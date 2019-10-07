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 Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко

Даже если Украина не признает результаты выборов на Донбассе, мы поймем, насколько представительской является местная власть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Яременко считает, что при всей сложности проведение выборов после деоккупации, это имеет логику.

"Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины", - сказал он.

Глава Комитета считает, что так Украина сможеть получить своих представителей в ОРДЛО.

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (долгая пауза. - Ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на заседании совета ОБСЕ: До выборов на Донбассе РФ должна вывести свои силы, разоружить и расформировать НВФ

Яременко допустил, что итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.

"Может быть, итоги выборов вследствие вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы вроде ремонта коммуникаций и т.д. А на сегодня любой контакт с представителями т.н. "ДНР/ЛНР" создает для нас огромные политические трудности", - добавил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей не будут проводиться, пока там будут находиться военные РФ.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге озвучил договоренности на переговорах ТКГ по Донбассу в Минске - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3152424
 
 
 Топ комментарии
 
кто-нибудь, пристрелите этого говорливого сына Йети!.. реально задолбал нести тупую пургу!..
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я не думал шо люди могут так быстро мимикрировать в подонков - правду говорят - медные трубы он не прошел
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НЕ ОБИЖАЙ ПТИЦУ ГОВОРУНА...... Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко - Цензор.НЕТ 5300 ПТИЦА ГОВОРУН ОБЛАДАЕТ УМОМ И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко - Цензор.НЕТ 7288 а этот так что то там прилипло к каблуку ...
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кто-нибудь, пристрелите этого говорливого сына Йети!.. реально задолбал нести тупую пургу!..
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Тварь Зеленая впаривает пиплу,готовит почву и готовит до сдачи,это своим 73% можеш впаривать мы за мир а порхоботы хотят мол войны уже немного начали прозревать впши 73%,вернее уже не будет этих 73% и близько уже сейчас
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ні, він повний дебіл, але прикидається дурником
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Не знаю, чи він дебіл, однак що колабораст - це100%.
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Справку выписывал? Или просто более умных слов в светлой голове не рождается?
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В ігри грається. Для них - це всього лиш гра. Їм здається, що це вже - країна в смартфоні, а гра - стратегія. Цікаво почути їхню думку проте, скільки життів вони думають,що мають у запасі?
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Розкриє, але не поле,а скриньку Пандори. Готуйся чумоход небритий!
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У них уже и оправдание есть, Кучма что то подписал, и теперь нет пути назад...
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НЕ ОБИЖАЙ ПТИЦУ ГОВОРУНА...... Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко - Цензор.НЕТ 5300 ПТИЦА ГОВОРУН ОБЛАДАЕТ УМОМ И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко - Цензор.НЕТ 7288 а этот так что то там прилипло к каблуку ...
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От же оця тк оця как по мне дешевле перестрелять чем платить за экстремент настолько говнястые говнюки Димбассу....
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Уже доигрались. Только выполнение законов Украины, а не подковёрные игры.
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я не думал шо люди могут так быстро мимикрировать в подонков - правду говорят - медные трубы он не прошел
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Жопы они ваши на британский флаг раскроют.
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Почему все порохоботы находяться на форуме, а не на митинге с протестами?
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В кацапии еще воскресенье? Митинг вчера был Порохоботам еще работать надо, чтобы как вы про полвареника не ныть 5 лет
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Не-не-не, не надо маркировать своими обязанностями. Были митинги?Да. Требования на них выдвинули?Да. Требования власть выполнила?Нет. Вот и митингуйте пока требования не выполнят. Или у вас это только по выходным, как клуб по интересам?Вперёд, на митинг!
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Лишня хромосома твоя скрєпа, якщо ти ще не знаєш чого. А тепер лишнєхромосомний - баінькі
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Эй, с тобой соя и куратор, ты уже отработал свои сребренники, иудушка?
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На вулиці холодно і вони можуть захворіти. А хто ж тоді із зрадною зрадою крім них воюватиме?!
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еще раз призываю - монику в отавку пойти самому - если он хоть чуть чуть любит свою страну и не хочет ей плохого ,а еще он должен извениться и это как минимум
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свою це яку ? ...в Україні вони гешефт на гоях мають а гггодіна у їх далеко ...хоча здається вони бездомні
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я не понимаю, Кучма чтото там подписал с сепарами? а кто такой кучма? может я чтото пропустил?
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Яременко даже не понимает, что после шести лет войны гражданам подобную лапшу на уши не повесишь....
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Я понял что ты за то чтобы было шестнадцать лет войны, двадцать шесть лет войны...
Так может какие-то попытки выхода из нашего положения нужно таки делать? А положение наше неважное, это положение проигравшей стороны (за что спасибо всем нашим правителям, успешно за 28 лет разворовавших нашу экономику, промышленность, армию)
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//"мы поймем, насколько представительской является местная власть//"

Где был шесть лет этот Еременко если он до сих пор ничего не понял......
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Пакувати валізи миб йому побажали. Поки в нього є на це час. Овощ вже зачекався на нього.
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выборы затеяли для того, что бы (как говорил путлер) разговаривать с местными дыровцами без политических последствий, в свою очередь это дает возможность мацкве заявить о внутреннем конфликте, и все санкции до фени....и мы опять в глубокой жопе и все погибшие воины всем до сраки-вот политика зеленского-путина
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Ну, для начала туда должны вернуться два с половиной миллиона беженцев. Правда, они ничего не забыли, особенно они не забыли тех кто у них отжал домА, машины, бизнесы, кто убил их родственников, знакомых и соседей.
Так что "выборы" будут лихие.
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Пля ... дебіли клоунські ! Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко - Цензор.НЕТ 6698 ...
Хто вірить у чесні вибори в Лугандоні !?
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зелені довбні вірять.
вони вже не бачать росіских військ і вважають конфлікт громадянським, порівнюють його зі стихійним лихом та готові відбудовувати ці території за кошт України.
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ЗЕ і його вже встиг підсадити на важкі наркотики? Що воно меле взагалі?
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зебобики вы же там где то собираетесь . на помойках или в гей-клубах . не знаю . вы при встрече растолкуйте этому барану что если Украина согласится на проведение таких выборов то она вынуждена будет и смириться с их результатами Проведение выборов на Донбассе раскроет определенное поле игры для Украины, - Яременко - Цензор.НЕТ 8083
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Якщл ви, олюодоби, проведете вибори на умовах фуйла, вас змусять їх визнати.
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А ще- це основна вимога для зняття санкцій з рф.
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Идиоты и негодяи в одном флаконе.
Хотя сценарий сдачи Украины писали не идиоты - всё продумали тщательно и заблаговременно. Не совсем понятно где авторы сценария - в кремле или тель-авиве?
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Достали уже эту рожу очкастую пропагандировать....

Что не слово, то чмоки Зе.

Не поможет!!! Мы и так видим, что в правительстве Предатели Украины!
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Лигитимизация бандформирований по Путину, всё как по нотам, в предательстве властью нацинтересов нет никаких сомнений.
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Цензор, де новина?
5 місяців у владі, а з курортів тварі не вилазять - но цькувати і шельмувати того, хто 1 раз за 5 років своїм коштом на Мальдіви з'їздив...Але - кого це ***, да зелебоби?!

бурят Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений (фото)
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Проведення виборів на Донбасі розкриє певне поле гри для України, - Яременко - Цензор.НЕТ 8139
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Колись Столипін, теж правив імперією по телефону.

А ці по ФБ хочуть правити.
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...Мы получим хотя бы каких-то представителей... Какие представители могут быть в тоталитарных полицейских странах всем известно.
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Блажен, кто верует. Каким же нужно быть идиотом чтобы верить в то что РФ допустит не своих кандидатов...
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Они у себя честных выборов не допускают, а на Донбассе разрешат, ага, щасс.
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яке тобі нах..."поле" ...там тебе будуть сраною мітлою ганяти ...полевик хренов
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с какой .....зды выскочила эта бородатоусатая ************?
определенное поле игры для Украины, в виде шайбы
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Чувак - перевертышь , это создание воспринимать серьезно не льзя .
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Щоб робити висновки про смак хавна, пропонується те хавно посмакувати.
Але висновок один буде - ХАВНО.
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нуну-усьо уже порешали? Не смотря что рашисты новые требования качают - узаконить формулу, а потом еще и еще - верите в победу вовика? А что от этого Украине ?То что сейчас в ВР имеем?
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Пора зрозуміти, мир буде лише на капітуляції України.
Тому необхідна повна мілітаризація України по зразку Ізраїлю.
І ще багато речей.
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Ще є надія, що близько 40% фракції СН в Раді патріоти, а не зрадники. Тому протягнути капітуляцію через Раду буде складно.
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Марна надія . Не дарма всі кандидати у Верховну Раду від "слуг урода" проходили кастинг , завданням якого було виявити найбільш тупіших і керованих маріонеток .
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Час, найкращий лікар. Тому потрібно почекати.
Поки ми всі робимо висновки на усних заявах тих чи інших політиків.
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их заменят.... по партийным спискам, в одно касание )))
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А давайте не отступать и укрепим оборону, тоже новое поле возможностей откроется. Или зе-билам нужно только поле чтобы там стать?
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Ну що, зєбіли? Обрали собі та іншим на голову "слуг урода" що тепер не знати , як то здихатися ту зелену нечисть . А здихатися їх таки доведеться. І чим швидше - тим буде краще для всіх 😕
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Ну що прахабот, давай верещи - ПОВЕРНІТЬ БАРИГУ!!!
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Ребята, есть все предпосылки того, что вы вместе со своей моникой зеленски будете встречать этот новый год в донецке с пушилиным... ублюдки
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раскроет, поле игры, на правом берегу днепра ))))))))))
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Нифига ж себе какой полезный дурак для кацапов этот еременко открылся.Похоже даже на консерву. То зеленский малинькими шажками путина куда то завлекает, то раз кучма пообещал формулу штанмаера, то всё, надо железно выполнять, а то будут последствия какие то, бомбу атомную кинут. И вот уже выборы на данбасе даже выгодны украине в какой-то игре против того же владимир владимирыча путина.
еременко, из твоей жопы уже дупло сделали. Когда под суд пойдёшь, там не будут учитывать, что дурак и у тебя сильно жопа болит.
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О опять этот ЗеЧечетов пургу несет.
У него уже стадия торга.

Пристрелите его, это вопрос национальной безопасности и элементарной гигиены.
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Про таких кажуть: "Дурень думкою багатіє"
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Дебил, пообщайся с людьми , которые выехали с ордло ( проукраинскими а не с теми с кем ты общаешься) они тебе расскажут что там и кто там и что с этим делать. Вы троянского коня в Украину тянете. Не надо спешить
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Я був про нього кращої думки, дарма кияни його обрали ,там було з кого обирати наприклад Ільєнко ,тепер виявляєтся він захищає план путіна ,а тим часом майже кожного дня є загиблі і поранені з нашої сторони ,ось що значить односторонє перемир'я ,тепер ще хочуть легалізувати терористів.
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