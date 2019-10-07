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 Политика Украины
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Все про:админреформа (135) Корниенко (43)

 Новое админтерустройство будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, - Корниенко

В парламентской фракции "Слуга народа" заявляют, что новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе, на временно неподконтрольные территории – Крым и Донбасса.

"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", - сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил законопроект о новом административно-территориальном устройстве Украины

Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

Кроме того, политик раскрыл некоторые детали процесса децентрализации и полномочий, которые будут предоставлены местным чиновникам.

Источник: https://censor.net.ua/n3152439
 
 
 Топ комментарии
 
Слуги нарида хотят запустить процесс федерализации Украины?
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У демілітаризовану зону увійдуть: Широкине, Павлопіль, Піски, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка та Гранітне. Частково демілітаризованими будуть Талаківка, Бердянське, Старогнатівка та Зайцеве (тобто лінія пройде прямо по них). https://radiosvoboda.org/a/30198978.html

І так - зверніть увагу - ні слова про те, які саме н.п. покидає противник...А така карта узгоджена з рф 100%...Тобто відходим тільки ми...Про що й веду сьогодні мову...
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Коли повернуть Дебальцево?
На які позиції відступають орки?
Коли бібізяни розберуть фортифікаційні споруди в Луганському?
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- Фортифікаційні споруди треба ставити по Дніпру.
Високий берег, водна перешкода...
- А Троєщина?!
- Яка Троєщина? От, причому тут Троєщина?
Може, вона вам подобається?
От бачите, мені теж нікагда нє нравілась.

Новое админтерустройство будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8416
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Сто раз уже надурили а в 101 не надурят

Новое админтерустройство будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3366
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Не розхитуйте пiанiно,
кришка може впасти на обрізаний. Новое админтерустройство будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7200
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Секретний доя народу. Тобто вони вважають, що народ не знає про їхній план втечі у випадку, якщо пуцин не піде на мирову. А ось у активного і патріотичного народу теж є секретний план, якщо зекоманда піде з пуциним на мирову ціною капітуляції. І як не дивно - ці два плани майже схожі. Нюанс лише в тому, що втекти цього разу народ планує не дати.
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эти еще не наигрались в Гитлеров и Наполеонов... как такому лайну удается всплывать во власть... просто загадка если про этнос еврев почитайте Книгу 2 и 3 библию о там показана вся сущность ИДИОТИИ ВРОЖДЕННОЙ УИДЕЕВ.. они будут всегда делать делали сами себе и всем на хло прикрываясб им только понятными в больной головке вавкой значениями и восприятием это все равно что страной правил бы даун имбицил или человек дождя или обезьяна....
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Слуги нарида хотят запустить процесс федерализации Украины?
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Тут за мінськ на пороха бочку Зє!біли катять, але Петро протискав НАШЕ бачення. Спершу безпека (а це неможливо без виведення кацапів та контролю над кордоном).
Зє!чмо погодилося спочатку провести вибори, а виведення військ та контроль над кордоном має відбутися колись потім!
А головне "Особливий статус ВСТУПАЄ В ДІЮ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ" Це його точні слова!
Зє!Біли не бачать різниці? Ну то я не психіатр, допомогти їм не зможу.
Мінські домовленості це пристрій, такий само як розетка. Ним треба правильно користуватися. Розумний встромляє туди штепсель і отримує, світло, тепло, чи щось іще корисне, а ідіот встромляє туди пальці.
А потім кляне того, хто придумав розетку і попри те, що його лупить струмом вперто ті пальці з розетки виймати відмовляється!
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якесь бла-бла-бла взагалі по загалям
і ніякої конкретики
зенаперстрчники
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"Все рассчитано" у него, мля. Лохотронщик.
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федерализация = децентрализация = требование врага = капитуляция
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Вы , случайно попавшие в Парламет особи...вы так пытаетесь "удружить" гражданам Украины, что аж просто трындец. Пора вас обратно в "свадебные фотографы и кухарки" вернуть..
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Перспектива саммита в Нормандском формате прояснится после разведения сил в Петровском и Золотом и имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство.Такую позицию Кремля высказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет сегодня пресс-служба российского МИД. - 7 жовтня
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Після розведення СИЛ, а не однієї сили, як це робиться зараз.
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Зебіки проводять адміністративно-територіальний устрій на Кримі. Бгггг.
Новое админтерустройство будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8227
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Что оно там про общественное обсуждение трындит? Уже помниться брехали про открытые конкурсы и референдумы по важным для страны вопросам. А вот за здачу территории что-то реыерендума не помню.
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и по конкурсу у них победила жлобиха МЕНДЕЛЬ
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Федерализацию они теперь называют админустройством.
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значит,сашекарниенка не заценил вчерашних событий в должной мере..
решил переть буром - что есть признак тупости..
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В шею вас гнать надо из Украины , зеленое дерьмо
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йдіть в сраку...плагіат канєшно, але на часі
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В принципе, если провести правильную административную реформу, то Дамбац можно разделить между Харьковской, Запорожской и Днепровской землей (провинцией, областью). Нет Дамбаца - нет проблемы кому давать автономию. Тоже сделать с отдельными районами Херсонской области, которые когда-то в старину назывались АР Крым
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В старые добрые времена Руины Украина делилась на Правобережную и Левобережную. Нормально ведь жили.
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Вы из тех времён? Откуда такие знания?
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Не знаете свою историю? Прискорбно...
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Козломорд, ты путаешь историю с географией. А на правобережную и левобережную часть делится любая территория, через которую протекает река. В том числе так и в твоей деревне Нижние Висюки Вологодской области, где ты каждый июль моешься в речке Косорыловка
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13 января 1667 Московия и Польша подписали на 13,5 лет Андрусовское перемирие, согласно которому поляки признавали власть Москвы на Левобережье на чале Киевом, а последняя соглашалась с господством Польши на Правобережье.

https://moyaosvita.com.ua/istoriya-ru/period-*****-razdel-ukrainy-na-levoberezhnuyu-i-pravoberezhnuyu/
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История не моя, и я вас разочарую и не ваша. История достоверно известная информация и опирается на факты, выдумки вроде вашей опирающиеся только на методички никакого значения не имеют для истории. И ещё раз вас разочарую но история имеет значение только как опыт, а в настоящем имеют значения только категории законно и не законно, и ответственность за "не законно". Может это и больно бьёт по вашим фантазиям но это реальность.
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Слободи́щенский тракта́т - сепаратный договор, заключённый 17 октября 1660 года гетманом Юрием Хмельницким с Речью Посполитой, представленной Станиславом Потоцким и Юрием Любомирским.
После проигранной битвы под Слободищем казацкое войско не смогло соединиться с войском Василия Шереметева, потерпевшего в итоге поражение под Чудновом. Напуганный Юрий Хмельницкий поспешил заключить с Короной соглашение, во многом дублировавшее Гадячский договор 1658 года, однако уже никоим образом не предоставлявшее Гетманщине автономию в составе Речи Посполитой. Казаки обязывались воевать с Польшей против Русского царства и не нападать на Крым.
Полки Левобережной Украины во главе с Якимом Сомко и Василием Золотаренко не приняли Слободищенский трактат. Таким образом, Слободищенский трактат положил начало расколу Гетманщины, закреплённому позже Андрусовским перемирием.
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Ну если вам просто платят за статьи из википедии.ру. Я вам помогу:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Начните отсюда и когда будите готовы обсуждать сегодення напишите ваши мысли.
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А договор есть о "Возникновение жизни"? Когда и кем был заключен?
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Ну так и пишите внятно свои мысли. Если хотите обсуждать договора то начнём с действующих, но почему то не выполняемых: договор о не распостранении ядерного оружия, хотя бы ту часть его называемую будапештским меморандумом, договор о границе с росией и тд. И тогда может вам придёт очевидная мысль что договора с росией и не только, бессмысленны и соответственно бессмысленно их обсуждать.
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Нет. Передел границ и раздел стран должен быть, если группа людей хочет жить только по своим законам и не идет на компромисс с другой группой людей, которые хотят жить по своим законам. Либо федерализация - когда группы людей идут на компромисс.
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Опять какие то эмоции, потаённые желания, детские комплексы и тд. и никакой ссылки законно незаконно. Если, как вы действуете идя за своими желаниями и убивая других, будьте готовы что вас также убьют, тк вы та группа которую можно убивать либо по желанию, как вы вокруг транслируете, либо в целях самозащиты что естественно для человека. Ну я так понимаю все предыдушие ваши посты о договорах вы уже не считаете актуальными и переходим к зарождению жизни?
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Какая тут ссылка может быть? Вот Югославию разделили и все живут в добром здравии.
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Ну а другие не разделялись и живут в добром здравии, и при чём тут Югославия? Или Золотая Орда? Мы что опять обсуждаем зарождение жизни?
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Другие:
1. Смогли применить силовое решение
2. Пойти на компромисс.
Где тут вы?
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Ну и что вы хотели сказать? Под вашим ником поменялась особа и не знает с чего начались посты под этим ником? Напомню: этот ник требует несоблюдение законов Украины, я оппонирую требуя их выполнения.
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Він із-за поребрика. Відомості - методички. Тут бачу сьогодні вся лахтинська рать почала "топити" за федералізацію. І цей Корнієнко туди ж. Савпадениє? Нє думаю!
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Нах тут потрібні ті бібізяни? Вони такими і здохнуть, бо вперті як віслюки.
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Порохобот, речь шла о землях, а не бибизянах. Тем более благодаря твоему хозяину половина из них благополучно распррстранилась по всей Украине
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Там одна алкошня нарики и рецедивисты у которых в генах Тамбов
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Всё это - бла-бла-бла. В ближайшем обозримом будущем вооруженное противостояние не закончится. И еще. При любых раскладках Украина в проигрыше.
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Чё все постоянно лезут менять конституцию? Ни один президент не приходил её выполнять, может уже пора им это делать.
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А почему эта власть молчит про МИРОТВОРЦЕВ ООН?
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треба, щоб земерзота в режимі нон-стоп свою муйню несла, тоді зростають шанси, що більше зебілів прозріють
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Отнятый у кацапа хлеб всегда самый вкусный.
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Администрирование территорий ( отдельных) нужно начинать проводить, при чем в срочном порядке, немедленно, до всяких там "нормандских форматов". Прямо сейчас. Это создание на свободных( украинских) территориях Луганской и Донецкой областей новых административных единиц Мариупольскую и Северодонецкую областей. Или присоединение свободных районов донеччины к Запорожской обл, а луганщины к Харьковской обл. Если ближайшее время не будет принят один из этих вариантов то значит готовится неотвратимая сдача всей территории Луганщины и Донеччины в состав "автономных" контролируемых РФ "админ территорий ОРДЛО" Вот это и есть один из маркеров для нашей власти. ( об этом все молчат, а значит где то уже тоже "согласовали" с РФ. ( почему то сомнений в этом нет) Ждем от власти решение по данному вопросу . Иначе начнется новое переселение народов, поток беженцев из на данный момент освобожденных районов Донбасса, как осевших там беженцев из ОРДЛО так и местных проукраинских граждан. Украина готова принять еще миллион или более того беженцев, судя по первой волне, не очень.
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Овлекающий маневр. Перед распродажей.
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Ввести префектури? Як в Росії. Невже ця адмінперебудова така важлива? Народ спочатку треба нагодувати (дати високі пенсії і зарплати), а вже потім творити префектури, повіти і т.д
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