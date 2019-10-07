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Все про:авиакатастрофа (1094) полеты (57) сертификат (24) Госавиаслужба (61)

 После катастрофы возле Львова авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты

Государственная авиационная служба прекратила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Украина Аэроальянс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина Аэроальянс" №UK 023", - говорится в сообщении.

Приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Напомним, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

В результате аварийной посадки погибли пять человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152438
 
 
 Топ комментарии
 
Мутна справа.
Від Лісабону до Стамбула 3100 км. А до Львова - 2900. Кажуть що мали сісти у Львові на дозаправку... Тільки мені здається, що це якась брехня?
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Брехня всюди,але ціккаво б правду дізнатися?
Мені здається ключ для відкриття правди лежить у відповіді на питання ,який вантаж перевозив літачок.
Може афони 11 ? Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти - Цензор.НЕТ 5778
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Думаю, під час польоту власники контрабасу з'ясували, що у Стамбулі вантаж чекають поліцаї і дали командк екіпажу тягнути до Львова. Не дотягли.
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Мутна справа.
Від Лісабону до Стамбула 3100 км. А до Львова - 2900. Кажуть що мали сісти у Львові на дозаправку... Тільки мені здається, що це якась брехня?
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Брехня всюди,але ціккаво б правду дізнатися?
Мені здається ключ для відкриття правди лежить у відповіді на питання ,який вантаж перевозив літачок.
Може афони 11 ? Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти - Цензор.НЕТ 5778
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Думаю, під час польоту власники контрабасу з'ясували, що у Стамбулі вантаж чекають поліцаї і дали командк екіпажу тягнути до Львова. Не дотягли.
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Якщо він недотягнув через брак палива ,то 200 км. різниці 15% .Версія може й робоча ,але цікаво почути думку фахівців з розкладу.
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как похожи раскраска саомлетов разных компаний...
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51 год Після катастрофи біля Львова авіакомпанії "Україна Аероальянс" заборонили польоти - Цензор.НЕТ 4689. "Летающие дрова" или музейный экспонат
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Возраст транспортника не имеет отношения к катастрофе , там чисто человеческий фактор , и даже не єкипажа. Кстати , аналог Ан-12 , американский С-130 "Геркулес" вьіпускался в те же годьі и успешно летает до сих пор.
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на планер DC-3 говорят вообще сняли ограничения по сроку службы...
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Версія, що невистачило палива абсурдна ! Навіщо тобі пожежники заливали літак піною, коли паливо витікало і вони боялися, що воно загорить ?!
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