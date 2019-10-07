 Теперь Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий, - Яременко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.
По его словам, принятая Леонидом Кучмой в Минске "формула Штайнмайера" теперь несет для Украины некие политические обязательства.
"Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", - сказал депутат.
Он отметил, что письмо Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию.
"И если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в Минских договоренностях. И сами Минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие", - подчеркнул Яременко.
Так, в преамбуле к двум абзацам самой формулы говорится о ее имплементации в украинское законодательство. По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", но не обязана быть дословной.
"Отдельные слова можно править, суть - нет. Ведь это будет иметь последствия не только в виде реакции России и продолжения войны, а вызовет и реакцию Запада... Повторюсь: если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности", - резюмировал нардеп.
Напомним, 6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.
Как же так?
В чем дело?
Вы что же, боитесь поименного голосования?
А зачем же вас, клоунов, тогда в Трускавце гуляли?
Разве Богдан за вас должен голосовать?
Так он не "при делах", а вот - вы именно проголосуете, и именно поименно.
Так что марш к кнопке, и молись богам своим.
Если мы о деятельности Миротворца нечего не слышим, это не означает, что Миротворца нет.
Запад даже не подозревает чем может для "Запада" закончится полномасштабный конфликт только в Украине...
И оказывается команда "слуга народа" позиционирует себя как "серьезный игрок"? Смешно.
Нужно для начала заслужить такое звание. Для начала Зеленскому нужно хотя бы выйти к народу на Майдан и объясниться, а он похоже жилье подыскивает самизнаетегде.
України!!!! види те ли от украины устали??? напали и убивают и от нас устали? ЯДЕРНЫЙ СТАТУС ПРЯМ СЕГОДНЯ!!! содержать пару ракет дешевле чем большую армию!!!
Порошенко: «Уверен, что мы должны объединиться и разочаровать Путина».
вот и все что нужно знать про формулу )))))))))))))))))))))))
Представитель Пинчука?!
Проблема для них в том, что "бить" их будут до смерти, как сепара в Мариуполе, которого "честный" Мариупольский суд домой отпустил.
И как эту проблему обойти они пока не знают.
"Расходный материал" из Слуг пока еще не понял, что они - расходники.
а Беня будет снова в Хайфе
Но не у каждого Слуги в Хайфе историческая родина.
Что-то, где-то, кто-то. То, да не то. Вы, именно вы, заварили це лайно, а зараз починаєте посилатися, як завжди, на папередникiв. Ви при владi бiльш 5 мiсяцiв. I все, що ви зробили ваше. Чому не було референдума, як обiцяв презедент? Не можете працювати - пiдiть геть.
ЗЫ: А, вот интересно - позвонит ли сегодня наш презедент путину?! Ждем-с.
"Отдельные слова можно править, суть - нет."
и все отменится самим собою
Щоб ви всі, банда зебільних хАхлів-малоросів та блазнів каломойші передохли. Тільки б не Порох, так, придурки ЗеБіли? Вибрали собі на голову?
Який тупий нарід, що голосував за таке лайно.
А скільки тут ЗеБілів, що вже скавчать -ми ж не знали, але ніякого покаяння, ніякого сорому та мук совісті, а вони ж теж співучасники можливого вбивства України.
чому за вас, придурків,мають розгрібати все лайно справжні, нормальні Українці?
ЗеБіли, ви всі сволота, сволота меншовартісна, тупа, малограмотна, тупі хАхли-малороси, тьфу на вас, тьфу на вас два рази, ви не заслуговуєте кращої долі.
НИКАКИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЙ!!!!!...НАРОД НЕ ДАВАЛ СОГЛАСИЯ и это выразил на Вече.Если там Кучма втихаря от обсуждения в парламенте таких вопросов (КАК ЭТО ТРЕБУЕТ КОНСТИТУЦИЯ,ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВО ДЕПУТАТОВ) ,то за такое либо Зеленский обязан ответить парламенту и народу,либо должен встать вопрос о правомочности подписи этого человека,ПРОДАВШЕГО в своё время ядерную безопасность Украины.
А вообще вот этими попытками втихаря от народа куда-то втянуть Украину в сторону изменения конституции (в части суверенитета и форме существования) могут власти стоить головы.В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА..."Опасно играете головой,ребята"...Либо держите народ в курсе и согласовывайте решающие для Украины вопросы,либо начинайте тренировку в беге по пенькам.
Ну..., если ты такой чистюля... держи украинскую ссылку: FAQ по третьему Майдану
Это уже Майдан?
Нет, пока только ультиматум. Мы требуем прекратить капитуляцию Украины, иначе будет Майдан. Сегодня была демонстрация намерений и возможностей, а настоящая революция будет, если Зеленский не выполнит требования.
А кто это "мы"? Порохоботы?
Раньше патриотов Украины называли "мазепинцами", потом "бандеровцами", теперь "порохоботами". Это лестно, но нет - сегодня на майданы страны вышли люди разных политических взглядов. Некоторые даже откровенно враждуют, но перед лицом потери Украины мы вынуждены объединяться.
Мы - это патриоты Украины. Люди, которым не всё равно.
Вы хотите свергнуть Зеленского?
Нет, пока мы хотим заставить его защищать суверенитет Украины и интересы Украины - короче говоря быть президентом Украины. А не президентом Малороссии или губернатором очередного федерального округа России.
Так а почему бы не свергнуть Зеленского?
Потому что это не решает проблему 73% зазомбированного, инфантильного населения. Кого они выберут следующим президентом - Тимошенко? Бойко? Медведчука?.. А чем эти твари лучше Зеленского?.. На них тоже придётся давить Майданом, чтобы они не смели думать о капитуляции. Но давить мы можем и на Зеленского, так что нет смысла менять шило на мыло.
Ну пусть президентом будет Порошенко!
Во-первых, не факт что Порошенко хочет опять стать президентом страны, которая его предала. Я бы на его месте не хотел.
Во-вторых, кто его выберет президентом, если у него антирейтинг размером с Гренландию? Да, антирейтинг совершенно искуственный, но "простой народ"™ в сортах антирейтинга не разбирается. Даже если случится чудо, и офигевший от зелёной власти народ выберет Порошенко, то дальнейший сценарий нам известен: под массированной пропагандой кремлёвских и олигархических СМИ народ опять сойдёт с ума и через 5 лет выберет очередного популиста.
Разорвать этот заколдованный круг можно лишь одним способом: ликвидацией демократии. Та самая "хунта". Запрет всех СМИ, кроме государственных, запрет многопартийности и выборов, запрет митингов, запрет соцсетей и т.п. Причём я уверен, что "простой народ"™ будет счастлив - наконец-то появится любимая "твёрдая рука", а ежедневной зрады больше не будет, т.к. о ней перестанут рассказывать по телевизору.
Проблема в том, что "непростой народ" aka 25% хунты не хочет. И в конечном итоге опять выйдёт на Майдан, бороться за свою свободу.
Да, Украина - очень непростая страна.
Но почему вы не хотите закончить войну?
Мы очень хотим закончить войну. Но сделать это можно всего двумя способами: победить или проиграть. Второй вариант нас не устраивает.
Победа Украины это: возврат ОРДЛО в Украину на наших условиях, возврат Крыма в Украину на наших условиях, выплата репараций.
А то, что пытается выполнить Зеленский - это полная капитуляция Украины.
(вопрос из-за поребрика) А чем так плоха капитуляция?
Тем, что это по сути "откладывание проблемы" на потом. Если мы не вырвемся из лап России сейчас, то это придётся делать нашим детям. Им опять придётся свергать власть узурпатора, погибая под пулями снайперов на Майдане. Им придётся защищать целостность Украины с оружием в руках, погибать под "градами", попадать в плен, хоронить друзей...
Простой вопрос: вы хотите оставить эту проблему своим детям в наследство? Если ответ "нет", то мы должны решить проблему сами.
(Это попытка объяснить смысл патриотизма другими понятиями. Думаю есть и другие способы.)
Он их подписал не для того, чтобы выполнять в одностороннем порядке, а для того, чтобы:
1. Остановить наступление России после Иловайска - в момент, когда у нас было очень мало сил.
2. Выиграть время для укрепления ВСУ.
3. Требовать от международного сообщества применить санкции к России, за то что она не выполняет свою часть соглашений.
Перечисленные пункты были выполнены! И всё, что нужно делать Зеленскому - продолжать ту же тактику.
Вместо этого Зеленский развалил международную антироссийскую коалицию, развалил МИД и нашу внешнюю политику, и пытается выполнять требования России (формула Штайнмайера, отвод войск) в одностороннем порядке. Кроме того собирается провести выборы на территориях ОРДЛО, которые на момент выборов не будут контролироваться Украиной ("наблюдение ОБСЕ" не равно "контролируются Украиной") и будут нашпигованы российско-террористическими войсками (которые Путин не выведет, потому что все эти годы он утверждает "наших войск там нет"). И вот этим территориям, на которых будут легитимизированы и поставлены во власть "моторолы" с "захарченками" Зеленский пообещал дать особый статус НАВСЕГДА.
Сепаратистские автономии в теле Украины - это и есть капитуляция на российских условиях.
Ничего подобного Порошенко не делал. При нём ни одна из сторон не выполняла Минские соглашения, но санкции за это получала только Россия.
Вы предлагаете не выполнять минские соглашения?
Нет, мы предлагаем чтобы Россия тоже их выполняла. Пока не будут выполнены пункты, гарантирующие полную демилитаризацию региона, обеспечивающие безопасность и восстановление украинской власти в ОРДЛО - ни о каких выборах не может идти речи.
Но Путин не соглашается на переговоры, если Зеленский не отведёт войска и не подпишет формулу Штайнмайера!
Это само по себе смешно и ужасно, что в обмен на отвод войск (потеря оборудованных позиций и большой риск для ВСУ зимовать в чистом поле под обстрелами) и легализацию сепаратистов через бесконтрольные выборы, Зеленский выторговал всего лишь ВСТРЕЧУ с Путиным. Не согласие Путина "вывести войска" и даже не прекращение обстрелов, а просто встречу. Это и есть результат капитуляционной политики Зеленского, сделавшего "просто перестать стрелять" своим предвыборным лозунгом. Теперь Путин будет использовать это слабое место Зеленского постоянно.
Начиная с 2014 года прошло пять встреч президентов Украины, Франции, Германии и России в рамках "Нормандского формата". Эти встречи удалось организовать без каких-либо уступок с нашей стороны. Путин соглашался на них благодаря санкциям, которые появились из-за постоянного давления Порошенко и его дипломатов.
Это и есть единственно возможный способ победить Россию: подрывать её экономику санкциями и укреплять свою экономику реформами.
Да, это долго. Но другого пути нет (кроме капитуляции, которая нас не устраивает).
И что дальше?
Дальше встреча в Нормандском формате, на которой Зеленского либо прогнут на новые уступки (и тогда Зеленского снесёт Майдан), либо ему придётся вспоминать роль Голобородько, и послать Путина в жопу.
И учиться быть президентом Украины.
Может тебя и выбрали 73%, но контролировать будут 25%.
Привыкай. Те.
https://ukraine.d3.ru/faq-po-tretemu-maidanu-1857028/?sorting=rating
Що там було головне для Захода, припинити війну? Ок, пропрацьовуйте варіант з варіантом Східної Німеччини, це насправді влаштує більшість. Воно припинить війну, воно юридично збереже за нами території (ми від них не відмовимся), і нехай відновленням займається Росія, і ніякої інтеграції в такому ватному вигляді. Працюйте. І перш за все обговорюйте це з народом.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.