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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Донбасс (19559) Пристайко (209) 93 отдельная механизированная бригада (54) Формула Штайнмайера (76)

 Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов"

Основная проблема разведения сторон на отдельных участках на Донбассе, по мнению комбата 93-й бригады Сергея Плахотника, в том, что украинские воины будут оставлять свои позиции, а наемники РФ будут имитировать уход.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал комбат 93-й бригады Сергей Плахотник, передает Цензор.НЕТ.

"Лапоть, карту купи! А я тем временем куплю за ящик водки билет в первый ряд, чтобы посмотреть, как представители власти посетят Петровское, а Прездент будет гарантировать безопасность его жителей. Разве что власть сепарская. Покажмите кто-нибудь на карте, что от Петровского до наших позиций от 1,5 до 3 км. Кровью только моих четырех ребят и потом нескольких батальонов строились те позиции. И основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары будут имитировать уход с никому не нужной Викторовки и отойдут именно на Петровское. И на предмет настроений жителей этого села и соседней Стылы иллюзий быть не может. Передайте Пристайко: его уже нае&@ли", - рассказал Плахотник.

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Комбат 93-й бригады Плахотник: Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов 01
Комбат 93-й бригады Плахотник: Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152422
 
   
 Топ комментарии
 
Зараз ідійоти почнуть йому писати : " с акопа пішеш? Ваєнкамат там! І т.д."
Втомлені, починайте ...
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Будем надеяться, что предателям, если таковые есть у власти, не удастся на этот раз смыться. и судить этих "слуг народа" будет не гуманный суд, а народ, быстро и справедливо Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов" - Цензор.НЕТ 2421
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Так и так каждый день наши парни умирают, а новости, что зашкварили сипаров к примеру управляемой ракетой или расфигачили блиндаж нету. Помните как при Порошенко почти каждый день Штирлиц выкладывал видосик как вату жарят? Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов" - Цензор.НЕТ 315
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Зараз ідійоти почнуть йому писати : " с акопа пішеш? Ваєнкамат там! І т.д."
Втомлені, починайте ...
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А ти з якого окопа пишеш? Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців" - Цензор.НЕТ 7367
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Что это за комбат,который обсуждает политические моменты?????Он так же в атаку будет ходить????В местах разведения сил остаются нац.гвардия и полицейские,отвод на 1 км. ни на что не повлияет.А комбат хочет .что бы кровью бойцов каждый день земля кропилась и при этом ни шагу вперёд???
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Так и так каждый день наши парни умирают, а новости, что зашкварили сипаров к примеру управляемой ракетой или расфигачили блиндаж нету. Помните как при Порошенко почти каждый день Штирлиц выкладывал видосик как вату жарят? Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов" - Цензор.НЕТ 315
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Порошенко и подписал Минские соглашения ,его коалиция приняла в ВР закон об особом статусе ОРДЛО,он же теперь организовывает штабы сопротивления...гнилой человек Петя.Сам всё подписал,теперь всех кошмарит зрадой.
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порох гнилой, но войска не отводил, а ваЗелин хороший, ничего не подписал, а войска отводит
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Серьезно? Не отводил? Ты хоть загугли перед тем как писать херню
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Петя подписывал не для того что бы его выполнять а для того что бы Армию создать дать передышку..а этот идиот начал не с того конца
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Да и хотел подчеркнуть ,не продвигаясь вперед а просто шкварить без стратегии врага -это для морального удовлетворения,но это не освобождает территорию аж никак.Толку от таких действий для всех ноль.
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Тоесть пусть наших убивают, а повстанцев трогать нельзя? так? ну супер стратегия...
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Имбицил тупой отвод на 1км означает уход с укрепленных, обустроенных позиций в чистое поле, а дело к зиме идет. Не хочешь пойти пацанам окопы порыть в мерзлой земле? И где в минских отвод войск и постоянный статус закона об ОРДЛО то что шмаркли подписали?
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Смотрю тут на Цензоре одни порохоботы ,но вас гораздо меньше,чем адекватных людей.
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Нацгвардия и полиция всегда находятся сзади ВСУ,пора бы уже знать
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Заявлениям Трояна тоже не верить,уже идет усиление этих поселков милицией и нац.гвардией.
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Ты что, из Альфы-Центавры? Или из Мацквы?
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"Есть-ли жизнь на Марсе (Альфа Центавре), нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно...". А вот на Мацкве "жизнь" есть... Правда, уродливая и болезнетворная... Но, ведь возбудители чумы - тоже, "живые организмы"?...
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Вы читать не умеете? Он не политические моменты обсуждает, а отход сепаров от линии фронта ... прямо в вырытые его бойцами блиндажи.
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Тобі ************ козлорилу ніяк не зрозуміти що комбат може мати свою думку і відмовитись виконувати злочинний наказ.У вас на ********** це не можливо навіть зрозуміти. Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців" - Цензор.НЕТ 4816
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Це комбат, який відповідає за життя не лише своїх бійців, а й жителів Петровського і інших сіл. А "політик" Зєлєнскій відповідає лише за свою брехню. Хто аін такий і чого впртий, на заході вже знають - послухайте і подивіться американських коміків.
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Вчора, дебіл ти кончений, вчора один загинув, один поранений!!! 25 провокацій!!! Як можна здавати укріплені позиції які брались ціною життів. Ви падли зелені, прокляття матерів на ваші сім'ї!!!
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Будем надеяться, что предателям, если таковые есть у власти, не удастся на этот раз смыться. и судить этих "слуг народа" будет не гуманный суд, а народ, быстро и справедливо Комбат 93-й бригады Плахотник: "Передайте Пристайко, что его уже на#бали. Мы оставляем позиции, за которые заплатили кровью четырех моих бойцов" - Цензор.НЕТ 2421
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на фонарных столбах эти "слуги народа" будут висеть.. Янукович и то умнее зеленского был, - сейчас сидит в Ростове и смеется с зеленого дурака
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А сколько есть хороших примеров,Чаушеску,но с Кадаффи лучше обошлись.
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Ни хрена себе "лучше"... Чаушеску "застрелили, быстро, но небольно", а Каддафи черенок от лопаты в жопу заколотили...
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Можно вешать и по несколько предателей Иуд, а самое главное почаще менять чтобы постоянно весели свеженькие, как молоденькие огурчики.
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... не каждый военный приказ или распоряжение имеет юридическую силу, заведомо преступный приказ не является обязательным к исполнению, что установлено ст.60 Конституции Украины.
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Кто и как будет определять что приказ заведомо преступный?
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А здоровий глузд і Конституція з присягою. Присяєш не президенту, а народу. Якщо президент наказує залишити народ сам на сам з ворогом у смертельній небезпеці, то як тобі особисто здоровий глузд підкаже вчинити?
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Моряки уже показали чего стоит присяга. А Порошенко Конституцию вертел как хотел. Про здравый смысл, после выборов президента Украины, я вообще молчу.
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Кацап, у тебе матрьошки виглядають з-під зірково-смугастого. 😊 Щодо моряків, то кацапська версія, хоч і всім відома, але брехлива. Бо моряки присягу не порушили. Щодо жонглера Конституцією, то і тут кацапська версія у праці. Танґкого жонглера Конституцією, як Зєля в Україні ще не було. Навіть януковоч такого собі не дозволяв. А ти просто приклад навели, як Порошенко Конституцією вертів. Постатейно, пофактово, хронологічно.
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моряки насенлені пункти не залишали,як і своі позиціі
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зебилы - а какая самка собаки мне писала - шо на 0лях за монику? - я вам тогда и сейчас отвечаю - шо это не так,да были на спец участках некоторые за монику ,это факт - но все, кто с оружием защищает Украину ,за него не голосовали - моника должен сам уйти - не доводить, граждан своей страны, до края
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Пілять! Та не піде він сам і не заспокоїться. Роль в нього така - довести Україну до повного хаосу, то по сценарію ***** так має бути. От він з кварталом старається. Чим більше шуму, більше безладу - то для них краще. І в міжнародній політиці, і в економіці, і у війні.. Все згідно завдання *****.
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ЗВЕРНЕННЯ ЮРИСТІВ
до військовослужбовців Збройних сил України, Внутрішніх військ України, державних воєнізованих формувань, працівників міліції та інших правоохоронних органів
Військовослужбовці Збройних Сил України, Внутрішніх військ України, інших державних воєнізованих формувань, працівники міліції та інших правоохоронних органів!
У лихі дні України, коли від Вас залежить не тільки правопорядок, але й у ваших руках також життя і здоров'я значної кількості людей, звертаємося до Вас і Вашої совісті і нагадуємо про наступне.
Не кожен військовий наказ чи розпорядження наказ має юридичну силу, ВИКОНАННЯ ЯВНО НЕЗАКОННОГО НАКАЗУ НЕ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДО ВИКОНАННЯ!
Стаття 60 Конституції України встановлює: НІХТО НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ВИКОНУВАТИ ЯВНО ЗЛОЧИННІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЧИ НАКАЗИ. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються Україною найвищою цінністю.
Стаття 27 Конституції України: «Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.»
Згідно статті 35 Закону України "Про Службу безпеки України" співробітники Служби безпеки повинні відмовитись від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законодавству. За протиправні дії та бездіяльність вони несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Пункт 30 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України зазначає, що підлеглий зобов'язаний беззастережно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу.
Закон України «Про боротьбу з тероризмом», навіть у разі його належного застосування, ні за яких умов не скасовує загальних правил застосування зброї, не може обмежувати застосування Конституції України.
Нагадуємо Вам також, що частина 3 ст. 41 КК України встановлює, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження. Згідно частини 4 ст. 41 КК України особа, що виконала явно злочинний наказ підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.
Ваш обов'язок - захищати життя та здоров'я людей, але не позбавляти їх цього! Жодні легітимні інструкції та накази не дають Вам право на застосування такої зброї проти народу України!
Відповідальність за злочини проти людяності не обмежується будь-якими строками давності! Юридична відповідальність за такі дії буде застосовуватися не тільки судами України, але і міжнародними організаціями, зокрема Гаазьким трибуналом!
Присяга, яку Ви давали на вірність Українському народу зобов'язує Вас неухильно дотримуватись Конституції і законів України, яка, згідно статті 8 Основного закону України є нормами прямої дії.
Ви присягали ніколи не зрадити народу України! Будьте вірними своїй присязі!
НЕ ВИКОНУЙТЕ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ! ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕВІДВОРОТНА!
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Закликаєш до повалення законної влади? Сподіваюсь СБУ твої опуси читає Комбат 93-ї бригади Плахотник: "Передайте Пристайку, що його вже на#бали. Ми залишаємо позиції, за які заплатили кров'ю чотирьох моїх бійців" - Цензор.НЕТ 7459
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от і нехай Путін сперва Дебальцево поверне.ююа потім про розведення балакає
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Шум в Раде, гам. Порошенка витии
Бушуют, ведь жжет ПреЗЕдент не по детски:
- Коль выборы Путина были в России,
Пусть выборы ( Путина ) будут в Донецке!
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Це твоя світлина з паспорту, чи з сімейного альбому?
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Таксист в Киеве отказался везти бывшего президента Петра Порошенко после прошедшей накануне в украинской столице акции против «формулы Штайнмайера». Cоответствующую видеозапись разместил на своей странице в Facebook один из участников митинга.
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ось тільки не тупи, ти хочаь знаєш що він йому на справді казав???? йди ягель гризти!!!!
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Тебе что, радиогазету создать на эту тему? Ты читать не умеешь?
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Я тебе здивую - нічого. Акти мене здивуєш, коли покажеш підпис Порошенка під Мінськими угодами.
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Уму непостижимо,сдавать свои кровью наших героев залитые позиции врагу...Какого народа это слуги,какое они имеют право раздавать то,к чему не имеют ни малейшего отношения?!Пока эти сволочи разучивали новые шутки,наших ребят убивали сепары,но мы выстояли и вот теперь так..
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Зеля тебе пипец!
Поднимаются все ветераны АТО!
Тебе не дадут сдать Україну путлеру!!!
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Вот потому мы и проигрываем войну с кацапией, что у нас каждый солдат считает себя умнее генерала, а каждый комбат считает себя умнее политиков. Не удивлюсь, если порохоботстсвующие офицеры начнут отказываться выполнять приказы. Порохососы от этого, конечно, будут сцать кипятком. Но только махновщина в армии ни к чему хорошему не приведёт. Именно потому, кстати, гигантская армия, Махно, где дисциплина отсутствовала в принципе, в итоге отсосала у организованной кучки ждов под пентаграммами, которых было меньше, и воевали они хуже, но работали слаженно и друг другу не мешали. В данном случае, этого комбата за все годы службы в армии не научили, что приказы вышестоящего командира не обсуждаются.
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Это в рабской Кацапии ничего не обсуждается и ни о чём не думается.
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А что, в американской или израильской армии военнослужащий тоже имеет право после получения приказа его обсудить с коллегами или в фейсбуке, чтобы решить выполнять его или нет?
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Немного неудачное сравнение. У нас обстановка, при которой даже военный переворот возможен, потому что действия власти угрожают суверенитету и целосности государства.
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основательная причина для того, чтоб на той позиции в следующие 5 лет погибло еще 44 бойца.
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«Клоуна в жо*у!»: В Северодонецке и Торецке требуют не выводить войска, и угрожают бросаться под танки ВСУ
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В том регионе в 2014 году тоже бросались под танки ВСУ, когда кричали "пукин прийди"...
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К сожалению , сегодня при власти в Украине иудеи, а по их законам только иудей является настоящим человеком, все остальные не заслуживают сочуствия.
Бачили очі, що вибирали, тепер хоч повилазьте.
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А сколько есть хороших примеров,Чаушеску,но с Кадаффи лучше обошлись.
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Такі самі пости мають написати всі боєві офіцери, воїни ЗСУ, люди які знаходяться на передку, - може тоді до цих зелених дебілів хоть щось дійде.
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И впереди команды шоколадное *********, который придумал и согласился на эти разводы .
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