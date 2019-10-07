 Яременко о выгоде проведения выборов на Донбассе: Получим хоть каких-то "терпимых" представителей для диалога

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.
Яременко считает, что при всей сложности проведение выборов после деоккупации, это имеет логику.
"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", - сказал он.
Глава Комитета считает, что так Украина сможеть получить своих представителей в ОРДЛО.
"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (долгая пауза. - Ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - отметил он.
Яременко допустил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.
"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - добавил он.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будут проводиться, пока там будут находиться военные РФ.
Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.
https://www.youtube.com/watch?v=47DSSPhTGEg
Швондер ("Собачье сердце")
Ну скажите же кто нибудь этому идиоту с бородой, что при ЛЮБЫХ выборах в ОРДЛО они выберут вату ватную.
Какая, мать-пермать, "поле игры"?????
У всіх державах вибори влаштовують через Декілька років !
Що в Німеччині були вибори в 1945 році ?? Що нам ці зебіли хочуть ВПАРИТИ !!
Пытаясь как можно скорее провести политические решения о выборах, форме управления, и прочем, Зеленский и К тщательно увиливают от реально серьезных вопросов по "возвращению" Донбасса.
За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ оборудование 16 заводов и научно-производственных комплексов, в том числе и завод "Топаз" производящий конструкционные элементы уникальной РЛС "Кольчуга", демонтировано и вывезено в РФ оборудование завода по выращиванию искусственных кристаллов и другие уникальные производства.
Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Так же в Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.
За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Стоимость даже определить сложно.
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.
Отсутствие реакции официальной власти на данные факты, упорное нежелание обсуждать их наличие, с точки зрения Законов Украины есть пособничество расхищению государственной и частной собственности совершенное сговором группы лиц.
Будете дальше молчать гражданин Зеленский? Хорошо. Когда нибудь, обязательно, эти же вопросы вам поставят следователи прокуратуры. И за такое амнистии нет.
И всем гражданам Украины, не зависимо от политических симпатий. За всю эту дурость творимую Зеленским и К платить придется вам, из вашего кармана, вам и вашим детям.
Людей там давно нет.
Выборы - не раньше чем через 20 лет после освобождения Донбасса.