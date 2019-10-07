EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Общество
  1443  12
Все про:Нацполиция (10189) реформы (3407) Клименко Игорь (2)

 "Выбранный курс менять не собираюсь", - новый глава Нацполиции Клименко

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко планирует продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua.

"Когда министр представлял меня личному составу, я объявил основные моменты моей дальнейшей работы и курса Нацполиции в целом. Выбранный курс менять не собираюсь. Это - первое.

Второе – для меня очень важно существенно улучшить состояние реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений", - сказал он.

По словам Клименко, оценка работы полиции и отношение к ней населения имеют важнейшее значение: "Это не красивые слова. За последние годы мы сделали очень много для того, чтобы полицейский был не просто "красивой вывеской", а чтобы каждый житель самого отдаленного населенного пункта нашей страны знал, что полицейский рядом и придет на помощь в любое время. Поэтому система приема заявлений и жалоб граждан должна быть усовершенствована".

Читайте на "Цензор.НЕТ": К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко

"Я буду категорически пресекать любые фальсификации, попытки оставить без рассмотрения обращения граждан. С этого начинается отношение к нам общества. На каждый вызов должен выезжать полицейский – офицер громады, патрульная полиция или следственно-оперативная группа. И мы обязаны это обеспечить", - подчеркнул глава Нацполиции.

Вместе с тем он отметил, что система реагирования сегодня является проблемной из-за нехватки, в первую очередь, личного состава в некоторых регионах, транспорта, материально-технического обеспечения: "Сложности есть – и мы это знаем! Случается, что личный состав отказывается выезжать или умышленно задерживает выезд. Мы таких из системы реагирования убираем. Но поскольку скамья запасных у нас не очень большая, приходится переучивать, объяснять, что так делать нельзя, где-то применять дисциплинарные меры, а где-то мотивировать. Для этого есть дисциплинарный устав, которым мы регулируем наши отношения с каждым сотрудником".

"Я хочу, чтобы все службы Национальной полиции работали в единой системе: следствие, подразделение криминального блока, подразделение превенции. Они должны обмениваться информацией и работать единым кулаком. Это касается, в первую очередь, регионов. Если в центральном аппарате это работа на сегодняшний день настроена, то в регионах есть над чем работать", - подчеркнул Клименко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152436
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто,далі кришуємо ігрові салони,проституцію та наркотики.
 показать весь комментарий
 
Тобто мусара не збираються ставати поліцейськими?))
 показать весь комментарий
 
"Выбранный курс менять не собираюсь"

Хто би сумнівався. Головне аби знову дружину не спіймали на кордоні з баблом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто мусара не збираються ставати поліцейськими?))
 показать весь комментарий
 
 
Крышеванме наркотрафика, проституции и игорного бизнеса отменять не собираюсь.
 показать весь комментарий
 
 
це все бізнес міністра, а це виконавець, тому ясне діло, що не буде змінювати.
 показать весь комментарий
 
"Выбранный курс менять не собираюсь"

Хто би сумнівався. Головне аби знову дружину не спіймали на кордоні з баблом.
 показать весь комментарий
 
 
а он в курсе что ему Яременко надыбал на Донбассе множество новых сотрудников . с опытом боевых действий . правда в армии другого государства ну то таке "Выбранный курс менять не собираюсь", - новый глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8957
 показать весь комментарий
 
 
Поняно, т.е. все будет как при авакове. Погодите-ка, так аваков же до сих пор "Выбранный курс менять не собираюсь", - новый глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 694
 показать весь комментарий
 
Не дивно, як були злочинцями так і залишаться..далі продовжуємо деградувати а не реформувати)))
 показать весь комментарий
 
Тобто,далі кришуємо ігрові салони,проституцію та наркотики.
 показать весь комментарий
 
 
Та ну?! Новый министр внутренних дел не позволит похерить и дальше реформу полиции, правда ж, зе!билы?
 показать весь комментарий
 
от тєбя, чючєло в погонах, нікакой курс нє завісіт.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх