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Все про:легализация наркотиков (20) Нацполиция (10189) проституция (265) Клименко Игорь (2)

 Наше общество пока не готово к легализации легких наркотиков, - глава Нацполиции Клименко

В случае принятия "цивилизованного, законодательного решения" на государственном уровне, легализация проституции возможна. Однако к легализации легких наркотиков наше общество не готово.

Об этом в интервью "LB.ua" рассказал новый глава Национальной полиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", - отметил Клименко.

Что касается легализации легких наркотиков, по словам Клименко, он видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей.

"Считаю, общество пока к этому не готово", подчеркнул глава Нацполиции.

Также Клименко отметил, что бытовая наркомания - большая проблема.

"Вы же сами видите, как электронные адреса написаны прямо на стенах. И, к сожалению, с профилактикой именно этого направления у нас есть проблемы. Поэтому подразделения киберполиции, криминального блока и превенции, все вместе будут направлены на борьбу с этим", - подчеркнул Клименко.

Напомним, 25 сентября, правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко

Источник: https://censor.net.ua/n3152434
 
 
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Наше общество пока не готово к легализации проституции, - глава Нацполиции Клименко Наше общество пока не готово к легализации легких наркотиков, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4509
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Поддержите петицию. очень актуальна на сегодняшний день!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/72384
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Послушаешь того Яременко с Пристрайко, такое впечатление что они с утра укуренные, про гидранта молчу...
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Це він як з"ясував цікаво,до чого готове наше суспільство?
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Всегда наркоту крышевали мусора !!! Неудивительно что защищают свои доходы !!!
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Мусор с манией величия, не собвковским слугам решать к чему готово украинское общество
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двойные стандарты им можно простом людям нельзя.
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У нас целый ********** на тяжелых, а вы что-то про легкие рассуждаете...
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Я думаю наше общество уже готово к тяжелым наркотикам
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їх поліцейське суспільство ще не готове
не готове втратити джерело збагачення
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Мусора не зможуть статтю за пятку клеїти,суспільство до такого не готове
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Да у нас ни к чему общество не готово получается кроме проституции. А оно и неудивительно у нас вся власть из проституток состоит.
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Это власть не готова, а общество и проституцию примет и наркотики. Тем более они рядом ходят.
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