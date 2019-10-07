 Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.
Яременко считает, что при всей сложности проведение выборов после деоккупации, это имеет логику.
"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", - сказал он.
Глава Комитета считает, что так Украина сможеть получить своих представителей в ОРДЛО.
"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (долгая пауза. - Ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - отметил он.
Яременко допустил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.
"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - добавил он.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будут проводиться, пока там будут находиться военные РФ.
Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.
Так может какие-то попытки выхода из нашего положения нужно таки делать? А положение наше неважное, это положение проигравшей стороны (за что спасибо всем нашим правителям, успешно за 28 лет разворовавших нашу экономику, промышленность, армию)
Где был шесть лет этот Еременко если он до сих пор ничего не понял......
Так что "выборы" будут лихие.
Хто вірить у чесні вибори в Лугандоні !?
вони вже не бачать росіских військ і вважають конфлікт громадянським, порівнюють його зі стихійним лихом та готові відбудовувати ці території за кошт України.
Хотя сценарий сдачи Украины писали не идиоты - всё продумали тщательно и заблаговременно. Не совсем понятно где авторы сценария - в кремле или тель-авиве?
Что не слово, то чмоки Зе.
Не поможет!!! Мы и так видим, что в правительстве Предатели Украины!
5 місяців у владі, а з курортів тварі не вилазять - но цькувати і шельмувати того, хто 1 раз за 5 років своїм коштом на Мальдіви з'їздив...Але - кого це ***, да зелебоби?!
бурят Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений (фото)
Главком
А ці по ФБ хочуть правити.
определенное поле игры для Украины, в виде шайбы
Але висновок один буде - ХАВНО.
Тому необхідна повна мілітаризація України по зразку Ізраїлю.
І ще багато речей.
Поки ми всі робимо висновки на усних заявах тих чи інших політиків.
еременко, из твоей жопы уже дупло сделали. Когда под суд пойдёшь, там не будут учитывать, что дурак и у тебя сильно жопа болит.
У него уже стадия торга.
Пристрелите его, это вопрос национальной безопасности и элементарной гигиены.