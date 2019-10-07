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Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1226) Донбасс (19559) минские соглашения (2663) Яременко Богдан (33)

 Решат остаться без оружия - пусть остаются, - Яременко о местных боевиках, которые воевали против Украины на Донбассе

Минские договоренности говорят о "народной милиции". В любом случае, это не формирования с пулеметами, минометами, танками и т.д.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определённых правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти", - заявил нардеп.

Отвечая на вопрос, что делать с местными, донбасскими наемниками, которые воевали на стороне агрессора, Яременко ответил: "Это проблема России и этих людей".

"Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т.д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия - пусть остаются", - отметил Яременко.

Напомним, ранее Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контрилируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/n3152428
 
 
 Топ комментарии
 
"... а решат с оружием - значит с оружием, мы примем их, как родных, в любом случае..."
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ЦЕНЗОР УБЕРИТЕ этого дебила и придурка.. вот хотите разбить мониторы плиз Маркарова Министр финансов заявила ТАРИФЫ НА ЖКХ СНИЖАТЬСЯ...... НЕ БУДУТ!!!! это для конченных 73% которых надо бы повесить на фонарных столбах.. вот еще одну палочку нам засунул Земоника без вазелину..... тарифы....
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ООоооууу... май!
знайомий голос, не знаєте хто це?

(автора не знаю, з фб)

https://www.facebook.com/mgolub/videos/10156339934891560
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Бачу гібридизація пішла не по обіцяному плану??? Та ж він мав бути схожим на Рейгана...
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Порохососы, так вы ответите, зачем Педро согласился на "народную милицыю" лугандонии в 40 тысяч рыл?
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Минские почитай, которые, по его же словам, он лично составлял (с канцлерин вместе).
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піг-дог, марієц.....
тсссс,це ж секрет! коментуймо шепітом.
Агов. азіат?
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а что жжжам уже номера в Синагоге выдают вместо нормальных ников..пшел вон чмо обрезаное хавальник прикрой..а то будет кошерная у тебя харя...
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А ответственность за несоблюдения законов Украины где?
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у них же будет особый статус..
и по этому статусу они смогут убивать украинцев а им за это ничего не будет
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"... а решат с оружием - значит с оружием, мы примем их, как родных, в любом случае..."
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Читай. Та знай, що минула ВР кожен рік подовжувала дію цього закону. І всіх чомусь все влаштовувало.
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Да да да! Саме тому їх викинули на звалище історії. а вибрали зєлєклованів тому що вони інакші!!! Вирішать залишитися без зброї - нехай залишаються, - Яременко про місцевих колабораціоністів, які воювали проти України на Донбасі - Цензор.НЕТ 4619
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Тобто, крім хамства, іншої відповіді в тебе немає?
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Коли нічого відповісти, визвіряйся на коментатора! В методичці так написано да?
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Без фільтраційних таборів мабуть діла не буде!!!
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Ще ми на то не скидалися. Мобільні крематорії дешевше буде
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ЦЕНЗОР УБЕРИТЕ этого дебила и придурка.. вот хотите разбить мониторы плиз Маркарова Министр финансов заявила ТАРИФЫ НА ЖКХ СНИЖАТЬСЯ...... НЕ БУДУТ!!!! это для конченных 73% которых надо бы повесить на фонарных столбах.. вот еще одну палочку нам засунул Земоника без вазелину..... тарифы....
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А может быть развесим на фонарных столбах воров, которые себе на Volvo XC 70 по своим же словам наворовали?
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хавальник закрой придурковатое чмо пшел вон щдебильное..пойди постарбуюбируй на ТВ экроан с Кварталом 96 Сватами и Слугой евреев....
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даже незнаю как коментировать ... шо воно меле
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Я так понимаю сегодня день Яременко на "Цензоре"....
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це дні яременок в Україні й не закривайте на це очі
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Какой то несовместимый бред. И это типа дипломат?! Чушь полнейшая.
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Ну детский бред же. Решат остаться без оружия)) Даже если фантастика и произойдёт то они в шахтах танки спрячут а в терриконы арсеналы закопают. Ну а "народная полиция" которая будет работать по закону это вообще ха-ха-ха.
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Хлопцы давайте 3 майдан, ну что это такое, давно шоу не было! Казака Гаврилюка вызовем из спячки, Елку поставим, Руслану подожгем! А то скучно как то стало!
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предлагаешь терпеть? Только Майдан ! Майдан 3.0!
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Ми собі самі якось розберемось. Ви в себе наведіть порядок
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ты против майдана? Может еще и забыл подвиг героев небесной сотни? А?
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воно тоже втекло з БОГДАНОМ в турцию ? или откуда оно ето вещает
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шо воно верзе?
у вас хоч якось прописаний статус отої т.з. "народної міліції"? що воно взагалі таке? кому підпорядковуватись повинно? які повноваження і т.і.?
зенаперсточники гадають, що вони дуже розумні та хитрі
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73% дурников...вы это НАРОБИЛИ РАЗОМ!)))
ПО ПРИКОЛУ НАГОЛОСОВАЛИ...
Теперь жрите и не выеживайтесь...
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я так понимаю, что у Яременко волосы прямо из мозга ростут.. как можно нести такую тупую хрень?!
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Ты не скромничай )) У тебя и похуже бывало )
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А чому ніхто не пише і не каже, що це - норма, котру вписали в закон України від вересня 2014-го року і котру ВР минулого скликання подовжувала кожен рік?
Чого ще рік тому ща це ж не було ніяких протестів?
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Це не імплементували. А ці імплементують. Різницю бачите? Обіцяти не означає одружитись, а Зеля прям таки біжіть в койку до Пушиліна, втримати неможливо, ніякі розумні доводи не діють. Взагалі голову втратив, і це єдине логічне пояснення.
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Цей підписав голова ВР та президент України. Яка ще "імплементація" потрібна для нього?
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Від того, що ти довбень, легалізуєш сєпарів, і називатимеш їх українською владою, підконтрольними тобі вони точно не будуть!
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Я так понял,если колобрасты останутся,то с ними будет особый разговор ? Если это так,то прекрасно. Каждому по заслугам. Иначе будет месть то одних ,то других. Спокою не буде.
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Может хватит высеров этого тупоголового? ***** ещё пару интервью запостите.
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Очень далекий человек. Мозги и взгляды ваты останутся. Оружие спрячут. Дальше- включай фантазию
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Як будуть відповідати люди, які брали участь в катуванні, вбивали наших людей, і таке інше? Амністію Аль Каїді? Запропонуйте США амністувати ІГІЛ і надати їм автономію. Ну не сцить, запропонуйте! Можна з трибуни ООН, похєр насправді на якісь там наслідки, ну не ембарго ж вони нам об'являть. Знайдіть нормального спічрайтера, нехай напише потужний текст, і озвучьте. Так щоб дійшло всім.
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ну вот . и апальченцев этот йети уже считай трудоустроил . все пойдут в полицию Вирішать залишитися без зброї - нехай залишаються, - Яременко про місцевих колабораціоністів, які воювали проти України на Донбасі - Цензор.НЕТ 8577
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это ты так решил??
нах они нам здались
Пусть едут в мацковию
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У меня только один вопрос. Почему Донбасс молчит? Где это всё про "услышьте Донбасс"? Почему не выходят на свои митинги с плакатами "скажем формуле Штайнмайера да!"?
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Ты как маленький, донбасс всегда молчал, тех что под танки бросались в 2014м., на автобусах из кацапстана привозили, не знал?
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Слушайте Пушилина с Пасечником, они вам все расскажут. И это будет не пурга от щекастого ЗЕ недоумка, а текст прямо из кремлевской концелярии. Пока все идет точно по их плану.
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Тоесть задумка в том чтобы "народная милиция Бамбаса" убивала украинцев" под контролем и отчётом и при прямом подчинении укровластям. Хм, так вот зачем вам нужен Штанмаер
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Когда этот "йети" говорит,то такое чувство,что он бредит.
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Без оружия они конечно не останутся.Будут схроны.В посадках.В подвалах. На чердаках. Классика жанра - как бандеровцы,только наоборот. Здесь без вылавливаний не обойтись. Если даже в Киеве это мудачье на атошников нападает. Будут терракты и взрывы.Запугивание населения. В общем чистка должна быть жесткой. За малейшее подозрение в участии и сочувствии - в резервацию до выяснения тяжести содеянного.
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Дол...**,кто это сможет проконтролировать ?
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Так вот чего стоят жизни погибших украинских воинов?
Это уже даже названия не имеет...,сознательно поджигают Украину.
Паскуды ,иуды,вот у кого надо гражданство Украины отнимать.
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Гліб Бабіч: Месії «на вєрочку»…

Найпопулярнішу позицію представників нової влади можна проілюструвати словами одного з депутатів:
"Ви вибрали Зеленського абсолютною більшістю голосів. Тепер просто повірте йому!"
Хм… Яка зручна хрень. Як кажуть гопники "прімі на вєрочку…"
Може для тих, хто вибирав телевізійного Голобородька, і передвиборних роликів досить (і то не для всіх). Адже вони говорили "Треба спробувати" і "Гірше не буде".
І тепер готові сісти в великий автобус, за кермом якого сидить підсліпуватий школяр з досвідом гри в "комп'ютерного далекобійника". І помчати.

Ми не готові.
Спроба продати нам релігію замість осудних дій заздалегідь приречена.
Особливо якщо нам пропонують на роль месій фокусників з цирку несмішних клоунів.
Коли нам показують на лайно і кажуть "це не лайно, вірте мені, я багато над цим думав" - ми не віримо і точно не будемо пробувати це на смак.
Коли нам говорять "це не чорне, це біле, просто повірте" - ми не віримо. Тому що чорне - це темрява, і там може приховуватись взагалі що завгодно.
Коли нам говорять "киньте зброю, станьте до стіни, покладіть на неї руки і широко розставте ноги, вірте мені, тепер ви в безпеці" - ми не віримо і відчуваємо максимальну небезпеку.
І похмуро огризаємося на тих, хто скиглить поруч "ну давайте ж зробимо так. Спробуємо те, що виглядає як лайно. Посміхаючись увійдемо в цю темряву беззбройними і станемо обличчям до стіни враскорячку - спиною до них всіх. Давайте заплющимо очі і повіримо. Ми ж повірили. Давайте спробуємо ".
За останні шість років у нас дуже розвинувся інстинкт самозбереження. Ми навіть розуміємо тих, у кого його немає. Ми самі винні. Ми шість років тримали від них на дистанції всі небезпеки.
Але тепер ми не здатні "просто повірити".
Тому, коли нам кажуть "Підніміть руки. Це не капітуляція, це просто вітання", ми починаємо уважно придивлятися до того, хто це сказав. І починаємо готуватися до гіршого.
Практично все, що зараз роблять "нові месії", вимагає їх плутаних пояснень. І, як правило, те, що вони пояснюють, повністю суперечить очевидному.
Тому вони вимагають віри. І не рухатися.
Тому ми не віримо.
Тому ми виходимо і говоримо "Ми не віримо. Ми все бачимо. Не доводьте до гріха".
Тому повз неозброєних нас, співаючих гімн України, демонстративно проїжджають броньовані КрАЗи, набиті людьми в чорній амуніції. А інші такі ж концентруються в точці "швидкого підскоку".
Це нормально. Коли їм не вірять - вони бояться.
Фокусники теж бояться, що глядачі побачать карти в рукаві та кролика в ящику стола.
Вони звикли до іншого. Сценарій. Зйомка. Переконлива (по можливості) гра. І глядач вірить. А піпл хаває.
Але от біда. Ми не глядачі. І не піпл. Ми всі бачимо. І не віримо. А вони бояться.
Страх, чудове почуття. Він лежить в основі інстинкту самозбереження.
І саме він дає шанс на те, що самозбереження візьме гору. І дії, що ведуть до хаосу і краху, не відбудуться. Хоча б просто зі страху за свою шкуру.
Якщо у значної частини населення України не виробився інстинкт самозбереження - у нас його вистачить на всіх. Ми будемо інстинктом самозбереження нації.
Для цього ми і збираємося разом. Можете називати це "демонстрацією". Демонстрація - це від слова "демонструвати". Або "показувати".
Наприклад, так демонструють зброю. Просто як знак, що вона є. І не варто заходити далеко. Як попередження.
У більшості випадків цього достатньо, щоб уникнути фатальних дій. Особливо, якщо той, хто демонструє, вміє поводитися зі зброєю. Особливо, якщо це відомо тому, кому її показали.
Ми не погрожуємо зброєю. Ми взагалі не погрожуємо. Ми просто збираємося і показуємо силу, яка є. Наша єдність і реальне сприйняття навколишнього - теж зброя.
Тому, новоявлені месії марно волають "Повірте!".
Безумовну віру не можна заслужити за допомогою шоу. Шлях куди складніший.
Найвідоміший месія заслужив її на хресті.
Паяци на хрест не здатні.
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Я вижу они совсем пустились берегов,лезут как кролик к удаву,это как надо не уважать своих людей ,страну чтоб так опускаться и унижатся перед кацапами
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Создаётся впечатление, что зедиБломаты решили сыграть с напёрсточниками в известную игру, и пытаются убедить нас, что они угадают, где будет шарик.
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А це вже дуже серйозна заява від "слуги уродів", щоб її проігнорувати. Іншими словами це лохмате чмо оголосило намір зеленої нечисті зберегти всі військові формування терористів та рашистських "интернационалистов" , надавши їм статус та гарантії державних органів та структур...... Відвертіше і не скажеш.
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Оця зельоная братва думає сдєлать ***** ? Послухай Латиніну навіть, Газпромівську ліберастку , Яременко
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Короля создает свита ,либо ....соседнее государство.
Антонио Миро
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Эти иба@аты вообще понимают о чем они говорят .
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