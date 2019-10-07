 Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал комбат 93-й бригады Сергей Плахотник, передает Цензор.НЕТ.
"Лапоть, карту купи! А я тем временем куплю за ящик водки билет в первый ряд, чтобы посмотреть, как представители власти посетят Петровское, а Прездент будет гарантировать безопасность его жителей. Разве что власть сепарская. Покажмите кто-нибудь на карте, что от Петровского до наших позиций от 1,5 до 3 км. Кровью только моих четырех ребят и потом нескольких батальонов строились те позиции. И основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары будут имитировать уход с никому не нужной Викторовки и отойдут именно на Петровское. И на предмет настроений жителей этого села и соседней Стылы иллюзий быть не может. Передайте Пристайко: его уже нае&@ли", - рассказал Плахотник.
Втомлені, починайте ...
до військовослужбовців Збройних сил України, Внутрішніх військ України, державних воєнізованих формувань, працівників міліції та інших правоохоронних органів
Військовослужбовці Збройних Сил України, Внутрішніх військ України, інших державних воєнізованих формувань, працівники міліції та інших правоохоронних органів!
У лихі дні України, коли від Вас залежить не тільки правопорядок, але й у ваших руках також життя і здоров'я значної кількості людей, звертаємося до Вас і Вашої совісті і нагадуємо про наступне.
Не кожен військовий наказ чи розпорядження наказ має юридичну силу, ВИКОНАННЯ ЯВНО НЕЗАКОННОГО НАКАЗУ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДО ВИКОНАННЯ!
Стаття 60 Конституції України встановлює: НІХТО НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВИКОНУВАТИ ЯВНО ЗЛОЧИННІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЧИ НАКАЗИ. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються Україною найвищою цінністю.
Стаття 27 Конституції України: «Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.»
Згідно статті 35 Закону України "Про Службу безпеки України" співробітники Служби безпеки повинні відмовитись від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законодавству. За протиправні дії та бездіяльність вони несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Пункт 30 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України зазначає, що підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу.
Закон України «Про боротьбу з тероризмом», навіть у разі його належного застосування, ні за яких умов не скасовує загальних правил застосування зброї, не може обмежувати застосування Конституції України.
Нагадуємо Вам також, що частина 3 ст. 41 КК України встановлює, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження. Згідно частини 4 ст. 41 КК України особа, що виконала явно злочинний наказ підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.
Ваш обов'язок - захищати життя та здоров'я людей, але не позбавляти їх цього! Жодні легітимні інструкції та накази не дають Вам право на застосування такої зброї проти народу України!
Відповідальність за злочини проти людяності не обмежується будь-якими строками давності! Юридична відповідальність за такі дії буде застосовуватися не тільки судами України, але і міжнародними організаціями, зокрема Гаазьким трибуналом!
Присяга, яку Ви давали на вірність Українському народу зобов'язує Вас неухильно дотримуватись Конституції і законів України, яка, згідно статті 8 Основного закону України є нормами прямої дії.
Ви присягали ніколи не зрадити народу України! Будьте вірними своїй присязі!
НЕ ВИКОНУЙТЕ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ! ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕВІДВОРОТНА!
Бушуют, ведь жжет ПреЗЕдент не по детски:
- Коль выборы Путина были в России,
Пусть выборы ( Путина ) будут в Донецке!
Поднимаются все ветераны АТО!
Тебе не дадут сдать Україну путлеру!!!
Бачили очі, що вибирали, тепер хоч повилазьте.