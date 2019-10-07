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 Политика Украины
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 Яременко о выгоде проведения выборов на Донбассе: Получим хоть каких-то "терпимых" представителей для диалога

Даже если Украина не признает результаты выборов на Донбассе, мы поймем, насколько представительской является местная власть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Яременко считает, что при всей сложности проведение выборов после деоккупации, это имеет логику.

"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", - сказал он.

Глава Комитета считает, что так Украина сможеть получить своих представителей в ОРДЛО.

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (долгая пауза. - Ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - отметил он.

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Яременко допустил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.

"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - добавил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будут проводиться, пока там будут находиться военные РФ.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3152424
 
 
 Топ комментарии
 
кто-нибудь, пристрелите этого говорливого сына Йети!.. реально задолбал нести тупую пургу!..
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Тварь Зеленая впаривает пиплу,готовит почву и готовит до сдачи,это своим 73% можеш впаривать мы за мир а порхоботы хотят мол войны уже немного начали прозревать впши 73%,вернее уже не будет этих 73% и близько уже сейчас
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я не думал шо люди могут так быстро мимикрировать в подонков - правду говорят - медные трубы он не прошел
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Все більше та більше перконуюсь, що цей Яременко або повний дебіл, або інструкції йому видає Сурков.
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"Слуги народу"- паталогічні брехуни- маніпулятори. Вони розважаються, знищуючи життя людей, в нашому випадку, державу, і отримуючи з цього зиск і задоволення.
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"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины" - В УКРАИНЕ СОЗДАЛИ МОБИЛЬНУЮ ИГРУ С ЗЕЛЕНСКИМ И ДРУГИМИ ТОП-ЧИНОВНИКАМИ - если хотите играть, от этого никому вреда не будет.
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А уж как вы за Украину играете на поле - я в воскресенье,в 12 часов сам бачив!)))
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Отправьте адептов"формулы" туда-в оккупированную часть страны,пусть прочувствуют всю прелесть русского мира.
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Это какой-то позор...

Швондер ("Собачье сердце")
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І знову ті вибори пхають, стопудово мають намір провести, тільки не знають як ще цей маразм народу подати
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Яременко, уже всё сказал, *мы ,власть, принимаем решение, А вам, лохам, выполнять, Незалежности по х*й,0 Главное бизнес, Кто этого не прочитал у власти, между их петляния, он , лох
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ГОсподи!
Ну скажите же кто нибудь этому идиоту с бородой, что при ЛЮБЫХ выборах в ОРДЛО они выберут вату ватную.
Какая, мать-пермать, "поле игры"?????
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Як взгалі можуть бути вибори ЗРАЗУ Ж після деокупації ???
У всіх державах вибори влаштовують через Декілька років !
Що в Німеччині були вибори в 1945 році ?? Що нам ці зебіли хочуть ВПАРИТИ !!
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О чем молчит Зеленский ? Кто заплатит за Донбасс ?

Пытаясь как можно скорее провести политические решения о выборах, форме управления, и прочем, Зеленский и К тщательно увиливают от реально серьезных вопросов по "возвращению" Донбасса.
За время российской оккупации Донбасса на оккупированных территориях было демонтировано и вывезено в РФ оборудование 16 заводов и научно-производственных комплексов, в том числе и завод "Топаз" производящий конструкционные элементы уникальной РЛС "Кольчуга", демонтировано и вывезено в РФ оборудование завода по выращиванию искусственных кристаллов и другие уникальные производства.
Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Так же в Россию было вывезено хранилище редкоземельных металлов общим весом 1689,32 кг общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.

При участии России и по расчетам произведенными в проектных учреждениях РФ было произведено т.н. " мокрая консервация" шахтных выработок на оккупированных территориях, что привело к массовому загрязнению подпороговыми уровнями радиации и запороговыми уровнями загрязнения ртутными соединениями огромных территорий. Рекультивация этих земель, устранение экологических последствий этого будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Речь идет не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождения этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут.

За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Стоимость даже определить сложно.
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов.
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.
Отсутствие реакции официальной власти на данные факты, упорное нежелание обсуждать их наличие, с точки зрения Законов Украины есть пособничество расхищению государственной и частной собственности совершенное сговором группы лиц.
Будете дальше молчать гражданин Зеленский? Хорошо. Когда нибудь, обязательно, эти же вопросы вам поставят следователи прокуратуры. И за такое амнистии нет.
И всем гражданам Украины, не зависимо от политических симпатий. За всю эту дурость творимую Зеленским и К платить придется вам, из вашего кармана, вам и вашим детям.
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Боже, що це воно несе??? Які експерименти воно хоче провести??? Це країна Україна, а не лабораторія!!!
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Нахрена Украине нужны их,бл.дь,бытовые вопросы????
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яке в сраку "полє ігри"? Шахматісти хренові. До вас ще не дойшло, що ви граєте покер? Попередніх шахматною дошкою вже отмудохали. Вам тіпа було мало і тепер ще ви хочете по мордасам получити. Ну нічого не вчитеся, мамкині стратеги.м
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Що вам ще треба, щоб переконатись, що до влади прийшли зрадники? Щоб оце бородате чмо зробило собі на лобі татуїровку в вигляді двоголової куриці?
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Какие выборы в обезьяннике ?
Людей там давно нет.
Выборы - не раньше чем через 20 лет после освобождения Донбасса.
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