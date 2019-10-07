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 Политика Украины
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Все про:политика (3166) Нацполиция (10189) Клименко Игорь (2)

 "Полиция в политике принимать участие не будет", - глава Нацполиции Клименко

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко заверил, что полиция не будет принимать участие в политике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LB.ua".

Интервьюер выразил предположение, что уровень уличной преступности могли бы снизить так называемые муниципальные варты, если бы МВД или Национальная полиция лояльно относились к их созданию.

"На сегодняшний день нет модели, которая бы всех устроила. Приведу пример. Есть подразделение Национальной полиции и местная полиция, которая финансируется из местного бюджета. Кто им будет отдавать приказ, чтобы остановить рейдеров? Или хулиганов, которые громят строящуюся заправку? Мэр или руководитель полиции? И кто будет согласовывать их действия?" - отметил Клименко.

"Право на применение силы в стране имеет исключительно Национальная полиция - и это правильно! Возможно, с развитием общества, местного самоуправления, децентрализации, мы выйдем на цивилизованное решение этого вопроса. Но мы должны до этого дорасти", - продолжил глава Нацполиции.

Недавно во Львовской области полиция действовала чрезмерно агрессивно против участников акции протеста. Это признал глава Львовской ОГА Маркиян Мальский, который предложил главе Нацполиции области написать заявление об отставке. Тот отказался.

По словам Клименко, Нацполиция разбирается с этой ситуацией. 

"Скажу одно: полиция в политике принимать участие не будет. Делать политические заявления - это право главы администрации. Полиция должна действовать исключительно в рамках закона. Есть соответствующие органы, которые контролируют работу полиции, они и дадут оценку", - отметил Клименко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152443
 
   
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Да кому ты чешешь тут, не будет принмать, ага-ага "Полиция в политике принимать участие не будет", - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8899
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"Мы с Аваковым все время общаемся. Но такого, что позвонил "Поздравляю вас, Игорь Валериевич" не было. Но мы в постоянном общении, поэтому мы считаем, что это общая победа", - ответил политик.
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"так называемые муниципальные варты" - это обычные ОПГ на харчевании у мэра. Если и делать такие, то только в подчинении префекта.
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Какие префекты лапоть? Вы уже совсем берега потеряли
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свежо предание))) главмус...кха-кха, министр МДВ авак арсенов вообще никогда не принимает участие в политике))))
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Ага, для этого у собакова есть нацжены.
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Аваков может стать " курком", а может стать "предохранителем". Поэтому сейчас на плаву и удерживает свои позиции ( не смотря на то что новая власть предприняла все меры чтобы обрезать его власть над силовым ведомством. На сколько это удалось и как это воспринимает сам Аваков и какие его дальнейшие планы, знает только он ( а возможно он тоже сейчас на распутье) С учетом что армия негативно восприняла "отводы" и скрытую капитуляцию, роль МВД может стать решающей.
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