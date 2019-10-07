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 В течение недели во время пожаров в Украине погибли 17 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 31.09 по 06.10 во время пожаров в Украине погибли 17 человек, на водных объектах - 9.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели произошло 3 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 5 человек, пострадали 66 человек.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 547 чрезвычайных событий. В результате сотрудниками ГСЧС принятых мер спасены 52 человека.

Ликвидированы 1 тыс. 129 пожаров, спасены на пожарах 43 человека и не допущено уничтожение огнем 360 зданий и 32 ед. техники. На пожарах погибли 17 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 56 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 298 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 412 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3152420
 
 
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Ви думаєте вона не знає, що Кyiv, а не Kiev? Вона це свідомо пише, тому що ця влада не проукраїнська.

https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1180828360752193536

В течение недели во время пожаров в Украине погибли 17 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9207
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Давайте зробимо мразоту @IuliiaMendel відомою. певне пише спеціально так,щоб господарі в Кремлі розуміли. а це до речі прес секретар президента.

Цькування, булінг і харасмент виглядає так

В течение недели во время пожаров в Украине погибли 17 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4640
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Потрібно просто заборонити вогонь та відвести людей від легкозаймистих матеріалів.
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