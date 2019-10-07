 Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Представители комитета по разведке, который ведет расследование в отношении президента Дональда Трампа, комитета по иностранным делам и комитета по надзору опросят Йованович в ближайшую пятницу, 11 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 25 июля одобрил решение американского лидера сменить посла в Украине Мари Йованович. Трамп неоднократно, в том числе в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, нелестно отзывался о Йованович. И Зеленский поддакивал ему, упрекая посла в том, что она "недостаточно приняла" его победу на президентских выборах, так как была "сторонницей Порошенко".

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