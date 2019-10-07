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Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Теперь Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий, - Яременко

Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

По его словам, принятая Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины некие политические обязательства.

"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал депутат.

Он отметил, что письмо Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию.

"И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - подчеркнул Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая таким образом жизнь наших солдат, мы подвергаем опасности жизнь государства, - Джемилев про "формулу Штайнмайера"

Так, в преамбуле к двум абзацам самой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана быть дословной.

"Отдельные слова можно править, суть - нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада... Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности", - резюмировал нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По Украине прошли акции "Нет капитуляции". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3152415
 
   
 Топ комментарии
 
На 22:00 вчора, 19 облрад прийняли відповідні звернення про неприпустимість капітуляції. Кенгурірований гідрант Моніка Зеленскі так ніфіга і не вкурив...
Янукович до такого результату 4 роки наполегливо йшов.
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А чому ви взагалі залізли і втянули всю Україну в це лайно з якого вилізти тепер не можете,хто вам ЗЕлені покидьки дозволяв це робити?
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Так что, Яременко, голосования в Раде не будет что ли?
Как же так?
В чем дело?
Вы что же, боитесь поименного голосования?
А зачем же вас, клоунов, тогда в Трускавце гуляли?
Разве Богдан за вас должен голосовать?
Так он не "при делах", а вот - вы именно проголосуете, и именно поименно.
Так что марш к кнопке, и молись богам своим.
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И списки в ихние регионы,пусть тогда обьясняют за какие бабки голосовали или по приколу.
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В Миротворец те списки, в Миротворец.
Если мы о деятельности Миротворца нечего не слышим, это не означает, что Миротворца нет.
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Таке враження, що ЗЕ-мерзота вирішила сховатись за спиною песіонера Кучми
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Вазелиновая Моника и еге ЗЁнддер команда нам тоже много чего обещали перед выборами - и в итоге жестко *******, и нормально себя чувствуют!!!)))
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//"а вызовет и реакцию Запада... Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки//"

Запад даже не подозревает чем может для "Запада" закончится полномасштабный конфликт только в Украине...
И оказывается команда "слуга народа" позиционирует себя как "серьезный игрок"? Смешно.
Нужно для начала заслужить такое звание. Для начала Зеленскому нужно хотя бы выйти к народу на Майдан и объясниться, а он похоже жилье подыскивает самизнаетегде.
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Явчера ему предложили на выбор в Ростове ,Сирии,Венесуэле и Кубе.Чувак рекомендую Кубу,там женщины гарячие.
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негайно вiдновити ядерний статус
України!!!! види те ли от украины устали??? напали и убивают и от нас устали? ЯДЕРНЫЙ СТАТУС ПРЯМ СЕГОДНЯ!!! содержать пару ракет дешевле чем большую армию!!!
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Вы, наверное, крупный учёный в области ядерной физики? Или мультимиллиардер, способный профинансировать строительство пары реакторов для производства плутония?
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Вон оно што - оказывается Кучма винават!..
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Яременко, хватит чушь пороть. Украина может взять и перевернуть всю власть за считаные недели, не то что забить на капитуляцию Кучмы-Зеленского. Народ им таких полномочий не давал. Обосрались? - В отставку.
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А он и не сказал, что "Украина не может". Весь вопрос в последствиях. Формулу продвигает и Запад. Откажемся - как минимум потеряем и ту поддержку, что осталась. Как максимум - добьемся молчаливого согласия Запада на любые действия х..йла в Украине. Без санкций и даже озабоченностей.
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Путин: "Зеленский на верному пути сближения братских народов и желаю ему поскорее победить сопротивление внутри страны".
Порошенко: «Уверен, что мы должны объединиться и разочаровать Путина».
вот и все что нужно знать про формулу )))))))))))))))))))))))
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а кто такой Кучма??
Представитель Пинчука?!
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Яременко почувствовал, что бить будут не по паспорту, а по "имиджу"
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То для Слуг не проблема.
Проблема для них в том, что "бить" их будут до смерти, как сепара в Мариуполе, которого "честный" Мариупольский суд домой отпустил.
И как эту проблему обойти они пока не знают.
"Расходный материал" из Слуг пока еще не понял, что они - расходники.
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там все расходніе, включая Монику

а Беня будет снова в Хайфе
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Где "будет" Беня, то не нам ведомо, а Святому Петру.
Но не у каждого Слуги в Хайфе историческая родина.
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Украина проживёт без этой формулы. И без зелюков продажных,- тоже проживёт.
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"Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях"
Что-то, где-то, кто-то. То, да не то. Вы, именно вы, заварили це лайно, а зараз починаєте посилатися, як завжди, на папередникiв. Ви при владi бiльш 5 мiсяцiв. I все, що ви зробили ваше. Чому не було референдума, як обiцяв презедент? Не можете працювати - пiдiть геть.
ЗЫ: А, вот интересно - позвонит ли сегодня наш презедент путину?! Ждем-с.
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По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана быть дословной
"Отдельные слова можно править, суть - нет."
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Импичмент Зе
и все отменится самим собою
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это чмоТепер Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмаєра без певних наслідків, - Яременко - Цензор.НЕТ 11 само обосралось, а теперь еще и угрожает Кто их тянул в эту формулу штангенциркуля? А теперь вся Украина виновата
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Всё будет нормально,ведь рашка по любому нарушит договор
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А от "Будапештского меморандума" Украина может отказаться? Если эти "слуги" хотят "конфетку" от царя, то да.
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Ну що зебільня? Разом, суки, ви зробили це разом!!!
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ЗеБільна сволота, затягнули таки зашморг на горлі Неньки та ще й хизуються цим.

Щоб ви всі, банда зебільних хАхлів-малоросів та блазнів каломойші передохли. Тільки б не Порох, так, придурки ЗеБіли? Вибрали собі на голову?

Який тупий нарід, що голосував за таке лайно.
А скільки тут ЗеБілів, що вже скавчать -ми ж не знали, але ніякого покаяння, ніякого сорому та мук совісті, а вони ж теж співучасники можливого вбивства України.

чому за вас, придурків,мають розгрібати все лайно справжні, нормальні Українці?

ЗеБіли, ви всі сволота, сволота меншовартісна, тупа, малограмотна, тупі хАхли-малороси, тьфу на вас, тьфу на вас два рази, ви не заслуговуєте кращої долі.
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Стоп-стоп-стоп......Никакого согласия,со слов президента,Украина НЕ ДАВАЛА на "...имплементации в украинское законодательство.. формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана быть дословной.Источник: https://censor.net.ua/n3152415...
НИКАКИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЙ!!!!!...НАРОД НЕ ДАВАЛ СОГЛАСИЯ и это выразил на Вече.Если там Кучма втихаря от обсуждения в парламенте таких вопросов (КАК ЭТО ТРЕБУЕТ КОНСТИТУЦИЯ,ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВО ДЕПУТАТОВ) ,то за такое либо Зеленский обязан ответить парламенту и народу,либо должен встать вопрос о правомочности подписи этого человека,ПРОДАВШЕГО в своё время ядерную безопасность Украины.
А вообще вот этими попытками втихаря от народа куда-то втянуть Украину в сторону изменения конституции (в части суверенитета и форме существования) могут власти стоить головы.В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА..."Опасно играете головой,ребята"...Либо держите народ в курсе и согласовывайте решающие для Украины вопросы,либо начинайте тренировку в беге по пенькам.
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Цей бегемотоподібний дупломат-ЗЕкапітулянт, як бачимо, на стороні *****, бо закликає ігнорувати міжнародне право і діяти від імені України згідно обісраних папірців (сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие) Источник: https://censor.net.ua/n3152415, які були придумані в ФСБ-МЗС Кацапії і названі "мінськими соглашєніями" якогось німецького ******** Штайнмайера. Який, мабуть, спить і бачить себе кимось подібним до друга Гельмута Шрьодера.
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Это не совсем новость, скорее логический вывод из всего произошедшего. "Водители Ларионов и Кутько взяли на себя и с гордостью несут".
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Пєця і Зєля - два кремлівських шпигуна
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Заради підвищення твого рівня обізнаності почитай, будь ласка, оце (https://ukraine.d3.ru/faq-po-tretemu-maidanu-1857028/?sorting=rating) або щось подібне. Тепер Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмаєра без певних наслідків, - Яременко - Цензор.НЕТ 672
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Це якийсь вірус? Бо це лінк на російський ресурс
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Не все российские ресурсы "российские".
Ну..., если ты такой чистюля... держи украинскую ссылку: FAQ по третьему Майдану
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FAQ по третьему Майдану

Тепер Україна не зможе відмовитися від формули Штайнмаєра без певних наслідків, - Яременко - Цензор.НЕТ 684

Это уже Майдан?
Нет, пока только ультиматум. Мы требуем прекратить капитуляцию Украины, иначе будет Майдан. Сегодня была демонстрация намерений и возможностей, а настоящая революция будет, если Зеленский не выполнит требования.

А кто это "мы"? Порохоботы?
Раньше патриотов Украины называли "мазепинцами", потом "бандеровцами", теперь "порохоботами". Это лестно, но нет - сегодня на майданы страны вышли люди разных политических взглядов. Некоторые даже откровенно враждуют, но перед лицом потери Украины мы вынуждены объединяться.
Мы - это патриоты Украины. Люди, которым не всё равно.

Вы хотите свергнуть Зеленского?
Нет, пока мы хотим заставить его защищать суверенитет Украины и интересы Украины - короче говоря быть президентом Украины. А не президентом Малороссии или губернатором очередного федерального округа России.

Так а почему бы не свергнуть Зеленского?
Потому что это не решает проблему 73% зазомбированного, инфантильного населения. Кого они выберут следующим президентом - Тимошенко? Бойко? Медведчука?.. А чем эти твари лучше Зеленского?.. На них тоже придётся давить Майданом, чтобы они не смели думать о капитуляции. Но давить мы можем и на Зеленского, так что нет смысла менять шило на мыло.

Ну пусть президентом будет Порошенко!
Во-первых, не факт что Порошенко хочет опять стать президентом страны, которая его предала. Я бы на его месте не хотел.

Во-вторых, кто его выберет президентом, если у него антирейтинг размером с Гренландию? Да, антирейтинг совершенно искуственный, но "простой народ"™ в сортах антирейтинга не разбирается. Даже если случится чудо, и офигевший от зелёной власти народ выберет Порошенко, то дальнейший сценарий нам известен: под массированной пропагандой кремлёвских и олигархических СМИ народ опять сойдёт с ума и через 5 лет выберет очередного популиста.

Разорвать этот заколдованный круг можно лишь одним способом: ликвидацией демократии. Та самая "хунта". Запрет всех СМИ, кроме государственных, запрет многопартийности и выборов, запрет митингов, запрет соцсетей и т.п. Причём я уверен, что "простой народ"™ будет счастлив - наконец-то появится любимая "твёрдая рука", а ежедневной зрады больше не будет, т.к. о ней перестанут рассказывать по телевизору.

Проблема в том, что "непростой народ" aka 25% хунты не хочет. И в конечном итоге опять выйдёт на Майдан, бороться за свою свободу.

Да, Украина - очень непростая страна.

Но почему вы не хотите закончить войну?
Мы очень хотим закончить войну. Но сделать это можно всего двумя способами: победить или проиграть. Второй вариант нас не устраивает.

Победа Украины это: возврат ОРДЛО в Украину на наших условиях, возврат Крыма в Украину на наших условиях, выплата репараций.

А то, что пытается выполнить Зеленский - это полная капитуляция Украины.

(вопрос из-за поребрика) А чем так плоха капитуляция?
Тем, что это по сути "откладывание проблемы" на потом. Если мы не вырвемся из лап России сейчас, то это придётся делать нашим детям. Им опять придётся свергать власть узурпатора, погибая под пулями снайперов на Майдане. Им придётся защищать целостность Украины с оружием в руках, погибать под "градами", попадать в плен, хоронить друзей...

Простой вопрос: вы хотите оставить эту проблему своим детям в наследство? Если ответ "нет", то мы должны решить проблему сами.

(Это попытка объяснить смысл патриотизма другими понятиями. Думаю есть и другие способы.)
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Но минские соглашения подписал Порошенко!
Он их подписал не для того, чтобы выполнять в одностороннем порядке, а для того, чтобы:
1. Остановить наступление России после Иловайска - в момент, когда у нас было очень мало сил.
2. Выиграть время для укрепления ВСУ.
3. Требовать от международного сообщества применить санкции к России, за то что она не выполняет свою часть соглашений.

Перечисленные пункты были выполнены! И всё, что нужно делать Зеленскому - продолжать ту же тактику.

Вместо этого Зеленский развалил международную антироссийскую коалицию, развалил МИД и нашу внешнюю политику, и пытается выполнять требования России (формула Штайнмайера, отвод войск) в одностороннем порядке. Кроме того собирается провести выборы на территориях ОРДЛО, которые на момент выборов не будут контролироваться Украиной ("наблюдение ОБСЕ" не равно "контролируются Украиной") и будут нашпигованы российско-террористическими войсками (которые Путин не выведет, потому что все эти годы он утверждает "наших войск там нет"). И вот этим территориям, на которых будут легитимизированы и поставлены во власть "моторолы" с "захарченками" Зеленский пообещал дать особый статус НАВСЕГДА.

Сепаратистские автономии в теле Украины - это и есть капитуляция на российских условиях.

Ничего подобного Порошенко не делал. При нём ни одна из сторон не выполняла Минские соглашения, но санкции за это получала только Россия.

Вы предлагаете не выполнять минские соглашения?
Нет, мы предлагаем чтобы Россия тоже их выполняла. Пока не будут выполнены пункты, гарантирующие полную демилитаризацию региона, обеспечивающие безопасность и восстановление украинской власти в ОРДЛО - ни о каких выборах не может идти речи.

Но Путин не соглашается на переговоры, если Зеленский не отведёт войска и не подпишет формулу Штайнмайера!
Это само по себе смешно и ужасно, что в обмен на отвод войск (потеря оборудованных позиций и большой риск для ВСУ зимовать в чистом поле под обстрелами) и легализацию сепаратистов через бесконтрольные выборы, Зеленский выторговал всего лишь ВСТРЕЧУ с Путиным. Не согласие Путина "вывести войска" и даже не прекращение обстрелов, а просто встречу. Это и есть результат капитуляционной политики Зеленского, сделавшего "просто перестать стрелять" своим предвыборным лозунгом. Теперь Путин будет использовать это слабое место Зеленского постоянно.

Начиная с 2014 года прошло пять встреч президентов Украины, Франции, Германии и России в рамках "Нормандского формата". Эти встречи удалось организовать без каких-либо уступок с нашей стороны. Путин соглашался на них благодаря санкциям, которые появились из-за постоянного давления Порошенко и его дипломатов.

Это и есть единственно возможный способ победить Россию: подрывать её экономику санкциями и укреплять свою экономику реформами.

Да, это долго. Но другого пути нет (кроме капитуляции, которая нас не устраивает).

И что дальше?
Дальше встреча в Нормандском формате, на которой Зеленского либо прогнут на новые уступки (и тогда Зеленского снесёт Майдан), либо ему придётся вспоминать роль Голобородько, и послать Путина в жопу.

И учиться быть президентом Украины.

Может тебя и выбрали 73%, но контролировать будут 25%.
Привыкай. Те.

https://ukraine.d3.ru/faq-po-tretemu-maidanu-1857028/?sorting=rating
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Ніфігасє мародерський троль заробив!!! Таку мульку зліпив!!!
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Хай Кучма з Зеленськім і відповідають. Україна тут до чого ?
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Чувствую это ***@к будет из Ростова вещать про обязанности и последствия)))
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"Теперь Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий" - значить идите под трибунал за государственную измену !
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Последствия выполнения формулу Штайнмаера в 100 раз хуже!!!
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Этих Слуг Путина надо судить всех на трибунале!!!
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С удовольствием вмазал в эту самодовольную жирно-лащенную морду
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Розмовляюча голова, вам народ права на це не давав, ви з ним не радились, а прийняли це, як щури по тихому. Може ви завтра приймете пакт з Угорщиною про те, що на Закарпатті угорська мова державна, що у Тернопіля є своя армія, що громадяни Угорщини тепер можуть обиратись у владу? Це натуральна зрада, навіть не те що закидали Порошенку. Які наслідки, для кого, для вас наслідки? Які конкретно? А от наслідки повномасштабної революції значно більш катастрофічні, думаю це навіть Меркель зрозуміє.

Що там було головне для Захода, припинити війну? Ок, пропрацьовуйте варіант з варіантом Східної Німеччини, це насправді влаштує більшість. Воно припинить війну, воно юридично збереже за нами території (ми від них не відмовимся), і нехай відновленням займається Росія, і ніякої інтеграції в такому ватному вигляді. Працюйте. І перш за все обговорюйте це з народом.
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Зе и Ко работают на интересы Путина!!! Они сами предложили Путину капитуляцию Украины и говорят будут последствия, если не выполнить капитуляцию с особым статусом автономным с боевиками легализованными по формуле Штайнмера, с федерализацией, и потерей независимости, и санкции еще с Путина снимут, потом другие регионы потребуют свои автономии и будут откалываться - это тропа к развалу страны! Их вешать надо на площади за предательство!!!
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Це ти зробило! Це ти за них голосувало!
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То есть всякие там будапештские меморандумы и договора о дружбах - необязующие документы,а этот вдруг стал обязующим и как всегда в одностороннем порядке - то есть только для нас
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Они сами предложили формулу капитуляции и сами ее пропихивают, а довольные этой формулой только русские и боевики.
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Яременко послухай навіть російських ліберастів , які знємо чого коштують їхні лібералізми, коли йде про Україну - Юлія Латиніна . Не думаю що ти розумніший а чи то хитріший
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вона как, Михалыч, вот оно что. Это называется Растяжка, а в шахматах Цунгцванг
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Никаких последствий не будет! Они манипулируют в пользу России! Коломойский им приказал сдать Украину России потому что он уже торговать начал с РФ и уже закупает импорт электричества из России!!! Это предатели все! Всех нафиг!!! Они предали Украину и не имеют больше права возглавлять страну!!! Должны быть выдвинуты обвинение по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Шо воно верзе, консерва московська? Навпаки - у світі поважають тих, хто гордо і сміливо захищає свої інтереси. Поки Зю-команда не обросла силовиками і не запросила сюди пару тисяч мосадівців під виглядом хасидів-паломників, треба гнати її від влади.
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Все, що потрібно знати про цих покидьків- зЕслуг , це те, що вони ПОСТІЙНО БРЕШУТЬ у вічі. 02.10.19 09:11 "Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера". Лише 5 днів ... 07.10.19 08:23 Теперь Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий, - Яременко
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Такие твари, как ты, опустили страну, до слов. И теперь мы не можем отказаться от слова без последствий. А этот урод думал, когда его давал. Я понимаю, что не Моника натворила в Минске. Но и вас за язык никто не тянул....
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