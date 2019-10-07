 Яременко о выгоде проведения выборов на Донбассе: Получим хоть каких-то "терпимых" представителей для диалога

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Яременко считает, что при всей сложности проведение выборов после деоккупации, это имеет логику.

"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", - сказал он.

Глава Комитета считает, что так Украина сможеть получить своих представителей в ОРДЛО.

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (долгая пауза. - Ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на заседании совета ОБСЕ: До выборов на Донбассе РФ должна вывести свои силы, разоружить и расформировать НВФ

Яременко допустил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.

"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - добавил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будут проводиться, пока там будут находиться военные РФ.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.