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Все про:оружие (3765) Нацполиция (10189) легализация (99) Клименко Игорь (2)

 К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко

Легализацию оружия возможна только после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью LB.ua.

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это – после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - сообщил он, отвечая на вопрос, каково его, как главы полиции, отношение к легализации оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция

Напомним, СБУ за год изъяла у населения более тысячи единиц оружия.

К слову, Украина - единственная страна в Европе, которая за все годы своей независимости не сумела ввести в действие закон об оружии. Единственное, что есть - это не основанная на законе инструкция Министерства внутренних дел, утвержденная его же приказом №662 от 21 августа 1998 года.

При этом в Верховной Раде с 2014 года лежат несколько законопроектов на эту тему, а петиция по поводу закона об оружии и самообороне на сайте Президента в том же году была первой, которая набрала необходимые 25 тысяч голосов к рассмотрению. Однако, увы, за все эти годы дальше дебатов и рассуждений процесс утверждения закона об оружии и самообороне пока что так и не зашел.

Источник: https://censor.net.ua/n3152432
 
 
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Та и так у каждого на руках по два ствола. Кстати как там месячник добровольной сдачи оружия, успешно проходит? К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 7729
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Это для простых смертных. За 5 лет Полторак и Аваков столько тысяч раздали и обычного, и раритетного. Умиляет формулировка - За героизм прпроявленный при защие Украины...Яценюк пистолет-пулемёт Томпсона, Полторак своему однокласснику физруку, Аваков одному из НФ аж 8 штук пистолетов, Пашинскому чтоб мирных граждан стрелял перед тёлкой своей, жене Стэця Яне Конотоп с 5-го канала аж ДВА за хероизм.....
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малорос Парашников 100 днів Моніці ЗЕленскі закінчились, наступна станція - 100 днів Майдану.
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Ооочень актуально, тут страну продают, а он про оружие. Скоро будете все вопросы задавть оккупационной администрации.
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7.10.2006 - у під'їзді будинку вбита Ганна Політковська, журналістка українського походження. Її батько Степан Мазепа родом з села Костобобрів Чернігівської області, мати - з Криму.

К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1180
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и днюха у пуйла сегодня тоже, совпадение? не думаю!!!
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Як думаєш ZEлупєр буде телефонувати ***** і поздоровляти "с дньом раждєнія"?
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Тому пану поліціянту слід розуміти, що у випадку здачі інтересів України вся зброя у руках противників цієї здачі буде легальною. Тому краще нехай думають не про захист злочинців-високопосадовців, які потенційно можуть скоїти державну зраду, а про запобігання вчиненню цієї зради.
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В принципе правильно. Но наркотики лучше легализовать. Просто это лишит заработка тех,кто навязывает их детям.То есть тех,кто в этом напрямую заинтересован.
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"Пусть оружие будет в руках украинцев для защиты государства, семьи, прав и свобод" (с) Ярош

К вопросу легализации оружия можно приступить только после завершения боевых действий, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1217
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Лучше всего не изымать, а просто взять и легализовать оружие которое находится на руках у населения. А изъять, разобраться, какая-то проституция - это все совок.....
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А то ще ненароком безбройного (мабуть) сєпара хтось папріколу підстрелить.
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Ну и дают наши правители: как легализовать азартные игра, так это необходимо потому что нелегально они существуют, ну не бороться же с ними нужно упорядочить. А как упорядочить нелегальное оружие, так здесь нужна борьба. Как вседа как выворачивать карманы у людей так это обязательно, а как людям защищаться так это не дай бог, у них право только сдохнуть.
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