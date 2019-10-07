 Наше общество пока не готово к легализации легких наркотиков, - глава Нацполиции Клименко

Об этом в интервью "LB.ua" рассказал новый глава Национальной полиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", - отметил Клименко.

Что касается легализации легких наркотиков, по словам Клименко, он видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей.

"Считаю, общество пока к этому не готово", подчеркнул глава Нацполиции.

Также Клименко отметил, что бытовая наркомания - большая проблема.

"Вы же сами видите, как электронные адреса написаны прямо на стенах. И, к сожалению, с профилактикой именно этого направления у нас есть проблемы. Поэтому подразделения киберполиции, криминального блока и превенции, все вместе будут направлены на борьбу с этим", - подчеркнул Клименко.

Напомним, 25 сентября, правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины.

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