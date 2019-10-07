 Наемники РФ 25 раз обстреляли позиции ОС на Донбассе: один украинский воин погиб, еще один ранен, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов:

- трижды вблизи Новотроицкого - из вооружения БМП, гранатометов различных систем;

- дважды неподалеку от Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Богдановки и вблизи Новогнатовки - из гранатометов различных систем;

- вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Березового - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи н.п. Пищевик - из гранатометов различных систем;

- неподалеку от Новомихайловки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

- трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Попасной - из стрелкового оружия;

- в районе Золотого-4 - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Золотого - из станкового противотанкового гранатомета;

- в районе Зайцево и неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел недалеко от Травневого из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.



