультета Вадим Сорока отметил, что тех, кто проживал во втором общежитии, эвакуировали также общими силами всего университета.

"Сейчас мы уже знаем, что студентам будет оказана материальная помощь от мэра Бориса Филатова для обеспечения всего необходимого, и мы этому очень рады", – сказал Сорока.


Обвал грунта у общежития в Днепре: Городская власть финансово помогает эвакуированным студентам, - ректор Днепровской политехники Пивняк 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с общежитием "Днепровской политехники" свидетельствует о критическом состоянии инфраструктуры Днепра, - чрезвычайная комиссия

Источник: https://censor.net.ua/n3152448
 
 
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Котлован на осень перед ливнями засыпать мозгов не хватило?А, я ж забыл, там же карнавал-открытиемоста.
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не наврное Земоника у нас или Воланд или Кот Бегмот..не иначе как где то побывает все вода становитсья зеленой в Одессе грязной анцлера труситьт припадки начинают.. Макрон вдруг полюбил Путина а Трамп совершает самоубийство как политик... а в Украине сумасшедшими признают 73 % отдавших голоса ЗА ЗеМонику....
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Большей глупости чем строиить метро в Днепере никто не мог придумать. Брежнев ляпнул, Паша Лазореноко подхватил, что бы камраны набить, а Фиалтов пордолжил эту тему. Борьба с грунтовыми водами и дураками за 50 лет сдлала свое дело. Примечательно что пострадало ообеещжитие Горной академии, которая выпускает специалситов, что бы такого небыло.
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За 50 лет стрительства метро в Днепре оно может окупиться только в том случае, если билеты будут как на самолет с Киева до НьюЙорка. До настящего времни 1-маршрут трамвая с этим справлся гораздо дешевле. Уже бы пять аэропортов пострили.
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За деньги потраченые в Днепре на метро, можно было сдеалать автомобильные развязки через все балки пересекающие город.
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