 В течение недели во время пожаров в Украине погибли 17 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели произошло 3 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 5 человек, пострадали 66 человек.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 547 чрезвычайных событий. В результате сотрудниками ГСЧС принятых мер спасены 52 человека.

Ликвидированы 1 тыс. 129 пожаров, спасены на пожарах 43 человека и не допущено уничтожение огнем 360 зданий и 32 ед. техники. На пожарах погибли 17 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 56 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 298 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 412 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.