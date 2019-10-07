 Трамп не хочет, чтобы импичмент стал "темным пятном" в его биографии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Axios.
"Эта процедура плохо скажется на биографии. Вы бы не захотели, чтобы это (импичмент. – Ред.) было в вашей биографии", – отметил Трамп.
При этом президент США не желает, чтобы в учебниках по истории о нем писали, как о президенте, которого сняли с поста и сильно беспокоится по поводу своего наследия.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
Може час вже всіх "слуг" на нуль?
Хто тебе питати буде. Це руде лайно вже давно заслужило на імпічмент, ще й не один.
Консерва гебешна смердить ще з кінця 80-х, але винесло її на поверхню та розірвало в останні роки.
Ганьба, звичайно, що Америка до такого дожила. Потрібен новий Маккартні та нові чистки істеблішменту від рашистських консерв.
А як вони потрібні самій Україні...вже давно.
сбрызнешь темные пятна
"золотым дождем" у друга Фуйла
В Європі так само, одні нікчемні хробаки. Пи всіх претензіях, Меркель, Оланд- це були ще не самі гірші варіанти, та й з Порошенко можна сказати повезло, інші прохідні були набагато гірші, не дай Б-г таке лайно, як Зелена шмаркля стало б Президентом в 2014-му, України вже б давно не було.
Трумп - очень неопрятное пятно на истории США...
В США сенаторы-республиканцы заявили, что не позволят объявить Трампу импичмент
Объявление импичмента президенту США потребует 67 голосов верхней палаты Конгресса. При этом республиканцы обладают большинством в Сенате и контролируют 53 места
Зеленский "виноват" лишь только в том, что на него пытался давить Трамп, и за это Трампу светит импичмент.
Но порохоботы упорно продолжают во всем обвинять именно Зеленского.